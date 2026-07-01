ЛУНДКВИСТ АРТУР

ЛУНДКВИСТ (Lundkvist) АРТУР - шведский пи­са­тель , член Шведской ака­де­мии (1968).

Сын кре­сть­я­ни­на. За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Пе­ча­тал­ся с 1928 года [сборник сти­хов «Зной» («Glöd», 1928)]. Уто­пическая апо­ло­гия при­ми­тив­но­го об­раза жиз­ни ха­рак­тер­на для ран­них сборников сти­хов Лундквиста: «Об­на­жён­ная жизнь» («Naket liv», 1929), «Бе­лый че­ло­век» («Vit man», 1932) и др. Ин­те­рес Лундквиста к литературе мо­дер­низ­ма от­ра­зил­ся в сборниках эс­се «Ве­тер с Ат­лан­ти­ки» («Atlant­vind», 1932), «По­лёт Ика­ра» («Ikarus’ flykt», 1939) и др.

В по­эзии Лундкиста 1930-х годов ощу­ща­ет­ся влия­ние французского сюр­реа­лиз­ма : сборники «Мос­ты но­чи» («Nat­tens broar», 1936) и «Песнь си­ре­ны» («Si­rensång», 1937). Кни­ги очер­ков «Ин­дий­ский по­жар» («Indiabrand», 1950), «Ма­ки из Таш­кен­та» («Vallmor från Tasch­kent», 1952), «Вул­ка­ни­че­ский кон­ти­нент» («Vul­kanisk kontinent», 1957, русский перевод 1961) на­пи­са­ны под впе­чат­ле­ни­ем пу­те­ше­ст­вий Лундквиста по стра­нам Азии, Лат. Аме­ри­ки и СССР. Ро­ма­ны «Вальс Вин­дин­ге» («Vin­dingevals», 1956) и «Ко­медия в Хе­гер­ску­ге» («Komedi i H ̈agers­kog», 1959) со­дер­жат по­этические кар­ти­ны «ма­лой ро­ди­ны» Лундквиста. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­этические сборники «Жизнь как тра­ва» («Liv som gr ̈as», 1954) и «Тек­сты в сне­гу» («Tex­ter i snön», 1964); ав­то­био­гра­фическая книга «Ав­то­порт­рет сно­вид­ца с от­кры­ты­ми гла­за­ми» («Sj ̈alv­portr ̈att av en dr ̈ommare med ̈oppna ̈ogon», 1966); на­сы­щен­ные эле­мен­та­ми ска­за ис­то­рические ро­ма­ны: «Жизнь и смерть снап­ха­на» («Snapphanens liv och död», 1968; в русском переводе - под названием «Жизнь и смерть воль­но­го стрел­ка», 1972) и «Во­ля Не­ба» («Himlens vilja», 1970; в русском переводе - под названием «Кар­ти­ны из жиз­ни Чин­гис­ха­на», 2001). По­след­ние со­чи­не­ния Лундквиста от­ме­че­ны жан­ро­во-сти­ли­стической син­те­тич­но­стью, со­еди­ня­ют фан­та­стическое и реа­ли­стическое на­ча­ла: «Ви­ден­ное в те­ку­щей во­де и слы­шан­ное в шеп­чу­щем вет­ре» («Sett i det strömmande vatt­net och hört i den viskande vinden», 1978) и «Стран­ст­вия во сне и во­об­ра­же­нии» («Färdas i dröm­men och förestӓllnin­gen», 1980).

Ви­це-пре­зи­дент ВСМ (с 1950). Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1958).

Сочинения:

Dikter. 1928–1954. Stockh., 1956; Го­во­ря­щее де­ре­во. М., 1964;

Sången om kvinnan. Dikter i urval. Stockh., 1987;

Frändskaper: es­säer och artiklar... Stockh., 1987;

Из­бран­ное. М., 1988..