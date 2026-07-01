ЛУНДКВИСТ АРТУР
ЛУНДКВИСТ (Lundkvist) АРТУР - шведский писатель, член Шведской академии (1968).
Сын крестьянина. Занимался самообразованием. Печатался с 1928 года [сборник стихов «Зной» («Glöd», 1928)]. Утопическая апология примитивного образа жизни характерна для ранних сборников стихов Лундквиста: «Обнажённая жизнь» («Naket liv», 1929), «Белый человек» («Vit man», 1932) и др. Интерес Лундквиста к литературе модернизма отразился в сборниках эссе «Ветер с Атлантики» («Atlantvind», 1932), «Полёт Икара» («Ikarus’ flykt», 1939) и др.
В поэзии Лундкиста 1930-х годов ощущается влияние французского сюрреализма: сборники «Мосты ночи» («Nattens broar», 1936) и «Песнь сирены» («Sirensång», 1937). Книги очерков «Индийский пожар» («Indiabrand», 1950), «Маки из Ташкента» («Vallmor från Taschkent», 1952), «Вулканический континент» («Vulkanisk kontinent», 1957, русский перевод 1961) написаны под впечатлением путешествий Лундквиста по странам Азии, Лат. Америки и СССР. Романы «Вальс Виндинге» («Vindingevals», 1956) и «Комедия в Хегерскуге» («Komedi i H ̈agerskog», 1959) содержат поэтические картины «малой родины» Лундквиста. Среди других сочинений: поэтические сборники «Жизнь как трава» («Liv som gr ̈as», 1954) и «Тексты в снегу» («Texter i snön», 1964); автобиографическая книга «Автопортрет сновидца с открытыми глазами» («Sj ̈alvportr ̈att av en dr ̈ommare med ̈oppna ̈ogon», 1966); насыщенные элементами сказа исторические романы: «Жизнь и смерть снапхана» («Snapphanens liv och död», 1968; в русском переводе - под названием «Жизнь и смерть вольного стрелка», 1972) и «Воля Неба» («Himlens vilja», 1970; в русском переводе - под названием «Картины из жизни Чингисхана», 2001). Последние сочинения Лундквиста отмечены жанрово-стилистической синтетичностью, соединяют фантастическое и реалистическое начала: «Виденное в текущей воде и слышанное в шепчущем ветре» («Sett i det strömmande vattnet och hört i den viskande vinden», 1978) и «Странствия во сне и воображении» («Färdas i drömmen och förestӓllningen», 1980).
Вице-президент ВСМ (с 1950). Международная Ленинская премия (1958).
Сочинения:
Dikter. 1928–1954. Stockh., 1956; Говорящее дерево. М., 1964;
Sången om kvinnan. Dikter i urval. Stockh., 1987;
Frändskaper: essäer och artiklar... Stockh., 1987;
Избранное. М., 1988..