ЛУНЦ ЛАЗАРЬ АДОЛЬФОВИЧ
ЛУНЦ ЛА́ЗАРЬ АДО́ЛЬФОВИЧ - российский юрист, заслуженный деятель науки РСФСР (1967).
Из семьи врача, преподавателя медицины в Дерптском (ныне Тартуском) университете. Окончил юридический факультет Московского университета (1916). В 1918-1940 годы консультант Наркомфина СССР, с 1941года во Всесоюзном институте юридических наук (с 1963 года Всесоюзный НИИ советского законодательства). Профессор (1947). Один из наиболее крупных исследователей обязательственного права, специалист по иностранному гражданскому, торговому и международному частному праву. Автор более 100 научных работ, многие переведены на иностранные языки и сохраняют актуальность до сих пор. Государственная премия СССР (1970).
Сочинения:
Деньги и денежные обязательства: юридическое исследование. М., 1927. 2-е изд. М., 2004;
Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М., 1948;
Общее учение об обязательстве. М., 1950 (совм. с И. Б. Новицким);
Курс международного частного права. М., 1959–1966. [Т. 1–3]. М., 2002. [Т. 1–3];
Внешнеторговая купля-продажа. М., 1972.