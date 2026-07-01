ЛУНЦ ЛАЗАРЬ АДОЛЬФОВИЧ

ЛУНЦ ЛА́ЗАРЬ АДО́ЛЬФОВИЧ - российский юрист, заслуженный де­ятель нау­ки РСФСР (1967).

Из се­мьи вра­ча, пре­по­да­ва­те­ля ме­ди­ци­ны в Дерпт­ском (ны­не Тар­ту­ском) университете . Окон­чил юри­дический факультет Мо­с­ков­ско­го университета (1916). В 1918-1940 годы кон­суль­тант Нар­ком­фи­на СССР, с 1941года во Все­со­юз­ном институте юри­дических на­ук (с 1963 года Все­со­юз­ный НИИ советского за­ко­но­да­тель­ст­ва ). Профессор (1947). Один из наи­бо­лее круп­ных ис­сле­до­ва­те­лей обя­за­тель­ст­вен­но­го пра­ва , спе­циа­лист по ино­стран­но­му гра­ж­дан­ско­му, тор­го­во­му и ме­ж­ду­народному ча­ст­но­му пра­ву. Ав­тор бо­лее 100 на­учных ра­бот, мно­гие пе­ре­ве­де­ны на иностранные язы­ки и со­хра­няют ак­ту­аль­ность до сих пор. Государственная премия СССР (1970).

Сочинения:

День­ги и де­неж­ные обя­за­тель­ст­ва: юри­ди­че­ское ис­сле­до­ва­ние. М., 1927. 2-е изд. М., 2004;

Де­неж­ное обя­за­тель­ст­во в гра­ж­дан­ском и кол­ли­зи­он­ном пра­ве ка­пи­та­ли­сти­че­ских стран. М., 1948;

Об­щее уче­ние об обя­за­тель­ст­ве. М., 1950 (совм. с И. Б. Но­виц­ким);

Курс ме­ж­ду­на­род­но­го ча­ст­но­го пра­ва. М., 1959–1966. [Т. 1–3]. М., 2002. [Т. 1–3];

Внеш­не­тор­го­вая ку­п­ля-про­да­жа. М., 1972.