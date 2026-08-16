ЛУНАРНЫЕ КУЛЬТЫ

ЛУНАРНЫЕ КУЛЬТЫ - по­кло­не­ние лу­не (ме­ся­цу).

У боль­шин­ст­ва на­ро­дов с фа­за­ми Лу­ны свя­зы­ва­ют­ся важ­ней­шие мо­мен­ты хо­зяйст­вен­ной и об­ря­до­вой жиз­ни. Ви­ди­мое убы­ва­ние и при­бы­ва­ние лу­ны ас­со­ци­иро­ва­лось с убы­ва­ни­ем и при­бы­ва­ни­ем пло­до­ро­дия и других при­род­ных сил, её пе­рио­дическое ис­чез­но­ве­ние и по­яв­ле­ние - с пред­став­ле­ния­ми о смер­ти и воз­рож­де­нии. У многих на­ро­дов осо­бы­ми об­ря­да­ми от­ме­ча­ет­ся каж­дое но­во­лу­ние (на­ча­ло лун­но­го ме­ся­ца). Важ­ней­шие го­до­вые празд­ни­ки (например, иудей­ский Пей­сах) при­хо­дят­ся на пол­но­лу­ние. К но­во­лу­нию или к пер­вым двум чет­вер­тям лун­но­го ме­ся­ца при­уро­чи­ва­лись важ­ней­шие со­бы­тия - свадь­ба, на­ча­ло сельско-хозяйственных ра­бот, по­строй­ка до­ма и т. п.; пос­лед­ние же чет­вер­ти, ког­да лу­на на ущер­бе, счи­та­лись не­бла­го­при­ят­ны­ми для этих дейст­вий. Пол­но­лу­ние при­зна­ва­лось наи­бо­лее под­хо­дя­щим вре­ме­нем для сбо­ра вол­шеб­ных трав, лю­бов­ной, вре­до­нос­ной и т. п. ма­гии. Пов­се­мест­но про­сле­жи­ва­ет­ся ма­гическая связь лу­ны с вод­ной сти­хи­ей (дож­дём, при­ли­вом).

В до­шед­ших до нас ми­фо­ло­ги­ях лу­на, как пра­ви­ло, про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся солн­цу (см. Со­ляр­ные куль­ты); в па­ре c солн­цем она мо­жет вы­сту­пать как во­пло­ще­ние ли­бо муж­ско­го, ли­бо жен­ско­го на­ча­ла. Жен­ская при­ро­да Лунарных культов обыч­но свя­зы­ва­ет­ся с мен­стру­аль­ным цик­лом, при­уро­чен­ным к лун­ному ме­ся­цу. Ас­со­циа­ция лу­ны с жен­ской, а солн­ца - с муж­ской при­ро­дой на­блю­да­ет­ся как в охот­ни­чьих (например, у центрально-африканских пиг­ме­ев ), так и в зем­ле­дельческих (например, у ки­тай­цев лу­на свя­зы­ва­ет­ся с инь в про­ти­во­по­лож­ность солн­цу, во­пло­щаю­ще­му ян; см. Инь и ян) об­щест­вах. С другой сто­ро­ны, со­глас­но рас­про­стра­нён­ной ги­по­те­зе, ас­со­циа­ция лу­ны с муж­ским, ак­тив­ным на­ча­лом вос­хо­дит к па­лео­ли­ту, что свя­за­но с ве­ду­щей ро­лью лун­ных цик­лов для из­ме­ре­ния вре­ме­ни в охот­ничь­ем об­ще­ст­ве (см. в статье Ка­лен­дарь ), то­гда как в нео­ли­те, с раз­ви­ти­ем зем­ле­де­лия и зем­ле­дельческого сол­неч­но­го ка­лен­да­ря, основное зна­че­ние по­лу­ча­ют со­ляр­ные куль­ты и Лунарные культы вы­тес­ня­ют­ся на вто­ро­сте­пен­ное ме­сто и ас­со­ци­иру­ют­ся со вто­рич­ным, жен­ским на­ча­лом. Лу­на и солн­це мо­гут вы­сту­пать в ми­фах как брат и се­ст­ра (час­то - близ­не­цы, см. Близ­неч­ные куль­ты; например, бо­ги­ня лу­ны Теф­нут и бог солн­ца Шу в египетской ми­фо­ло­гии) ли­бо как суп­ру­ги. С по­след­ним пред­став­ле­ни­ем свя­зан ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный мо­тив свадь­бы Ме­ся­ца и Солн­ца (у ин­до­ев­ро­пей­цев, сель­ку­пов, ке­тов, аб­ха­зов, центрально-американских ин­дей­цев и др.). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ми­фы, объ­яс­няю­щие сме­ну фаз Лу­ны про­ти­во­стоя­ни­ем свет­ло­го (же­ны Ме­ся­ца - Солн­ца) и тём­но­го (ведь­мы, вол­ка и т. п.) на­ча­ла. Ино­гда Лу­на пред­став­ля­ет­ся ан­та­го­ни­стом Солн­ца, на­сти­гаю­ще­го её и ре­жу­ще­го свои­ми лу­ча­ми (в ми­фо­ло­гии на­ро­да сан в Южной Аф­ри­ке). Дру­гая по­все­ме­ст­но рас­про­стра­нён­ная се­рия ми­фов - о «лун­ном че­ло­ве­ке», по­се­лив­шем­ся на лу­не, чем объ­яс­ня­ет­ся про­ис­хо­ж­де­ние лун­ных пя­тен. У многих на­ро­дов на лу­не оби­та­ют ду­ши умер­ших; в ин­ду­из­ме ду­ши от­ды­ха­ют на лу­не в ожи­да­нии но­во­го во­пло­ще­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)