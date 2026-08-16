ЛУНАРНЫЕ КУЛЬТЫ
ЛУНАРНЫЕ КУЛЬТЫ - поклонение луне (месяцу).
У большинства народов с фазами Луны связываются важнейшие моменты хозяйственной и обрядовой жизни. Видимое убывание и прибывание луны ассоциировалось с убыванием и прибыванием плодородия и других природных сил, её периодическое исчезновение и появление - с представлениями о смерти и возрождении. У многих народов особыми обрядами отмечается каждое новолуние (начало лунного месяца). Важнейшие годовые праздники (например, иудейский Пейсах) приходятся на полнолуние. К новолунию или к первым двум четвертям лунного месяца приурочивались важнейшие события - свадьба, начало сельско-хозяйственных работ, постройка дома и т. п.; последние же четверти, когда луна на ущербе, считались неблагоприятными для этих действий. Полнолуние признавалось наиболее подходящим временем для сбора волшебных трав, любовной, вредоносной и т. п. магии. Повсеместно прослеживается магическая связь луны с водной стихией (дождём, приливом).
В дошедших до нас мифологиях луна, как правило, противопоставляется солнцу (см. Солярные культы); в паре c солнцем она может выступать как воплощение либо мужского, либо женского начала. Женская природа Лунарных культов обычно связывается с менструальным циклом, приуроченным к лунному месяцу. Ассоциация луны с женской, а солнца - с мужской природой наблюдается как в охотничьих (например, у центрально-африканских пигмеев), так и в земледельческих (например, у китайцев луна связывается с инь в противоположность солнцу, воплощающему ян; см. Инь и ян) обществах. С другой стороны, согласно распространённой гипотезе, ассоциация луны с мужским, активным началом восходит к палеолиту, что связано с ведущей ролью лунных циклов для измерения времени в охотничьем обществе (см. в статье Календарь), тогда как в неолите, с развитием земледелия и земледельческого солнечного календаря, основное значение получают солярные культы и Лунарные культы вытесняются на второстепенное место и ассоциируются со вторичным, женским началом. Луна и солнце могут выступать в мифах как брат и сестра (часто - близнецы, см. Близнечные культы; например, богиня луны Тефнут и бог солнца Шу в египетской мифологии) либо как супруги. С последним представлением связан широко распространённый мотив свадьбы Месяца и Солнца (у индоевропейцев, селькупов, кетов, абхазов, центрально-американских индейцев и др.). Широко распространены мифы, объясняющие смену фаз Луны противостоянием светлого (жены Месяца - Солнца) и тёмного (ведьмы, волка и т. п.) начала. Иногда Луна представляется антагонистом Солнца, настигающего её и режущего своими лучами (в мифологии народа сан в Южной Африке). Другая повсеместно распространённая серия мифов - о «лунном человеке», поселившемся на луне, чем объясняется происхождение лунных пятен. У многих народов на луне обитают души умерших; в индуизме души отдыхают на луне в ожидании нового воплощения.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)