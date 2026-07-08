ЛУМУМБА ПАТРИС
ЛУМУМБА (Lumumba) ПАТРИС Эмери - деятель конголезского национально-освободительного движения, государственный и политический деятель, национальный герой Республики Конго (ныне Демократическая Республика Конго).
По этнической принадлежности тетела (батетела). Учился в школе при католичесой миссии, на курсах санитаров, почтовых служащих, юридическом факультете Антверпенского унтверситета (заочно). Самостоятельно изучал философию, политическую экономию, историю; испытал влияние африканского традиционализма, панафриканизма, различных социалистических учений. С 1950-х годов участвовал в политической жизни страны, руководил изданием ряда газет. Первоначально был сторонником развития партнёрских отношений между африканцами и европейцами, впоследствии отстаивал необходимость борьбы за полную ликвидацию колониализма. В 1958 году основал общенациональную партию Национальное движение Конго, выступившую за предоставление независимости Бельгийскому Конго, избран её председателем. Неоднократно подвергался репрессиям. В январе - феврале 1960 года участвовал в работе Брюссельских конференций «круглого стола» 1960 года. С июня 1960 года премьер-министр Республики Конго. Выступал против сепаратизма и раскола страны, призывал к радикальной перестройке социально-экономической структуры государства, армии. Добивался ликвидации баз НАТО в африканских странах, вывода бельгийских войск с территории страны, был приверженцем политики неприсоединения. В сентябре 1960 года отстранён от власти политическими соперниками, арестован и перевезён в провинцию Катанга. В январе 1961 года с санкции правительства Бельгии убит сторонниками президента самопровозглашённого государства в провинции Катанга М. К. Чомбе. В 1961-1992 году имя Лумумбы носил Университет дружбы народов в Москве. В феврале 2002 года бельгийское правительство принесло официальные извинения за причастность к убийству Лумумбы его семье и конголезскому народу.
Сочинения:
La pensee politique / Textes recueillis et presentés par J. van Lierde. P., 1963.