ЛУМУМБА ПАТРИС

ЛУМУМБА (Lumumba) ПАТРИС Эме­ри - дея­тель кон­го­лез­ско­го национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, государственный и по­ли­тический дея­тель, национальный герой Рес­пуб­ли­ки Кон­го (ны­не Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Кон­го).

По эт­нической при­над­леж­но­сти те­те­ла (ба­те­те­ла). Учил­ся в шко­ле при ка­то­личесой мис­сии, на кур­сах са­ни­та­ров, поч­то­вых слу­жа­щих, юри­дическом факультете Ан­твер­пен­ско­го унтверситета (за­оч­но). Са­мо­стоя­тель­но изу­чал фи­ло­со­фию, по­ли­тическую эко­но­мию, ис­то­рию; ис­пы­тал влия­ние африканского тра­ди­цио­на­лиз­ма, пан­аф­ри­ка­низ­ма , различных со­циа­ли­стических уче­ний. С 1950-х годов уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни стра­ны, ру­ко­во­дил из­да­ни­ем ря­да га­зет. Пер­во­на­чаль­но был сто­рон­ни­ком раз­ви­тия парт­нёр­ских от­но­ше­ний ме­ж­ду аф­ри­кан­ца­ми и ев­ро­пей­ца­ми, впо­след­ст­вии от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость борь­бы за пол­ную ли­к­ви­да­цию ко­ло­ниа­лиз­ма. В 1958 году ос­но­вал об­ще­на­цио­наль­ную пар­тию Национальное дви­же­ние Кон­го, вы­сту­пив­шую за пре­до­став­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Бель­гий­ско­му Кон­го, из­бран её пред­се­да­те­лем. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ре­прес­си­ям. В январе - феврале 1960 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те Брюс­сель­ских кон­фе­рен­ций «круг­ло­го сто­ла» 1960 года. С ию­ня 1960 года пре­мьер-министр Рес­пуб­ли­ки Кон­го. Вы­сту­пал про­тив се­па­ра­тиз­ма и рас­ко­ла стра­ны, при­зы­вал к ра­ди­каль­ной пе­ре­строй­ке со­ци­аль­но-эко­но­мической струк­ту­ры го­су­дар­ст­ва, ар­мии. До­би­вал­ся ли­к­ви­да­ции баз НАТО в африканских стра­нах, вы­во­да бельгийских войск с тер­ри­то­рии стра­ны, был при­вер­жен­цем по­ли­ти­ки не­при­со­еди­не­ния. В сентябре 1960 года от­стра­нён от вла­сти по­ли­тическими со­пер­ни­ка­ми, аре­сто­ван и пе­ре­ве­зён в провинцию Ка­тан­га. В январе 1961 года с санк­ции пра­ви­тель­ст­ва Бель­гии убит сто­рон­ни­ка­ми пре­зи­ден­та са­мо­про­воз­гла­шён­но­го го­су­дар­ст­ва в провинции Ка­тан­га М. К. Чом­бе. В 1961-1992 году имя Лумумбы но­сил Университет друж­бы на­ро­дов в Мо­ск­ве. В феврале 2002 года бельгийское пра­ви­тель­ст­во при­нес­ло официальные из­ви­не­ния за при­ча­ст­ность к убий­ст­ву Лумумбы его се­мье и кон­го­лез­ско­му на­ро­ду.

Сочинения:

La pensee politique / Textes recueillis et presentés par J. van Lierde. P., 1963.