ЛУМБИНИ
ЛУМБИНИ - храмовый комплекс на предполагаемом месте рождения Будды в Непале.
Расположен в районе Капилвасту (анчол Лумбини), близ границы с Индией. В центральной части современного комплекса - храм Майядевы с рельефом, изображающим рождение Будды (1-я половина I-го тысячелетия н. э.). Вокруг храма расположена археологическая зона с руинами построек раннего буддизма, каменная колонна III века до н. э. с надписью о посещении Лумбини царём Ашокой, священный пруд, дерево Бодхи. Лумбини - центр паломничества; ансамбль включён в список Всемирного наследия.
Близ Лумбини - монастырская зона и предполагаемые места столицы шакьев Капилавасту: деревня Тилауракот (основания жилых домов, укреплений, ворот; музей с находками VII века до н. э. - IV века н. э.), деревня Пипрахва (Индия, округ Сиддхартхнагар; ступа III век до н. э.; скульптура I-II века н. э.). В деревне Кудан - руины буддийского монастырь Нигродхарама с основаниями 3 ступ.