ЛУМБИНИ

ЛУМБИНИ - хра­мо­вый ком­плекс на пред­по­ла­гае­мом мес­те ро­ж­де­ния Буд­ды в Не­па­ле.

Рас­по­ло­жен в районе Ка­пи­л­ва­сту (ан­чол Лумбини), близ гра­ни­цы с Ин­ди­ей. В центральной час­ти современного ком­плек­са - храм Май­я­де­вы с рель­е­фом, изо­бра­жаю­щим ро­ж­де­ние Буд­ды (1-я половина I-го тысячелетия н. э.). Во­круг хра­ма рас­по­ло­же­на ар­хео­ло­гическая зо­на с руи­на­ми по­стро­ек ран­не­го буд­диз­ма , ка­мен­ная ко­лон­на III века до н. э. с над­пи­сью о по­се­ще­нии Лумбини ца­рём Ашо­кой, свя­щен­ный пруд, де­ре­во Бод­хи. Лумбини - центр па­лом­ни­че­ст­ва; ан­самбль вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Близ Лумбини - мо­на­стыр­ская зо­на и пред­по­ла­гае­мые мес­та сто­ли­цы шакь­ев Ка­пи­ла­ва­сту: деревня Ти­лау­ра­кот (ос­но­ва­ния жи­лых до­мов, ук­ре­п­ле­ний, во­рот; му­зей с на­ход­ка­ми VII века до н. э. - IV века н. э.), деревня Пип­рах­ва (Ин­дия, округ Сидд­хар­тх­на­гар; сту­па III век до н. э.; скульп­ту­ра I-II века н. э.). В деревне Ку­дан - руи­ны буд­дий­ско­го монастырь Ниг­род­ха­ра­ма с ос­но­ва­ния­ми 3 ступ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)