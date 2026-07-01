ЛУЛЕО

ЛУЛЕО (Luleå) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Шве­ции, административный центр ле­на Нор­рбот­тен (Нор­бот­тен).

Население около 74 тысяч человек (2010; с при­го­ро­да­ми). Рас­по­ло­жен в устье реки Лу­ле-Эльв, на по­бе­ре­жье Бот­ни­че­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря и близ­ле­жа­щих ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га Лу­лео. Важ­ный транс­порт­ный узел ре­гио­на Ба­рен­це­ва моря (т. н. Ба­ренц-ре­ги­он; вклю­ча­ет при­бреж­ные тер­ри­то­рии Нор­ве­гии, Шве­ции, Фин­лян­дии и Рос­сии). Морской порт. Че­рез Лулео про­хо­дят трансъ­ев­ро­пей­ские ав­то­ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие Шве­цию с Нор­ве­ги­ей, Фин­лян­ди­ей и Рос­си­ей. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кал­лакс.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1327 году как тор­го­вое по­се­ле­ние при церк­ви. В 1621 году по­лу­чил го­род­ское пра­во . В 1649 году в свя­зи с об­ме­ле­ни­ем бух­ты пе­ре­не­сён на 11 км юго-вос­точ­нее преж­не­го ме­сто­на­хо­ж­де­ния. С 1856 году административный центр ок­ру­га. В 1887 году прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром, в по­сле­дую­щие го­ды от­стро­ен за­но­во. В 1891 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с ря­дом го­ро­дов на се­ве­ре Шве­ции, по­сле че­го при­об­рёл зна­че­ние как круп­ный экс­порт­ный порт. С 1904 года ре­зи­ден­ция ар­хи­епи­ско­па.

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: цер­ков­но-при­ход­ской поселок Гам­мель­стад [ка­мен­ная цер­ковь (начало XV века; кир­пич­ный свод - 1492; ко­ло­коль­ня - 1851), ок­ру­жён­ная бо­лее 400 де­ревянными стро­е­ния­ми XV-XIX веков; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия], нео­го­тический ка­фед­раль­ный со­бор (1893), по­строй­ки архитектора Б. Франк­ли­на в рус­ле мо­дер­низ­ма (церковь Эр­не­сет, 1963; ком­плекс университета, 1971-1978).

Тех­но­ло­гический университет (1971, современный ста­тус с 1997 года), Те­ат­раль­ная ака­де­мия (1996). Му­зей ле­на Норр­бот­тен (1886, крае­вед­че­ский), железнодорожный му­зей. Ре­гио­наль­ный те­атр Норр­бот­те­на (1967, современное зда­ние 1986). Куль­тур­но-де­ло­вой центр (2007).

Лулео - де­ло­вой и промышленный центр северной Шве­ции. Бо­лее 70% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг, в т. ч. в административном сек­то­ре, со­ци­аль­ном об­слу­жи­ва­нии, тор­гов­ле. Важ­ное зна­че­ние име­ют транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги; ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся де­ло­вой ту­ризм. Порт Лулео - один из круп­ней­ших экс­порт­ных пор­тов Шве­ции, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­во­зе же­лез­ной ру­ды с ме­сто­ро­ж­де­ний гор­но­руд­но­го рай­она Ки­ру­на - Ел­ли­ва­ре; об­щий гру­зо­обо­рот бо­лее 7 млн. т в год. На ба­зе Тех­но­ло­гического университета дей­ст­ву­ет на­учно-тех­но­ло­гический парк Aurorum (оснновная спе­циа­ли­за­ция: ин­фор­мационные и ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии, ин­жи­ни­ринг в об­лас­ти ме­тал­лур­гии, энер­ге­ти­ки). Пред­при­ятия по про­изводству лис­то­вой вы­со­ко­проч­ной ста­ли, ав­то­мо­биль­ных уз­лов и аг­ре­га­тов для тя­жё­лых гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и де­та­лей для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей.

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