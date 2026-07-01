ЛУЛЕО
ЛУЛЕО (Luleå) - город на северо-востоке Швеции, административный центр лена Норрботтен (Норботтен).
Население около 74 тысяч человек (2010; с пригородами). Расположен в устье реки Луле-Эльв, на побережье Ботнического залива Балтийского моря и близлежащих островах архипелага Лулео. Важный транспортный узел региона Баренцева моря (т. н. Баренц-регион; включает прибрежные территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России). Морской порт. Через Лулео проходят трансъевропейские автомагистрали, соединяющие Швецию с Норвегией, Финляндией и Россией. Международный аэропорт Каллакс.
Впервые упоминается в 1327 году как торговое поселение при церкви. В 1621 году получил городское право. В 1649 году в связи с обмелением бухты перенесён на 11 км юго-восточнее прежнего местонахождения. С 1856 году административный центр округа. В 1887 году практически полностью уничтожен пожаром, в последующие годы отстроен заново. В 1891 году соединён железной дорогой с рядом городов на севере Швеции, после чего приобрёл значение как крупный экспортный порт. С 1904 года резиденция архиепископа.
Среди сохранившихся памятников архитектуры: церковно-приходской поселок Гаммельстад [каменная церковь (начало XV века; кирпичный свод - 1492; колокольня - 1851), окружённая более 400 деревянными строениями XV-XIX веков; включён в список Всемирного наследия], неоготический кафедральный собор (1893), постройки архитектора Б. Франклина в русле модернизма (церковь Эрнесет, 1963; комплекс университета, 1971-1978).
Технологический университет (1971, современный статус с 1997 года), Театральная академия (1996). Музей лена Норрботтен (1886, краеведческий), железнодорожный музей. Региональный театр Норрботтена (1967, современное здание 1986). Культурно-деловой центр (2007).
Лулео - деловой и промышленный центр северной Швеции. Более 70% работающих занято в сфере услуг, в т. ч. в административном секторе, социальном обслуживании, торговле. Важное значение имеют транспортно-логистические услуги; активно развивается деловой туризм. Порт Лулео - один из крупнейших экспортных портов Швеции, специализируется на вывозе железной руды с месторождений горнорудного района Кируна - Елливаре; общий грузооборот более 7 млн. т в год. На базе Технологического университета действует научно-технологический парк Aurorum (оснновная специализация: информационные и коммуникационные технологии, инжиниринг в области металлургии, энергетики). Предприятия по производству листовой высокопрочной стали, автомобильных узлов и агрегатов для тяжёлых грузовых автомобилей и деталей для легковых автомобилей.