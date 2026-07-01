ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - росскийский государственный дея­тель, врач, ли­те­ра­тор, тайный советник (1905).

Сын чи­нов­ни­ка. По­том­ст­вен­ный дво­ря­нин (1899). Окон­чил Ме­ди­ко- хи­рур­гическую ака­де­мию в Санкт-Пе­тер­бурге (1879; с 1881года Военно-медицинская акаде­мия); при­ват-до­цент там же (1885-1886). Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1886 года), ор­ди­нар­ный (1889-1894) профессор ка­фед­ры об­щей па­то­ло­гии Вар­шав­ско­го университета, соз­дал на­учный ка­би­нет и ла­бо­ра­то­рию об­щей па­то­ло­гии при ка­фед­ре. Ре­дак­тор «Тру­дов» Русского медицинского общества при университете, жур­на­лов «Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия» (1889-1894), «Ар­хив ла­бо­ра­то­рии об­щей па­то­ло­гии…» (1893-1996). Ди­рек­тор Института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1894-1902), ини­циа­тор соз­да­ния от­де­ла об­щей па­то­ло­гии института (его заведующий с 1895 года); чи­тал курс бак­те­рио­ло­гии, один из пио­не­ров ис­сле­до­ва­ний по ра­дио­био­ло­гии и рент­ге­но­ло­гии. С 1897 года со­ве­ща­тель­ный член Медицинского со­ве­та МВД. Профессор су­деб­ной ме­ди­ци­ны (1898-1918) и член со­ве­та (1906-1918) Училища пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1899 году от­крыл пер­вую в Рос­сии про­ти­во­чум­ную ла­бо­ра­то­рию в бывшем фор­те «Им­пе­ра­тор Алек­сандр I» Крон­штадт­ской кре­по­сти . Раз­ви­вал об­ще­био­ло­гическое на­прав­ле­ние в па­то­ло­гии. Со­вме­ст­но с со­труд­ни­ка­ми изу­чал из­ме­не­ние строе­ния кле­ток при их по­раже­нии па­то­ло­гическими про­цес­са­ми. При­да­вал боль­шое зна­че­ние меж­кле­точ­но­му ве­ще­ст­ву (его ак­тив­но­сти, об­мен­ным про­цес­сам). В 1883 году до­ка­зал на­ли­чие со­су­ди­стых кол­ла­те­ра­лей в серд­це. Ис­сле­до­ва­ния по про­бле­мам ре­ге­не­ра­ции, ра­ди­ационной па­то­ло­гии, па­то­ло­гии серд­ца. Фун­даментальные тру­ды по па­то­ло­гии клет­ки, со­су­ди­стой сис­те­мы, пи­ще­ва­ре­ния.

Член Ко­мис­сии по во­про­су об улуч­ше­ни­ях в сред­ней об­ще­об­ра­зо­вательной шко­ле при Министерстве народного про­све­ще­ния (1900). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния (1902-1905). Се­на­тор (с 1905). Член Государственного со­вета по на­зна­че­нию (1906-1917), вхо­дил в кру­жок «вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния». Председатель По­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та Кли­нического института великой княжны Еле­ны Пав­лов­ны (1907-1917). Обер-про­ку­рор Си­но­да (1909-1911). На­хо­дил­ся под влия­ни­ем епи­ско­па­та и сле­до­вал за боль­шин­ст­вом Си­но­да, вме­сте с тем стре­мил­ся к ком­про­мис­су ме­ж­ду про­ти­во­стоя­щи­ми груп­пи­ров­ка­ми внут­ри ру­ко­во­дства РПЦ. Ос­тав­лял ини­циа­ти­ву со­зы­ва По­ме­ст­но­го со­бо­ра, за не­об­хо­ди­мость ко­то­ро­го вы­ска­за­лось Пред­со­бор­ное при­сут­ст­вие (1906), на ус­мот­ре­ние императора Ни­ко­лая II . В 1910 году до­ра­бо­тал и вновь внёс в Со­вет ми­ни­ст­ров от­кло­нён­ный в 1908 году про­ект по­ло­жения о пра­во­слав­ном при­хо­де, рас­ши­ряв­ший уча­стие ми­рян в управ­ле­нии при­хо­дом (ото­зван по­сле от­став­ки Лукьянова). Вы­сту­пал про­тив вы­бор­но­сти свя­щен­ни­ков при­хо­жа­на­ми и при­да­ния при­хо­дам ши­ро­кой са­мо­стоя­тель­но­сти, в чём ви­дел уг­ро­зу рас­ко­ла РПЦ. Спо­соб­ст­во­вал улуч­ше­нию ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, пре­по­да­ва­те­лей ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний и цер­ков­но-при­ход­ских школ, раз­ви­тию цер­ков­но-школь­но­го строи­тель­ст­ва. Счи­тал, что имен­но РПЦ пре­одо­ле­ла тра­диционное не­до­ве­рие кре­сть­ян к школь­но­му обу­че­нию, воз­ра­жал про­тив пе­ре­во­да цер­ков­но-при­ход­ских школ из ве­дом­ст­ва Си­но­да в под­чи­не­ние Министерства народного про­све­ще­ния. Под руководством Лукьянова под­го­тов­ле­ны но­вые ус­та­вы ду­хов­ных ака­де­мий (ут­вер­жде­ны в 1910 году), ко­то­рые уве­ли­чи­ли чис­ло ка­федр и пре­дос­та­ви­ли воз­мож­ность сту­ден­там изу­чать не­ко­то­рые не­обя­за­тель­ные пред­ме­ты.

Ввёл сис­те­му стра­хо­ва­ния цер­ков­ных строе­ний (1909). При­дал ха­рак­тер по­сто­ян­но дей­ст­вую­щих ме­ст­ным ре­ви­зи­он­ным ко­мис­си­ям по кон­тро­лю за ис­поль­зо­ва­ни­ем си­но­даль­ных средств. От­стаи­вал не­под­от­чёт­ность Си­но­да Государственному кон­тро­лю. Во ис­пол­не­ние по­же­ла­ния Государственной ду­мы ор­га­ни­зо­вал спра­воч­но-ста­ти­стический от­дел при Учеб­ном комитете Си­но­да для сис­те­ма­тического сбо­ра ста­ти­стических ма­те­риа­лов по ве­дом­ст­ву Си­но­да (1909), впер­вые в до­пол­не­ние к Все­под­дан­ней­ше­му от­чё­ту обер-про­ку­ро­ра из­дал «Об­зор не­ко­то­рых сто­рон дея­тель­но­сти ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва за 1910 год» (1911).

С по­мо­щью митрополита Ан­то­ния (Вад­ков­ско­го) Лукьянов со­брал и пе­ре­дал П. А. Сто­лы­пи­ну ма­те­риа­лы для док­ла­да императору Ни­ко­лаю II о по­ве­де­нии Г. Е. Рас­пу­ти­на , ком­про­ме­ти­ро­вав­ше­го вер­хов­ную власть и Цер­ковь (док­лад ос­тав­лен без по­след­ст­вий), требовал высылки из Ца­ри­цы­на иеро­мо­на­ха Илио­до­ра (Тру­фа­но­ва). Был уво­лен от долж­но­сти обер-про­ку­ро­ра.

В мар­те 1915 - мар­те 1917 года Лукьяно со­сто­ял при Вер­хов­ном начальнике са­ни­тар­ной и эва­куа­ци­он­ной час­ти прин­це А. П. Оль­ден­бург­ском, за­ве­до­вал ку­рор­та­ми Рос­сии. С 1918 года пре­по­да­вал в Пет­роградском медицинском институте, Пе­да­го­гическом институте до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния, Советском институте (с 1922 года Государственный кли­нический институт, с 1924 года Государственный институт) для усо­вер­шен­ст­во­ва­ния вра­чей (бывший Кли­нический институт ве­ликой княжны Еле­ны Пав­лов­ны; с 1920 года Лукьянов - профессор института). В 1919 году ра­бо­тал в Пуб­лич­ной библиотеке в Пет­ро­гра­де (ны­не РНБ). В но­ябре 1919 года аре­сто­ван Пет­роградским ЧК и от­прав­лен в московскую тюрь­му, ос­во­бо­ж­дён осе­нью 1920 года по хо­да­тай­ст­ву вид­ных учё­ных (пре­ж­де все­го И. П. Пав­ло­ва). С 1930 года на пен­сии.

Лукьянов - по­сле­до­ва­тель фи­ло­со­фии В. С. Со­ловь­ё­ва и его друг, уча­ст­во­вал в по­смерт­ном из­да­нии его пи­сем, го­то­вил био­гра­фию, опуб­ли­ко­вал ценное исследование «О Владимире Со­ловь­е­ве в его мо­ло­дые го­ды» (отдельные издания: книги 1-3, 1916-1921). Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний (не­ко­то­рые опубликовал в 1900-1902 годы в журнале«Вест­ник Ев­ро­пы»). С 1880-х годов ре­гу­ляр­но вы­сту­пал в пе­ча­ти по во­про­сам фи­ло­софии нау­ки, со­стоя­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний и выс­шей шко­лы в Западной Ев­ро­пе и Рос­сии. Ав­тор срав­ни­тель­но-ис­то­рических ра­бот о взаи­мо­от­но­ше­ни­ях хри­сти­ан­ских церк­вей и го­су­дар­ст­ва. Сто­рон­ник «мир­но­го со­жи­тель­ст­ва и со­труд­ни­че­ст­ва» РПЦ и го­су­дар­ст­ва («К уче­нию о го­су­дар­ст­вен­но­сти и цер­ков­но­сти», 1913).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубл., хра­нят­ся в РГБ).

Ис­точники:

Ма­те­риа­лы к био­гра­фии Вл. С. Со­ловь­е­ва / Публ. А. Н. Ша­ха­но­ва // Рос­сий­ский ар­хив. 1992. Вып. 2.

Сочинения:

К во­про­су о функ­цио­наль­ных рас­строй­ствах серд­ца по от­дель­ным по­лос­тям. СПб., 1883;

До­рож­ные за­мет­ки. Вар­ша­ва, 1889; Ос­но­ва­ния об­щей па­то­ло­гии клет­ки. Вар­ша­ва, 1890;

Ос­но­ва­ния об­щей па­то­ло­гии со­су­ди­стой сис­те­мы. Вар­ша­ва, 1893;

Ос­но­ва­ния об­щей па­то­ло­гии пи­ще­ва­ре­ния. М., 1897;

По­зи­тив­ная био­ло­гия О. Кон­та и фи­ло­со­фия. М., 1898;

О по­след­них днях жиз­ни и смер­ти А. С. Пуш­ки­на, с ме­ди­цин­ской точ­ки зре­ния. СПб., 1899;

Ре­чи и очер­ки. СПб., 1899;

По­эзия Вл. С. Со­ловь­е­ва. СПб., 1901;

За­мет­ки о тео­ре­ти­че­ской фи­ло­со­фии Вл. С. Со­ловь­е­ва // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1909. № 1;

С те­лом или без те­ла? Л., 1928.