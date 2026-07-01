ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - росскийский государственный деятель, врач, литератор, тайный советник (1905).
Сын чиновника. Потомственный дворянин (1899). Окончил Медико- хирургическую академию в Санкт-Петербурге (1879; с 1881года Военно-медицинская академия); приват-доцент там же (1885-1886). Экстраординарный (с 1886 года), ординарный (1889-1894) профессор кафедры общей патологии Варшавского университета, создал научный кабинет и лабораторию общей патологии при кафедре. Редактор «Трудов» Русского медицинского общества при университете, журналов «Варшавские университетские известия» (1889-1894), «Архив лаборатории общей патологии…» (1893-1996). Директор Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге (1894-1902), инициатор создания отдела общей патологии института (его заведующий с 1895 года); читал курс бактериологии, один из пионеров исследований по радиобиологии и рентгенологии. С 1897 года совещательный член Медицинского совета МВД. Профессор судебной медицины (1898-1918) и член совета (1906-1918) Училища правоведения в Санкт-Петербурге. В 1899 году открыл первую в России противочумную лабораторию в бывшем форте «Император Александр I» Кронштадтской крепости. Развивал общебиологическое направление в патологии. Совместно с сотрудниками изучал изменение строения клеток при их поражении патологическими процессами. Придавал большое значение межклеточному веществу (его активности, обменным процессам). В 1883 году доказал наличие сосудистых коллатералей в сердце. Исследования по проблемам регенерации, радиационной патологии, патологии сердца. Фундаментальные труды по патологии клетки, сосудистой системы, пищеварения.
Член Комиссии по вопросу об улучшениях в средней общеобразовательной школе при Министерстве народного просвещения (1900). Товарищ министра народного просвещения (1902-1905). Сенатор (с 1905). Член Государственного совета по назначению (1906-1917), входил в кружок «внепартийного объединения». Председатель Попечительского совета Клинического института великой княжны Елены Павловны (1907-1917). Обер-прокурор Синода (1909-1911). Находился под влиянием епископата и следовал за большинством Синода, вместе с тем стремился к компромиссу между противостоящими группировками внутри руководства РПЦ. Оставлял инициативу созыва Поместного собора, за необходимость которого высказалось Предсоборное присутствие (1906), на усмотрение императора Николая II. В 1910 году доработал и вновь внёс в Совет министров отклонённый в 1908 году проект положения о православном приходе, расширявший участие мирян в управлении приходом (отозван после отставки Лукьянова). Выступал против выборности священников прихожанами и придания приходам широкой самостоятельности, в чём видел угрозу раскола РПЦ. Способствовал улучшению материального обеспечения православного духовенства, преподавателей духовных учебных заведений и церковно-приходских школ, развитию церковно-школьного строительства. Считал, что именно РПЦ преодолела традиционное недоверие крестьян к школьному обучению, возражал против перевода церковно-приходских школ из ведомства Синода в подчинение Министерства народного просвещения. Под руководством Лукьянова подготовлены новые уставы духовных академий (утверждены в 1910 году), которые увеличили число кафедр и предоставили возможность студентам изучать некоторые необязательные предметы.
Ввёл систему страхования церковных строений (1909). Придал характер постоянно действующих местным ревизионным комиссиям по контролю за использованием синодальных средств. Отстаивал неподотчётность Синода Государственному контролю. Во исполнение пожелания Государственной думы организовал справочно-статистический отдел при Учебном комитете Синода для систематического сбора статистических материалов по ведомству Синода (1909), впервые в дополнение к Всеподданнейшему отчёту обер-прокурора издал «Обзор некоторых сторон деятельности духовного ведомства за 1910 год» (1911).
С помощью митрополита Антония (Вадковского) Лукьянов собрал и передал П. А. Столыпину материалы для доклада императору Николаю II о поведении Г. Е. Распутина, компрометировавшего верховную власть и Церковь (доклад оставлен без последствий), требовал высылки из Царицына иеромонаха Илиодора (Труфанова). Был уволен от должности обер-прокурора.
В марте 1915 - марте 1917 года Лукьяно состоял при Верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском, заведовал курортами России. С 1918 года преподавал в Петроградском медицинском институте, Педагогическом институте дошкольного образования, Советском институте (с 1922 года Государственный клинический институт, с 1924 года Государственный институт) для усовершенствования врачей (бывший Клинический институт великой княжны Елены Павловны; с 1920 года Лукьянов - профессор института). В 1919 году работал в Публичной библиотеке в Петрограде (ныне РНБ). В ноябре 1919 года арестован Петроградским ЧК и отправлен в московскую тюрьму, освобождён осенью 1920 года по ходатайству видных учёных (прежде всего И. П. Павлова). С 1930 года на пенсии.
Лукьянов - последователь философии В. С. Соловьёва и его друг, участвовал в посмертном издании его писем, готовил биографию, опубликовал ценное исследование «О Владимире Соловьеве в его молодые годы» (отдельные издания: книги 1-3, 1916-1921). Автор стихотворений (некоторые опубликовал в 1900-1902 годы в журнале«Вестник Европы»). С 1880-х годов регулярно выступал в печати по вопросам философии науки, состояния научных исследований и высшей школы в Западной Европе и России. Автор сравнительно-исторических работ о взаимоотношениях христианских церквей и государства. Сторонник «мирного сожительства и сотрудничества» РПЦ и государства («К учению о государственности и церковности», 1913).
Автор воспоминаний (не опубл., хранятся в РГБ).
Источники:
Материалы к биографии Вл. С. Соловьева / Публ. А. Н. Шаханова // Российский архив. 1992. Вып. 2.
Сочинения:
К вопросу о функциональных расстройствах сердца по отдельным полостям. СПб., 1883;
Дорожные заметки. Варшава, 1889; Основания общей патологии клетки. Варшава, 1890;
Основания общей патологии сосудистой системы. Варшава, 1893;
Основания общей патологии пищеварения. М., 1897;
Позитивная биология О. Конта и философия. М., 1898;
О последних днях жизни и смерти А. С. Пушкина, с медицинской точки зрения. СПб., 1899;
Речи и очерки. СПб., 1899;
Поэзия Вл. С. Соловьева. СПб., 1901;
Заметки о теоретической философии Вл. С. Соловьева // Журнал Министерства народного просвещения. 1909. № 1;
С телом или без тела? Л., 1928.