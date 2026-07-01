ЛУКЬЯНОВ ИОАНН

ЛУКЬЯНОВ ИОАНН (ста­рец Ле­он­тий) - русский ста­ро­об­ряд­че­ский пи­са­тель .

В 1699-1701 годы свя­щен­ник в од­ной из московских церк­вей; тай­но под­дер­жи­вал связь с вет­ков­ской ста­ро­об­рядческой об­щи­ной (см. Вет­ка), от ко­то­рой в декабре 1701 года по­слан в Свя­тую зем­лю для ус­та­нов­ле­ния кон­так­тов с греческими ав­то­ке­фаль­ны­ми церк­ва­ми. В 1702-1703 годы по­се­тил Кон­стан­ти­но­поль , ост­ро­ва Хи­ос и Ро­дос, Еги­пет, Ие­ру­са­лим; встре­чал­ся с ие­рар­ха­ми греческой церк­ви, российскими ди­пло­ма­та­ми князем Д. М. Го­ли­цы­ным и гра­фом П. А. Тол­стым. На­пи­сан­ное Лукьяновым в пе­ри­од 1703-1705 годов «Хо­ж­де­ние в Свя­тую зем­лю» - цен­ный ис­точ­ник све­де­ний о русском ста­ро­об­ряд­чест­ве, об от­но­ше­ни­ях Рос­сии с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и греческими церк­ва­ми, об эт­но­графической и эко­но­мической си­туа­ции на Вос­то­ке (по­шли­ны, це­ны), о по­ло­же­нии на Ук­раи­не (Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия, за­по­рож­ские ка­за­ки, гет­ман Ма­зе­па) и др. В сти­ли­стическом от­но­ше­нии «Хо­ж­де­ние» Лукьянова про­дол­жа­ет тра­ди­цию «Жи­тия» про­то­по­па Ав­ва­ку­ма (Пет­ро­ва). По­сле 1703 года Лукьяно при­нял по­стриг под име­нем стар­ца Ле­он­тия, вёл ак­тив­ную мис­сио­нер­скую ста­ро­об­рядческую дея­тель­ность в Ста­ро­бу­дье на за­па­де Ук­раи­ны, в Во­ло­ко­лам­ске, Ка­лу­ге и рай­оне Брын­ских ле­сов. В по­след­ний раз упо­ми­на­ет­ся в 1720 году в след­ст­вен­ном де­ле о рас­коль­ни­ках.

Сочинения :

Хо­ж­де­ние в Свя­тую зем­лю мо­с­ков­ско­го свя­щен­ни­ка И. Лукь­я­но­ва. 1701–1703 / Под­гот. изд. Л. А. Оль­шев­ская, С. Н. Трав­ни­ков, А. А. Ре­ше­тов. М., 2008.