ЛУКЬЯНОВ ИОАНН
ЛУКЬЯНОВ ИОАНН (старец Леонтий) - русский старообрядческий писатель.
В 1699-1701 годы священник в одной из московских церквей; тайно поддерживал связь с ветковской старообрядческой общиной (см. Ветка), от которой в декабре 1701 года послан в Святую землю для установления контактов с греческими автокефальными церквами. В 1702-1703 годы посетил Константинополь, острова Хиос и Родос, Египет, Иерусалим; встречался с иерархами греческой церкви, российскими дипломатами князем Д. М. Голицыным и графом П. А. Толстым. Написанное Лукьяновым в период 1703-1705 годов «Хождение в Святую землю» - ценный источник сведений о русском старообрядчестве, об отношениях России с Османской империей и греческими церквами, об этнографической и экономической ситуации на Востоке (пошлины, цены), о положении на Украине (Киево-Могилянская академия, запорожские казаки, гетман Мазепа) и др. В стилистическом отношении «Хождение» Лукьянова продолжает традицию «Жития» протопопа Аввакума (Петрова). После 1703 года Лукьяно принял постриг под именем старца Леонтия, вёл активную миссионерскую старообрядческую деятельность в Старобудье на западе Украины, в Волоколамске, Калуге и районе Брынских лесов. В последний раз упоминается в 1720 году в следственном деле о раскольниках.
Сочинения:
Хождение в Святую землю московского священника И. Лукьянова. 1701–1703 / Подгот. изд. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников, А. А. Решетов. М., 2008.