ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ - советский и российский партийный и государственный дея­тель, литератор, коллекционер.

Окон­чил юри­дический факультет МГУ (1953). Ра­бо­тал в ап­па­ра­те СМ СССР (1956-1961), Пре­зи­диу­ма ВС СССР (1961-1976; 1977-1983). В 1976-1977 годы кон­суль­тант От­де­ла ор­га­ни­за­ци­он­но-партийной ра­бо­ты ЦК КПСС, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке про­ек­та Кон­сти­ту­ции СССР 1977 года. С 1983 года в ЦК КПСС: заведующий Об­щим от­де­лом (с 1985 года), сек­ре­тарь и заведующий От­де­лом административных ор­га­нов ЦК КПСС (1987-1988). Кан­ди­дат в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК КПСС (1988-1990). Председатель ВС СССР (март 1990 - август 1991; с мая 1989 - 1-й заместитель председателя). Один из ини­циа­то­ров про­ве­де­ния ре­фе­рен­ду­ма 17.03.1991 года по во­про­су о со­хра­не­нии СССР, под­писал ре­ше­ния 4-го Съез­да народных де­пу­та­тов (декабрь 1990) о со­хра­не­нии со­юз­но­го го­су­дар­ст­ва и его на­име­но­ва­ния (СССР), а так­же обя­за­тель­но­сти ре­ше­ний ре­фе­рен­ду­ма для всех государственных ор­га­нов. 19.08.1991, во вре­мя Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года, вы­сту­пил с за­яв­ле­ни­ем, со­дер­жа­щим серь­ёз­ные за­ме­ча­ния по про­ек­ту но­во­го Со­юз­но­го до­го­во­ра, по­тре­бо­вал его рас­смот­ре­ния ВС СССР и Съез­дом народных де­пу­та­тов. Аре­сто­ван по «де­лу ГКЧП», до декабря 1992 года на­хо­дил­ся в след­ст­вен­ной тюрь­ме «Мат­рос­ская ти­ши­на», не при­знал се­бя ви­нов­ным и от­ка­зал­ся да­вать по­ка­за­ния (в мае 1994 «де­ло ГКЧП» пре­кра­ще­но в свя­зи с по­ста­нов­ле­ни­ем Государственной ду­мы РФ «Об объ­яв­ле­нии по­ли­тической и эко­но­мической ам­ни­стии»). Член ЦИК (с 1993 года), член ЦК (с 1995 года) КПРФ. Де­пу­тат Государственной ду­мы РФ от КПРФ 1-3-го со­зы­вов (1993-2003). Председатель Комитета Государственной ду­мы по за­ко­но­да­тель­ст­ву и су­деб­но-пра­во­вой ре­фор­ме (1996-2000), Комитета Государственной ду­мы по государственному строи­тель­ст­ву (2000-2003). Профессор ка­фед­ры кон­сти­ту­ци­он­но­го и му­ни­ци­паль­но­го пра­ва юри­дического факультета МГУ (с 2004 года).

Со­брал од­ну из са­мых боль­ших кол­лек­ций зву­ко­за­пи­сей го­ло­сов поэ­тов и пи­са­те­лей XX века, часть её из­дал (аудио­кни­га «100 поэ­тов XX ве­ка», 2003). Ав­тор сборников сти­хов «Со­зву­чие» (1990), «Сти­хи из тюрь­мы...» (1992), «Осен­ний трип­тих» (1995), «Вен­ки со­не­тов» (1996), «Ам­пли­ту­да судь­бы» (2004) и др.

Сочинения:

Со­вет­ское го­су­дар­ст­во и об­ще­ст­вен­ные ор­га­ни­за­ции. 2-е изд. М., 1962;

Раз­ви­тие за­ко­но­да­тель­ст­ва о со­вет­ских пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нах вла­сти. М., 1978;

Пе­ре­во­рот мни­мый и на­стоя­щий. М., 1993;

В во­до­во­ро­те рос­сий­ской сму­ты: (раз­мыш­ле­ния, диа­ло­ги, до­ку­мен­ты). М., 1999;

Пар­ла­мен­та­ризм в Рос­сии: (во­про­сы ис­то­рии, тео­рии и прак­ти­ки). М., 2010.