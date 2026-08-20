ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ - советский и российский партийный и государственный деятель, литератор, коллекционер.
Окончил юридический факультет МГУ (1953). Работал в аппарате СМ СССР (1956-1961), Президиума ВС СССР (1961-1976; 1977-1983). В 1976-1977 годы консультант Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, участвовал в подготовке проекта Конституции СССР 1977 года. С 1983 года в ЦК КПСС: заведующий Общим отделом (с 1985 года), секретарь и заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС (1987-1988). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1988-1990). Председатель ВС СССР (март 1990 - август 1991; с мая 1989 - 1-й заместитель председателя). Один из инициаторов проведения референдума 17.03.1991 года по вопросу о сохранении СССР, подписал решения 4-го Съезда народных депутатов (декабрь 1990) о сохранении союзного государства и его наименования (СССР), а также обязательности решений референдума для всех государственных органов. 19.08.1991, во время Августовского кризиса 1991 года, выступил с заявлением, содержащим серьёзные замечания по проекту нового Союзного договора, потребовал его рассмотрения ВС СССР и Съездом народных депутатов. Арестован по «делу ГКЧП», до декабря 1992 года находился в следственной тюрьме «Матросская тишина», не признал себя виновным и отказался давать показания (в мае 1994 «дело ГКЧП» прекращено в связи с постановлением Государственной думы РФ «Об объявлении политической и экономической амнистии»). Член ЦИК (с 1993 года), член ЦК (с 1995 года) КПРФ. Депутат Государственной думы РФ от КПРФ 1-3-го созывов (1993-2003). Председатель Комитета Государственной думы по законодательству и судебно-правовой реформе (1996-2000), Комитета Государственной думы по государственному строительству (2000-2003). Профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ (с 2004 года).
Собрал одну из самых больших коллекций звукозаписей голосов поэтов и писателей XX века, часть её издал (аудиокнига «100 поэтов XX века», 2003). Автор сборников стихов «Созвучие» (1990), «Стихи из тюрьмы...» (1992), «Осенний триптих» (1995), «Венки сонетов» (1996), «Амплитуда судьбы» (2004) и др.
Сочинения:
Советское государство и общественные организации. 2-е изд. М., 1962;
Развитие законодательства о советских представительных органах власти. М., 1978;
Переворот мнимый и настоящий. М., 1993;
В водовороте российской смуты: (размышления, диалоги, документы). М., 1999;
Парламентаризм в России: (вопросы истории, теории и практики). М., 2010.