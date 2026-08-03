ЛУКУТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Молодые годы

О ранних годах жизни Л. известно немного. Родился он в 1853 г. Происходил из известного купеческого рода Лукутиных – владельцев фабрики лаковой миниатюры в с. Федоскино.

В молодые годы Л., в отличие от многих представителей купеческих династий, не занимался семейным делом. Он находился на службе в Уланском короля Баварского полку. Стал участником Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., за что удостоился трех орденов.

Продолжатель семейного дела

Первоначально семейный бизнес продолжал старший брат Л. Петр Александрович. Однако его смерть в возрасте 33 лет вынудила Л. заняться предприятием. Быстро включившись в работу, Л. сумел расширить дело и приумножить семейные капиталы. К первым двум гербам в клейме на изделиях фабрики при нем добавились еще два.

С 1888 г. Л. стал владельцем фабрики, унаследовав ее от отца. Потребности фабрики требовали нового здания, и в 1893 г. Л. завершил его сооружение. Для работников фабрики были установлены «Правила внутреннего распорядка в мастерских бумаго-лакировочного производства».

Л. позаботился о реализации продукции. В доме Л. на Тверской открылся магазин лаковой миниатюры.

Помимо владения фабрикой лаковой миниатюры Л. вошел в правление «Товарищества Норской мануфактуры», которое позднее и возглавил.

Общественная жизнь

Л. не забывал о благотворительности. Входил в Московский совет детских приютов, возглавлял Александрийский детский приют, Совет глазной больницы, Московское филармоническое общество. По просьбе К.С. Станиславского стал членом «Товарищества для учреждения Общедоступного театра», которое финансировал.

С 1900 г. – потомственный дворянин.

Умер Л. в 1902 г.

Судьба производства

После смерти Л. фабрика лаковой миниатюры еще несколько дет продолжала действовать. Однако в 1904 г. супруга Л. Любовь Герасимовна Хлудова закрыла фабрику. Только стараниями работников в 1910 г. производство было возобновлено. Но это уже была «Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных», сумевшая сохранить производственные традиции и выпускавшая продукцию под наименованием «федоскинская».

Семья

Супруга – Любовь Герасимовна Хлудова. Дочь – Любовь.