ЛУКСОР
ЛУКСОР (араб. Эль-Уксур) - город в центральной части Египта, выделен в самостоятоятельную администртивную единицу (статус мухафазы).
Население 488 тысяч человек (2010). Расположен в среднем течении реки Нил, большей частью на его правом берегу. Через Луксор проходят шоссе Каир - Асуан и железнодорожная магистраль, соединяющая север и юг страны. Международный аэропорт.
В Луксоре (в южной части территории древних Фив) расположен храм Амона (основная часть - начало 14 - конец 13 века до н. э.). Храм являлся местом почитания этого бога в ипостаси божества плодородия Аменемопе (Аменемопета) и крупнейшим в Древнем Египте центром культа правящего фараона. Его ансамбль вытянут вдоль восточного берега Нила, в направлении с юга на север, и отражает сформировавшийся в период Нового царства архитектурный канон храма [на одной оси расположены пилон (врата), перистильный (окружённый колоннадой) двор, гипостильный (колонный) зал и святая святых]. Первые сооружения на месте нынешнего храма появились при царице Хатшепсут и Тутмосе III (15 век до н. э.; не сохранился; их каменные блоки были использованы при возведении позднейших построек). Они служили конечной точкой церемониального путешествия барки Амона-Ра из Карнака во время праздника Опет (эту функцию храм в Луксоре сохранил и в последующие периоды). Самая ранняя, южная часть храма (егип. - Ипет- ресет; состояла из портика-гипостиля, 8-колонного зала и различных святилищ) возведена Аменхотепом III и затем им же расширена с севера перистильным двором (все - 1-я половина 14 века до н. э.; архитектор Аменхотеп Младший). При Тутанхамоне и его преемниках ко входу во двор была пристроена ограниченная стенами колоннада из 14 колонн, образующих 2 продольных ряда. Рамсес II (13 век до н. э.) добавил с севера ещё один перистильный двор и пилон с двумя обелисками (западный - ныне на площади Согласия в Париже), а также соединил храм с расположенным к северу Карнаком аллеей сфинксов - дорогой для религиозных процессий. Храмовый ансамбль был богато украшен рельефами и статуями (в т. ч. колоссы Рамсеса II перед пилоном и в северном дворе). Начиная с эллинистического периода он перестраивался (в южной части устроено святилище Александра Македонского; при римлянах в 8-колонном зале отправлялся культ императора; в северном перистильном дворе построена коптская церковь, позднее переделанная в мечеть). В составе памятников древних Фив храм в Луксоре включён в список Всемирного наследия.
Основа экономики Луксора - сфера услуг (занято около половины работающих). Луксор - крупный центр международного туризма. Центр сельско-хозяйственного района (в аграрном производстве занято 46% работающих). Основная культура - сахарный тростник, выращивают также пшеницу, кукурузу, фасоль. При поддержке государства ведётся строительство теплиц (овощи, фрукты, цветы), животноводческих и птицеводческих ферм. Действуют несколько небольших предприятий по переработке сельско-хозяйственной продукции, производству прохладительных напитков, табачных изделий, моющих средств, текстиля, обуви, стройматериалов.