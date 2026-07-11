ЛУКРЕЦИЙ КАР, ТИТ (лат. Titus Lucretius Carus)

Римский философ-эпикуреец и поэт, автор поэмы «О природе вещей».

Достоверно о его жизни известны только время смерти и то, что после этого его поэма была в 54 г.до н.э. у Цицерона, который подготовил ее к изданию. Иероним Стридонский сообщает, что Лукреций, отравившись любовным зельем, сошел с ума, писал в редкие минуты просветления и, в итоге, покончил с собой в возрасте 44 лет; большинство историков полагают, что этой информации доверять не следует, так как христианин Иероним стремился всячески скомпрометировать поэта-эпикурейца. Лукреций был ревностным приверженцем учения Эпикура, которое он стремился распространить в Риме. Нет свидетельств его связи с другими философами этой школы, хотя и были попытки доказать влияние на Лукреция эпикурейцев Кампании . С учением был знаком, скорее, по пособиям, написанным поздними эпикурейцами, чем по трудам основателя школы.

Поэма «О природе вещей» в 6 книгах написана гекзаметром. Она посвящена Гаю Меммию, зятю Суллы, консулу 54 г. (судя по письмам Цицерона, Меммий презирал латинскую литературу, а эпикуреизм воспринимал исключительно как гедонистическое учение). Считается, что в первоначально последовательность книг внутри поэмы была иной: нынешние VI, IV и III были написаны раньше I, II и V, где есть обращения к Меммию. Учение Эпикура, состоящее из физики, гносеологии и этики, так же излагается в «О природе вещей». Первые три книги посвящены физике, четвертая – теории познания, оставшиеся две – этике.

Лукреций излагает не систематическое учение Эпикура, а руководство о том, как избавиться от страха перед богами и смертью. В поэме рассказывается об атомах и пустоте, форме и движении атомов, эпикурейском учении о душе, метеорологии, природных явлениях, например, извержениях Этны , и других вопросах. Лукреций говорит о том, что душа состоит из двух частей – animus, духа, отвечающего за чувства и интеллект, и anima, души как движущей силы, рассредоточенной по всему телу; обе части атомарны, они распадаются после смерти и становятся частями других тел. Боги у Лукреция, как и у Эпикура, существуют отдельно от людей и не вмешиваются в их дела. Говоря о развитии природы и общества, Лукреций полемизирует с теорией целеполагания, противопоставляя ей нужду. Возникновение живых организмов стало следствием случайного взаимодействия атомов, а их дальнейшее развитие было обусловлено борьбой за выживание. Человеческое общество на ранних этапах не отличалось от стада животных, лишь со временем порождая более сложные формы организации. Верное понимание устройства мира необходимо для достижения атараксии – неподверженности страстям, ведущей к истинному счастью.

Поэма Лукреция пользовалась большим успехом у современников и потомков: она сформировала взгляды молодого Вергилия, признавали заслуги Лукреция Цицерон, Сенека , Марк Аврелий; отголоски ее влияния можно обнаружить и у латинских христианских писателей Арнобия, Лактанция и даже у Августина.

Иллюстрация :

Начало рукописи «О природе вещей», подаренной папе Сиксту IV.