ЛУКОЯНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2009), ведущий научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 2 февраля 1965 года в Кирове. В 1987 году окончил исторический факультет Кировского государственного педагогического института.

В 1977–1979 годах преподавал историю в Лесновской школе Пушкинского района Ленинграда.

С 1989 по 1992 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

В 1987–1988 годах – младший научный сотрудник Кировского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея.

В 1988–1989 годах – ассистент кафедры истории КПСС Кировского государсвтенного педагогического института.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проекты изменения государственного строя в России в конце XIX—начале ХХ вв. и власть (проблема правого реформаторства)».

С 1994 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1985–1987 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода капитализма. С 1994 по 2000 год — ученый секретарь Отдела новой истории России. С 2008 по 2013 год заведовал Отделом источниковедения и Научно-историческим архивом. С 2013 года – ведущий научный сотрудник.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Россия на дальнем Востоке в конце XIX—начале ХХ вв.: борьба за выбор политического курса».

Автор более 70 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XIX – ХХ веков, история внешней политики России, историография и источниковедение.

Сочинения

Государственная дума в России. 1906–1917. СПб., 2006;

«Не отстать от держав…». Россия на Дальнем Востоке в конце ХIХ – начале ХХ в. СПб., 2008;

Российские консерваторы (конец ХVIII—начало ХХ вв.). СПб., 2003;

У истоков российского парламентаризма. СПб., 2003;

The State Duma in Russia 1906—2006. SPb., 2006;

П.А.Столыпин и камарилья // П.А.Столыпин и исторический опыт реформ в России. К 100-летию со дня гибели П.А.Столыпина. М., 2012;

Государственная дума Российской империи: итоги и перспективы исследований // Труды Отделения историко-филологических наук 2008—2013. М., 2013;

Дневник сановника // Российская история. 2015. № 3. С. 181-183.

Официальная дипломатия или «неформальные влияния»? // Родина. 2015. № 2. С. 51-54;

Польское коло в Государственной думе // Россия и Польша: память империи / империя памяти. СПб: Эйдос, 2013;

Пулемёты на улицах Петрограда: кто и зачем стрелял в дни Февральской революции? // Политическая история России ХХ века: к 85-летию профессора Виталия Ивановича Старцева. СПб.: из-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. С.182-196.

Рафаил Шоломович Ганелин (1926-2014). Слово о патриархе // Ab Imperio. 2014. № 3. С. 409-418;

Реставрация и консервация фонда 52 (коллекция П.Н. Доброхотова) Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН (в соавт. с В.Н. Плешковым и Е.С. Пахаловой) // Вестник РГНФ. 2012. №4 (69);

С.Ю. Витте: дальневосточная политика (1892-1903 гг.) и Портсмутский мир 1905 г. // С.Ю. Витте – экономист, политик, дипломат / под ред. С.Д. Бодрунова / Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. М.: Культурная революция, 2015. С.33-79.

Современная российская историография русско-японской войны 1904—1905 гг. //The Russo-Japanese War Revisited in 110 Years. Seoul, 2014.