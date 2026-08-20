ЛУКОНИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ
ЛУКОНИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ - русский поэт, переводчик.
Из крестьян. C 1930 года жил в Сталинграде (ныне Волгоград), где учился в учительском институте (1937). С 1937 года в Москве, учился в Литературном институте имени А. М. Горького (1937-1941). Участвовал в советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной войнах. В 1971-1976 годы секретарь правления СП СССР. Дебютировал как поэт в 1934 году. Автор поэтических сбоников «Разбег» (1938), «Сердцебиение» (1947), «Необходимость» (1969; Госкдарственная премия СССР, 1973), «Пять книг» (1974); поэм «Рабочий день» (1948; Государственная прнмия СССР, 1949), «Дорога к миру» (1950), «Поэма возвращения» (1962), «Обугленная граница» (1968); стихотворные повести «Признание в любви» (1959). Центрпльное место в творчестве Луконина занимает тема Великой Отечественной войны - прославление подвига простого солдата. В поэзии Луконина преобладает эпическое начало, нередко поэт обращается к крупным жанрам - поэме, стихотв. повести. Форма говорного стиха сочетается у Луконина с классическими стихотворными метрами. Среди других сочинений - сборник статей «Товарищ поэзия» (1963). Переводил произведения белорусских, казахских, грузинских, абхазских поэтов. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1989. Т. 1–2.