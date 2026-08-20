ЛУКОНИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ

ЛУКОНИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ - русский по­эт, пе­ре­во­дчик.

Из кре­сть­ян. C 1930 года жил в Ста­лин­гра­де (ны­не Вол­го­град), где учил­ся в учи­тель­ском институте (1937). С 1937 года в Мо­ск­ве, учил­ся в Литературном институте име­ни А. М. Горь­ко­го (1937-1941). Уча­ст­во­вал в советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной вой­нах. В 1971-1976 годы сек­ре­тарь прав­ле­ния СП СССР. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1934 году. Ав­тор по­этических сбоников «Раз­бег» (1938), «Серд­це­бие­ние» (1947), «Не­об­хо­ди­мость» (1969; Госкдарственная премия СССР, 1973), «Пять книг» (1974); по­эм «Ра­бо­чий день» (1948; Государственная прнмия СССР, 1949), «До­ро­га к ми­ру» (1950), «По­эма воз­вра­ще­ния» (1962), «Обуг­лен­ная гра­ни­ца» (1968); сти­хотворные по­вес­ти «При­зна­ние в люб­ви» (1959). Центрпльное ме­сто в твор­че­ст­ве Луконина за­ни­ма­ет те­ма Великой Отечественной вой­ны - про­слав­ле­ние под­ви­га про­сто­го сол­да­та. В по­эзии Луконина пре­об­ла­да­ет эпическое на­ча­ло, не­ред­ко по­эт об­ра­ща­ет­ся к круп­ным жан­рам - по­эме, сти­хотв. по­вес­ти. Фор­ма го­вор­но­го сти­ха со­че­та­ет­ся у Луконина с клас­сическими сти­хотворными мет­ра­ми. Сре­ди других сочи­не­ний - сборник ста­тей «То­ва­рищ по­эзия» (1963). Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния бе­ло­русских, ка­захских, грузинских, аб­хаз­ских по­этов. На­граж­дён орденом Ленина.

Сочинения :

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1989. Т. 1–2.