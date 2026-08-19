ЛУКМАН ТОМАС
ЛУКМАН (Luckmann) ТОМАС - немецкий социолог, представитель феноменологической социологии.
С 1945 году в эмиграции в Австрии, с 1951 года - в США. Учился в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке (1951-1953), затем преподавал в ней, а также в университетах Нью-Йорка, Фрайбурга, Франкфурта-на-Майне. В 1970-1994 профессор социологии в Констанце (Германия). Ученик и последователь А. Шюца, после его смерти реализовал его проект систематического описания элементарных «структур жизненного мира», лежащих в основе социального опыта, языка и социальной деятельности. В духе идей Э. Гуссерля и Щюца «феноменология жизненного мира» должна была, по замыслу Лукмана, стать «универсальной наукой», «матрицей» всех социальных наук. В написанном совместно с П. Бергером труде «Социальное конструирование реальности» («The social construction of reality», 1966, русский перевод 1995) разрабатывалась феноменологическая версия социологии знания, обращённая, в отличие от всей предшествующей социологии знания, к обыденному, дотеоретическому знанию, которым человек оперирует в своей повседневной жизни. Общество в его целостности предстаёт и как «объективная реальность» - созидание человеком себя самого и окружающей его социально-культурной среды (экстернализация), сопровождающееся объективацией продуктов его деятельности и социальных институтов, и как «субъективная реальность» - смысловой образ мира, который возникает в процессе интерсубъективного конституирования с помощью интерпретативных актов сознания и составляет содержание «коллективных представлений», усваиваемых индивидом в процессе социализации (интернализация). «Легитимация», предлагающая способы объяснения и оправдания социального мира, даёт представителю данной общности знание о том, чем являются те или иные вещи (когнитивный элемент) и почему он должен поступать так, а не иначе (нормативный элемент). «Матрицей всех социально объективированных и субъективно реальных значений», обеспечивающей интеграцию всего многообразия институциональных процессов, является «символический универсум». «Трансцендирование» (выход за пределы биологического существования человека) - одно из центральных понятий Лукмана - понимается им в русле идей немецкой философской антропологии XX века как процесс конструирования смыслового универсума. Значимость религии как символического универсума состоит в её обращении к трансцендентному, выходящему за пределы любого повседневного опыта, тогда как другие смысловые системы в большей или меньшей степени связаны с повседневным опытом. В работе «Проблема религии в современном обществе» («Problem der Religion in der modernen Gesellschaft», 1963; английский вариант «Невидимая религия» - «Invisible religion», 1967) религиозность рассматривается как изначально присущая человеку, меняются лишь формы её проявления, связанные с социальными изменениями. Отмечая, что упадок «церковно-ориентированной религии» может сопровождаться ростом внецерковной религиозности в силу того, что человек не способен жить без опыта трансценденции, Лукман видит в этой возникающей в современном секуляризованном обществе «приватной» («невидимой») религии гарантию «автономии» человека и возможности его самореализации.
Сочинения:
The structures of the life-world. Evanston, 1973. Vol. 1–2 (with A. Schutz);
The sociology of language. Indianapolis, 1975;
Modernity, pluralism and the crisis of meaning. Gütersloh, 1995 (with P. Berger).