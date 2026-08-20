ЛУККА ПАОЛИНА

ЛУККА (Lucca) ПАОЛИНА - австрийская пе­ви­ца (со­пра­но).

Учи­лась в сту­дии Р. Ле­ви в Ве­не. В 1859 году де­бю­ти­ро­ва­ла в Оль­мю­це, в 1860 году пе­ла в Праж­ской опе­ре. В 1861 году по про­тек­ции Дж. Мей­ер­бе­ра по­лу­чи­ла по­жиз­нен­ный ан­га­же­мент в Бер­лин­ской ко­ро­лев­ской опе­ре, в 1865 году вы­сту­пи­ла в бер­лин­ской пре­мье­ре опе­ры «Аф­ри­кан­ка» Мей­ер­бе­ра (Се­ли­ка); в 1872 году ра­зо­рва­ла кон­тракт. Пе­ла в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (1863-1868, 1870-1872, 1882-1884). Мно­го га­ст­ро­ли­ро­ва­ла: на сце­нах Мад­ри­да (1872), Брюс­се­ля (1876), го­ро­дов США (1872-1874) и др.; в 1868-1869 и 1877 году вы­сту­па­ла в Рос­сии. В 1874-1889 со­ли­ст­ка Вен­ской при­двор­ной опе­ры (с 1889 почетный член). В 1889 году ос­та­ви­ла сце­ну, пре­по­да­ва­ла пе­ние в Гмун­де­не (Ав­ст­рия).

Од­на из круп­ней­ших пе­виц 2-й половины XIX века. Об­ла­да­ла го­ло­сом боль­шо­го диа­па­зо­на (2 с по­ло­ви­ной ок­та­вы, вклю­чая «до» 3-й ок­та­вы), с рав­ным ус­пе­хом вы­сту­па­ла в ко­ло­ра­тур­ных пар­ти­ях и дра­ма­тич. ро­лях. Сре­ди луч­ших пар­тий: Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе), Цер­ли­на («Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та ), Ле­о­но­ра («Фа­во­рит­ка» Г. До­ни­цет­ти ).