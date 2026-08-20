ЛУККА ПАОЛИНА
ЛУККА (Lucca) ПАОЛИНА - австрийская певица (сопрано).
Училась в студии Р. Леви в Вене. В 1859 году дебютировала в Ольмюце, в 1860 году пела в Пражской опере. В 1861 году по протекции Дж. Мейербера получила пожизненный ангажемент в Берлинской королевской опере, в 1865 году выступила в берлинской премьере оперы «Африканка» Мейербера (Селика); в 1872 году разорвала контракт. Пела в лондонском театре «Ковент-Гарден» (1863-1868, 1870-1872, 1882-1884). Много гастролировала: на сценах Мадрида (1872), Брюсселя (1876), городов США (1872-1874) и др.; в 1868-1869 и 1877 году выступала в России. В 1874-1889 солистка Венской придворной оперы (с 1889 почетный член). В 1889 году оставила сцену, преподавала пение в Гмундене (Австрия).
Одна из крупнейших певиц 2-й половины XIX века. Обладала голосом большого диапазона (2 с половиной октавы, включая «до» 3-й октавы), с равным успехом выступала в колоратурных партиях и драматич. ролях. Среди лучших партий: Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Церлина («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Леонора («Фаворитка» Г. Доницетти).