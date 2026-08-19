ЛУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Родился 13.07.1937, г. Омск. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина в 1959 г.

В 1959—1960 работал научным сотрудником Государственного исторического музея СССР, в 1960—1961 — Музея Революции.

В 1961—1964 — аспирант Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР, кандидатская диссертация диссертация (1964) о международном рабочем движении. В 1964—1965 — научный сотрудник ИМЭМО.

В 1965—1968 годах старший референт чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (Прага). Член Союза журналистов с 1968 года.

В 1968—1987 — заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады АН СССР. Защитил докторскую диссертацию по американо-китайским отношениям.

В 1987—1989 — заведующий отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР. В 1989 — заместитель начальника, заведующий отделом Управления оценок и планирования МИД.

В 1989—1990 — руководитель группы анализа и прогнозирования при секретариате ВС СССР.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 9-му Подольскому национально-территориальному округу (Московская область), баллотируясь в предвыборном блоке «Демократическая Россия». Избран членом Совета Национальностей ВС РСФСР по квоте от Сахалина. Являлся членом Конституционной комиссии.

В июне 1990 года был избран Председателем Комитета ВС РСФСР по международным делам и внешнеэкономическим связям, стал членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Вел работу по подготовке новых договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками СССР.

В 1991 году был включён в состав Коллегии МИД СССР.

1992–1993 – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США.

1995-2003 Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской федерации.

2004-2014 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации .

Сочинения:

Политика США в Азии. М., 1977. (в соавторстве).

США и проблемы Тихого океана. Международно-политические аспекты. М., 1979. (редактор).

США и развивающиеся страны (70-е годы). М., 1981 (в соавторстве).

«Центры силы». Концепции и реальность. М., 1983.

Место Китая в глобальной политике США. М., 1987. (в соавторстве).

Умом Россию не понять. (1993).

Россия и Запад: общность или отчуждение. (1995).