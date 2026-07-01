ЛУКИН ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ
ЛУКИН ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ - русский драматург, переводчик.
Сын придворного лакея (по другим сведениям, истопника), выслужившего потомственное дворянство. С 1752 года состоял копиистом при Герольдмейстерской конторе, в 1756-1761 годы в лейб-гвардейском Преображенском полку; в 1759 году получил первый офицерский чин (подпоручик). В 1762-1764 годы секретарь в штате К. Г. Разумовского, с декабря 1764 года - в канцелярии при Кабинете Е. И. В. под началом И. П. Елагина, его доверенное лицо; с 1774 года член Главной дворцовой канцелярии. Действительный статский советник (1786).
Литературная деятельность Лукина относится к периоду 1762-1773 годов и связана в основном с кружком И. П. Елагина, который объединял драматургов и театральных переводчиков (Д. И. Фонвизин, Б. Е. Ельчанинов, Ф. А. Козловский), работавших над созданием национального комедийного репертуара. Лукин выступил главным теоретиком «прелагательного» направления в русской драматургии, «склонения» иностранных пьес «на наши нравы» путём русификации сюжетов, имён действующих лиц, бытовых реалий и т. п. Основные положения этой теории, отчасти заимствованной у Л. Хольберга, Лукин изложил в обширных предисловиях к своим четырём прозаическим комедиям, опубликованным в его сборнике «Сочинения и переводы» (ч. 1-2, 1765). Три из них - «Награжденное постоянство», «Пустомеля» и «Щепетильник» - вольные переложения комедий Ж. Г. Кампистрона, Л. де Буасси и Р. Додсли соответственно. Наиболее оригинальна комедия Лукина «Мот, любовию исправленный» (лишь в самых общих чертах она соотносится с пьесой «Мот» Детуша), принадлежащая к жанру «серьёзной комедии», или «слёзной драмы» (см. Мещанская драма), в которой допускалось сочетание смешного и трогательного, а также возвращение порочного персонажа на путь добродетели. Интерес к этому жанру, европейскую популярность которому принесли сочинения Д. Дидро и П. Бомарше, был предопределён моралистической установкой Лукина и его симпатиями к демократическим слоям общества. В 1769-1770 годы Лукин стал объектом критики в сатирических журналах Н. И. Новикова и Ф. А. Эмина, которые рассматривали его как единомышленника «Всякой всячины», сводившей роль сатиры к простому нравоучению.
Переводил французские комедии: «Ревнивый, из заблуждения выведенный» Ж. Г. Кампистрона (пост. в 1764), «Менехмы, или Близнецы» (1763), «Задумчивый» Ж. Ф. Реньяра (до 1765 года, 2-я редакция - 1769), «Разумный вертопрах» Л. де Буасси (1768), «Тесть и зять» Ш. Колле (издано в 1768 году, поставлено в 1769 году под названием «Менандр и Изидор»), «Вторично вкравшаяся любовь» П. Мариво (1773), «Мизантроп» Л. Ф. Делиля де ла Древетьера (издано в 1773 году под заглавием «Тимон-нелюдим»), а также беллетристику, научно-педагогические сочинения.
Сочинения:
Сочинения и переводы. СПб., 1765. Ч. 1–2;
Щепетильник // Русская комедия и комическая опера XVIII в. М.; Л., 1950;
Русская литература XVIII в., 1700–1775: Хрестоматия. М., 1979. С. 247–256.