ЛУКИН ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ

ЛУКИН ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ - русский дра­ма­тург , пе­ре­во­дчик.

Сын при­двор­но­го ла­кея (по другим све­де­ни­ям, ис­топ­ни­ка), вы­слу­жив­ше­го по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во . С 1752 года со­сто­ял ко­пии­стом при Ге­рольд­мей­стер­ской кон­то­ре, в 1756-1761 годы в лейб-гвардейском Пре­об­ра­жен­ском пол­ку; в 1759 году по­лу­чил пер­вый офи­цер­ский чин (под­по­ру­чик). В 1762-1764 годы сек­ре­тарь в шта­те К. Г. Ра­зу­мов­ско­го, с декабря 1764 года - в кан­це­ля­рии при Ка­би­не­те Е. И. В. под на­ча­лом И. П. Ела­ги­на, его до­ве­рен­ное ли­цо; с 1774 года член Главной двор­цо­вой кан­це­ля­рии. Действительный статский советник (1786).

Литературная дея­тель­ность Лукина от­но­сит­ся к пе­рио­ду 1762-1773 годов и свя­за­на в основном с круж­ком И. П. Ела­ги­на, ко­то­рый объ­е­ди­нял дра­ма­тур­гов и те­ат­раль­ных пе­ре­во­дчи­ков (Д. И. Фон­ви­зин, Б. Е. Ель­ча­ни­нов, Ф. А. Коз­лов­ский), ра­бо­тав­ших над соз­да­ни­ем национального ко­ме­дий­но­го ре­пер­туа­ра. Лукин вы­сту­пил главным тео­ре­ти­ком «пре­ла­га­тель­но­го» на­прав­ле­ния в русской дра­ма­тур­гии, «скло­не­ния» иностранных пьес «на на­ши нра­вы» пу­тём ру­си­фи­ка­ции сю­же­тов, имён дей­ст­вую­щих лиц, бы­то­вых реа­лий и т. п. Основные по­ло­же­ния этой тео­рии, от­час­ти за­им­ст­во­ван­ной у Л. Холь­бер­га, Лукин из­ло­жил в об­шир­ных пре­ди­сло­ви­ях к сво­им че­ты­рём про­за­ическим ко­ме­ди­ям, опуб­ли­ко­ван­ным в его сборнике «Со­чи­не­ния и пе­ре­во­ды» (ч. 1-2, 1765). Три из них - «На­гра­ж­ден­ное по­сто­ян­ст­во», «Пус­то­ме­ля» и «Ще­пе­тиль­ник» - воль­ные пе­ре­ло­же­ния ко­ме­дий Ж. Г. Кам­пис­тро­на, Л. де Бу­ас­си и Р. Додс­ли со­от­вет­ст­вен­но. Наи­бо­лее ори­ги­наль­на ко­ме­дия Лукина «Мот, лю­бо­вию ис­прав­лен­ный» (лишь в са­мых об­щих чер­тах она со­от­но­сит­ся с пье­сой «Мот» Де­ту­ша), при­над­ле­жа­щая к жан­ру «серь­ёз­ной ко­ме­дии», или «слёз­ной дра­мы» (см. Ме­щан­ская дра­ма ), в ко­то­рой до­пус­ка­лось со­че­та­ние смеш­но­го и тро­га­тель­но­го, а так­же воз­вра­ще­ние по­роч­но­го пер­со­на­жа на путь доб­ро­де­те­ли. Ин­те­рес к это­му жан­ру, ев­ро­пей­скую по­пу­ляр­ность ко­то­ро­му при­нес­ли со­чи­не­ния Д. Дид­ро и П. Бо­мар­ше, был пре­до­пре­де­лён мо­ра­ли­стической ус­та­нов­кой Лукина и его сим­па­тия­ми к де­мо­кра­тическим сло­ям об­ще­ст­ва. В 1769-1770 годы Лукин стал объ­ек­том кри­ти­ки в са­ти­рических жур­на­лах Н. И. Но­ви­ко­ва и Ф. А. Эми­на, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ли его как еди­но­мыш­лен­ни­ка «Вся­кой вся­чи­ны», сво­див­шей роль са­ти­ры к про­сто­му нра­во­уче­нию.

Пе­ре­во­дил французские ко­ме­дии: «Рев­ни­вый, из за­блу­ж­де­ния вы­ве­ден­ный» Ж. Г. Кам­пис­тро­на (пост. в 1764), «Ме­нех­мы, или Близ­не­цы» (1763), «За­дум­чи­вый» Ж. Ф. Рень­я­ра (до 1765 года, 2-я редакция - 1769), «Ра­зум­ный вер­то­прах» Л. де Бу­ас­си (1768), «Тесть и зять» Ш. Кол­ле (издано в 1768 году, поставлено в 1769 году под названием «Ме­нандр и Изи­дор»), «Вто­рич­но вкрав­ша­я­ся лю­бовь» П. Ма­ри­во (1773), «Ми­зан­троп» Л. Ф. Де­ли­ля де ла Дре­веть­е­ра (издано в 1773 году под заглавием «Ти­мон-не­лю­дим»), а так­же бел­лет­ри­сти­ку, на­уч­но-пе­да­го­гические со­чи­не­ния.

Сочинения:

Со­чи­не­ния и пе­ре­во­ды. СПб., 1765. Ч. 1–2;

Ще­пе­тиль­ник // Рус­ская ко­ме­дия и ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. М.; Л., 1950;

Рус­ская ли­те­ра­ту­ра XVIII в., 1700–1775: Хре­сто­ма­тия. М., 1979. С. 247–256.