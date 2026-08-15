ЛУКАШЁВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
ЛУКАШЁВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА - российский юрист, Российский юрист, чл.-корр. РАН (1997).
Окончила юридический факультет МГУ (1950). В 1953-1961 годы заведующая отделом журнала «Советское государство и право»; с 1961 года - в Институте государства и права АН СССР (РАН), с 1988 года заведующая сектором прав человека.
Автор свыше 200 научных работ. В её трудах впервые в отечественной науке исследованы вопросы становления и развития теории прав человека в России, цивилизационные аспекты развития прав человека, а также проблема влияния процессов глобализации на права человека.
Сочинения:
Социалистическое правосознание и законность. М., 1973;
Право, мораль, личность. М., 1986;
Общая теория прав человека. М., 1996 (отв. ред.);
Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. М., 2000 (отв. ред.);
Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. М., 2002 (отв. ред.);
Человек, право, цивилизации: нормативно- ценностное измерение. М., 2009;
Право и культура. М., 2009 (соавт.);
Проблемы общей теории права и государства. М., 2010 (соавт.).