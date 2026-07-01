ЛУКАШ ИВАН СОЗОНТОВИЧ

ЛУКАШ ИВАН СОЗОНТОВИЧ - русский пи­са­тель, жур­на­лист.

Сын от­став­но­го еф­рей­то­ра лейб-гвардии Фин­лянд­ско­го пол­ка, по­том­ст­вен­но­го почетного гра­ж­да­ни­на (с 1902 года). В 1915 году по­сту­пил доб­ро­воль­цем в Пре­об­ра­жен­ский полк. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университетa (1916). В 1918-1920 годы уча­ст­во­вал в Бе­лом дви­же­нии (в со­ста­ве Доб­ро­воль­че­ской ар­мии ). В 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Тур­цию; за­тем жил в Со­фии, Ве­не, Пра­ге, Бер­ли­не, Ри­ге; с 1928 года - во Фран­ции .

Де­бю­ти­ро­вал сборником сти­хов в про­зе «Цве­ты ядо­ви­тые» (1910). С 1912 года пуб­ли­ко­вал­ся в из­да­ни­ях эго­фу­ту­ри­стов (под псевданимом Иван Оре­деж). Вос­тор­жен­но при­нял Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года, ко­то­рую опи­сал в пуб­ли­ци­стических очер­ках «Во­лын­цы», «Пре­об­ра­жен­цы», «Пав­лов­цы», «Ночь на 28 фев­ра­ля в Зим­нем двор­це», «Вос­ста­ние в Пав­лов­ском пол­ку», «Вос­ста­ние в Во­лын­ском пол­ку» (все 1917 год). Со­бы­тия Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов и ис­хо­да из Рос­сии на­шли от­ра­же­ние в кни­ге до­ку­мен­таль­ных очер­ков «Го­лое по­ле. Кни­га о Гал­ли­по­ли», по­вес­ти «Смерть» (обе в 1922), ро­ма­не «Вью­га» (1936), по­свя­щён­ном «пси­хо­ло­гии боль­ше­виз­ма». Про­бо­вал се­бя в различных жан­рах; в начале 1920-х годов на­пи­сал ряд скет­чей, либ­рет­то пан­то­ми­мы «Ага­сфер» в со­ав­тор­ст­ве с В. В. На­бо­ко­вым. Наи­боль­ше­го ус­пе­ха дос­тиг в ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ке, на­сы­щен­ной эле­мен­та­ми фан­та­сти­ки и сти­ли­зую­щей «пе­тер­бург­ский миф»: сборники рас­ска­зов «Чёрт на га­упт­вах­те» (1922), «Двор­цо­вые гре­на­де­ры» (1928), «Сны Пет­ра» (1931); по­весть «Граф Ка­лио­ст­ро» (1925). Ис­то­рические ро­ма­ны Лукаша «По­жар Мо­ск­вы» (1930) и «Ве­тер Кар­пат» (1938), по­весть «Им­пе­ра­тор Ио­анн» (1939) со­че­та­ют об­шир­ный фак­тич. ма­те­ри­ал с ис­то­рио­соф­ским ос­мыс­ле­ни­ем про­шло­го Рос­сии с мо­нар­хических по­зи­ций. Ро­ман «Бед­ная лю­бовь Му­сорг­ско­го» (1940) - опыт пси­хо­ло­гической био­гра­фии. Ху­дожественная про­за Лукаша от­ли­ча­ет­ся мис­ти­циз­мом, фан­тас­ма­го­рич­но­стью и апо­ка­лип­тическими на­строе­ния­ми. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­эма в про­зе «Дом усоп­ших» (1922), мис­те­рия «Дья­вол» (1922), ро­ман «Бел-цвет» (1923), ис­то­рические и литературно-кри­тические очер­ки, ста­тьи о русской куль­ту­ре.

Сочинения:

Со ста­рин­ной пол­ки: Рас­ска­зы и очер­ки. Па­риж; М., 1995;

Сочинения: В 2 кн. М., 2000.