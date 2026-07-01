ЛУКАШ ИВАН СОЗОНТОВИЧ
ЛУКАШ ИВАН СОЗОНТОВИЧ - русский писатель, журналист.
Сын отставного ефрейтора лейб-гвардии Финляндского полка, потомственного почетного гражданина (с 1902 года). В 1915 году поступил добровольцем в Преображенский полк. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университетa (1916). В 1918-1920 годы участвовал в Белом движении (в составе Добровольческой армии). В 1920 году эмигрировал в Турцию; затем жил в Софии, Вене, Праге, Берлине, Риге; с 1928 года - во Франции.
Дебютировал сборником стихов в прозе «Цветы ядовитые» (1910). С 1912 года публиковался в изданиях эгофутуристов (под псевданимом Иван Оредеж). Восторженно принял Февральскую революцию 1917 года, которую описал в публицистических очерках «Волынцы», «Преображенцы», «Павловцы», «Ночь на 28 февраля в Зимнем дворце», «Восстание в Павловском полку», «Восстание в Волынском полку» (все 1917 год). События Гражданской войны 1917-1922 годов и исхода из России нашли отражение в книге документальных очерков «Голое поле. Книга о Галлиполи», повести «Смерть» (обе в 1922), романе «Вьюга» (1936), посвящённом «психологии большевизма». Пробовал себя в различных жанрах; в начале 1920-х годов написал ряд скетчей, либретто пантомимы «Агасфер» в соавторстве с В. В. Набоковым. Наибольшего успеха достиг в исторической беллетристике, насыщенной элементами фантастики и стилизующей «петербургский миф»: сборники рассказов «Чёрт на гауптвахте» (1922), «Дворцовые гренадеры» (1928), «Сны Петра» (1931); повесть «Граф Калиостро» (1925). Исторические романы Лукаша «Пожар Москвы» (1930) и «Ветер Карпат» (1938), повесть «Император Иоанн» (1939) сочетают обширный фактич. материал с историософским осмыслением прошлого России с монархических позиций. Роман «Бедная любовь Мусоргского» (1940) - опыт психологической биографии. Художественная проза Лукаша отличается мистицизмом, фантасмагоричностью и апокалиптическими настроениями. Среди других сочинений: поэма в прозе «Дом усопших» (1922), мистерия «Дьявол» (1922), роман «Бел-цвет» (1923), исторические и литературно-критические очерки, статьи о русской культуре.
Сочинения:
Со старинной полки: Рассказы и очерки. Париж; М., 1995;
Сочинения: В 2 кн. М., 2000.