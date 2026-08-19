ЛУКАНИЯ

Лука́ния — центральная область Южн. Италии, расположенная между Кампанией , Бруттием и Апулией; географически состоит из трех регионов: западного (часть тирренского побережья Италии от р. Селе до залива Поликастро, включая греческие полисы Посейдония/Пестум , Элея, Лаос), восточного (часть побережья Тарентского залива Ионического моря, включая греческие полисы Сибарис / Фурии , Сирис/Гераклея, Метапонт) и центрального (гористая местность с центром в совр. Потенце); до 356 до н. э. в состав Л. входил Бруттий. Л. получила название по имени родственного самнитам народа луканов (оскско-умбрская языковая группа), захвативших территорию в результате миграции самнитов во 2-й половине V в. до н. э. В настоящее время среди исследователей существуют две трактовки происхождения луканов: 1) родственные самнитам луканы мигрировали в южную Кампанию и Энотрию/Луканию; 2) в период архаики греческие авторы часто называли южноиталийские народы (авзонов, хонов, пр.) обобщенно энотрами; затем, в классический период, их стали называть луканами. Луканы были объединены в федерацию, в IV—III вв. до н. э. чеканили союзную монету; одним из главных городов федерации была Петелия (совр. Стронголи, провинция Катанзаро). В 1-й половине IV в. до н. э. луканы расширяют подконтрольную область за счет территорий греческих полисов: около 400 до н. э. завоевывают Посейдонию , в 393 до н. э. успешно воюют с Кротоном и Каулонией, к 390 до н. э. захватывают Лаос, в 389 до н. э. побеждают в битве Фурии. Однако во 2-й половине IV в. до н. э. Л. становится ареной ожесточенных сражений, подорвавших ее ресурсы: в 343—338 до н. э.— война против армии Тарента и Спарты под командованием Архидама III; в 335—331 до н. э. — война против войск Александра Молосского; в 280—279 до н. э. луканы поддерживают Пирра в его войне с Римом. Около 274/272 до н. э. Л. была захвачена римлянами. При Октавиане Августе Л. вошла в состав III Региона Италии (вместе с Бруттием), а в начале IV в. н. э. в Liber Coloniarum (Книге колоний) I упоминается отдельная провинция Л.

Лит. : Pontrandolfo A. I Lucani. Milano, 1982; Horsnaes H. The Cultural Development of North-Western Lucania C.600—273 BC. Rome, 2002; Isayev E. Inside Ancient Lucania. London, 2007.