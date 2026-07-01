ЛУКАЧ ДЬЁРДЬ
ЛУКАЧ (Lukács) ДЬЁРДЬ (Георг) (настоящая фамилия Лёвингер, Löwinger) - венгерский философ, литературовед и общественный деятель, член Венгерской Академии наук (1949).
Родился в семье директора Венгерского кредитного банка. Окончил университет в Колож- варе (ныне Клуж- Напока) (1906). В 1906-1910 годы жил преимущественно в Берлине, слушал в университете лекции В. Дильтея, входил в круг учеников и единомышленников Г. Зиммеля, в духе идей которого им написана «История развития современной драмы» (опубликованна в 1911году на венгеском языке). Влияние философии жизни определяет общий характер его эссеистики в этот период (сборник «Душа и формы» - «Lelek es a formak», 1910, русский перевод 2006); в сборнике «Эстетическая культура» (1913, на венгерском языке) эстет представлен как центральная фигура эпохи.
В 1912-1917 годы в Гейдельберге, становится видной фигурой в кружке М. Вебера. Под влиянием Елены Грабенко, первой жены Лукача, которая входила в боевую организацию партии эсеров, возник интерес к проблеме революционного террора, получивший отражение в его работе над книгой о Ф. М. Достоевском и в переписке с немецким драматургом П. Эрнстом, где сформулировано различие между этикой долга и обязанностей и этикой, основанной на «императивах души» (русский перевод в сбонике статей Лукача «Ленин и классовая война», 2008). Опубликованная в 1916 «Теория романа» (русский перевод в «Новом литературном обозрении», 1994, № 9) - введение к незавершённой книге о Достоевском - принесла Лукачу широкую европейскую известность. Её центральная идея, отмеченная влиянием эстетики Гегеля, - «трансцендентальная топография духа» - призвана объяснить переход от античности к Средневековью и затем к Новому времени, которое определяется утратой прежней «спонтанной тотальности бытия». Роман как эпопея эпохи «трансцендентальной бездомности» по своей внутр. форме представляет собой «движение проблематичного индивида к самому себе», тогда как предметом классичесского эпоса является не личная судьба, но судьба некоего сообщества.
После окончательного возвращения Лукача в Венгрию в 1917 году вокруг него собирается т. н. Воскресное общество (А. Хаузер, К. Манхейм, Б. Балаш и др.), организовавшее в 1917-1918 годы «свободную школу наук о духе». В декабре 1918 года после встреч с Б. Куном Лукач вступил в компартию Венгрии, в 1919-1921 и 1928-1930 годы был членом её ЦК. В период Венгерской советской республики 1919 года заместитель наркома, затем нарком просвещения, после её падения бежал в Вену, где находился в 1919-1929 годы. На основе своих многочисленных статей в коммунистических изданиях Лукач выпустил в 1923 году книгу «История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике» («Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien ̈uber marxistische Dialektik», русский перевод 2003). Капиталистическое общество как целое характеризуется здесь тотальным овеществлением всех отношений между людьми, упразднение которого возможно только в результате революции, когда моменты этой тотальности изменят свои функции: первичное (экономика) станет вторичным, а вторичное (культура) - первичным. В мессианской роли субъекта этого революционного процесса выступает пролетариат с вменённым ему адекватным «классовым сознанием». В острой международной дискуссии книга Лукача была подвергнута критике А. М. Дебориным и его учениками, осуждена в докладе Г. Е. Зиновьева на 5-м конгрессе Коминтерна (1924), однако встретила благоприятный отклик в кругах левой интеллигенции, став вместе с сочинением К. Корша одним из источников неомарксизма (В. Беньямин, франкфуртская школа и др.).
В 1928-1929 годы по поручению ЦК Венгерской компартии Лукач представил программу её действий - «Тезисы Блюма» (партийная кличка Лукача), осуждённые затем за «антибольшевизм» и «оппортунизм». Отойдя от партийной работы, Лукач занимался научно-философскими деятельностью и литературной критикой. В 1931-1933 годы в Берлине, участвовал в дискуссиях о современной литературе с Б. Брехтом, А. Зегерс и др. В 1930-1931 и 1933-1945 годы в Москве, работал в Институте Маркса - Энгельса - Ленина, в Институте философии (1934-1938, 1942-1945). Вместе с М. А. Лифшицем участвовал в издании сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и в работе журнала «Литературный критик»; созданная ими концепция «большого», или «высокого», реализма сопровождалась критикой авангардизма и модернизма в искусстве (статья «Величие и падение экспрессионизма», 1933, и дискуссия об экспрессионизме в 1937-1938 годы; сборники статей «Литературные теории XIX века и марксизм», 1937, и «К истории реализма», 1939; «Исторический роман» - журнал «Литературный критик», 1937-1938). В историко-философских работах 1930-х годов центральное место занимает проблематика Термидора и крушения «героических иллюзий» революции; с этим связана косвенная легитимация сталинского режима по аналогии с завершающими этапами Французской революции XVIII века («Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества» - «Der junge Hegel und Probleme der kapitalistischen Gesellschaft», 1938, опубл. в 1948, русский перевод 1987). В борьбе с идеологией нацизма истоки её Лукач возводил к традициям европейской иррационалистической философии XIX-XX века («Разрушение разума» - «Az ész trónfosztása», опубликованно в 1954). 29.06.1941 года был арестован и через два месяца освобождён после вмешательства М. Ракоши и Г. Димитрова.
С августа 1945 года в Венгрии, профессор Будапештского университета (до 1956). Депутат парламента в 1949-1956 годы, член ВСМ (с 1950 года). Дебаты с К. Ясперсом и М. Мерло-Понти на форуме европейской интеллигенции в Женеве (1946) легли в основу его книги «Экзистенциализм или марксизм?» (1948). В развязанной в Венгрии кампании против Лукача в 1949-1950 годы, поводом для которой послужила его работа «Литература и демократия» («Irodalom és demokrácia», 1946), он был обвинён в «ревизионизме», однако его сочинения в 1-й половины 1950-х годов широко публиковались как в Венгрии, так и особенно в ГДР и Польше («Гёте и его время» - «Goethe und seine Zeit», 1947; «Русский реализм в мировой литературе» - «Der russische Realismus in der Weltliteratur», 1949; работы по истории немецкой литературы, о Бальзаке и французском реализме и др.).
Во время Венгерского восстания 1956 года Лукач вошёл в состав правительства И. Надя в качестве министра культуры, после его падения был интернирован в Румынию до апреля 1957 года. В 1960-1970-х годах на немецком языке были опубликованы сочинения Лукача, написанные в 1950-1960-х годах и посвящённые разработке систематической эстетики и марксистской онтологии общественного бытия.
Сочинения:
Werke. Neuwied u. a., 1962–1986. Bd 1–17; Bd 18. Bielefeld, 2005;
Своеобразие эстетического. М., 1985–1987. Т. 1–4;
Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей. М., 1990;
К онтологии общественного бытия. М., 1991;
Политические тексты. М., 2006.