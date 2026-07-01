ЛУКАЧ ДЬЁРДЬ

ЛУКАЧ (Lukács) ДЬЁРДЬ (Ге­орг) (настоящая фамилия Лё­вин­гер, Löwinger) - венгерский фи­ло­соф, ли­те­ра­ту­ро­вед и об­щественный дея­тель, член Венгерской Академии наук (1949).

Ро­дил­ся в се­мье ди­рек­тора Венгерского кре­дит­но­го бан­ка. Окон­чил университет в Ко­лож- ва­ре (ны­не Клуж- На­по­ка) (1906). В 1906-1910 годы жил пре­имущественно в Бер­ли­не , слу­шал в университете лек­ции В. Диль­тея, вхо­дил в круг уче­ни­ков и еди­но­мыш­лен­ни­ков Г. Зим­ме­ля, в ду­хе идей ко­то­ро­го им на­пи­са­на «Ис­то­рия раз­ви­тия со­вре­мен­ной дра­мы» (опубликованна в 1911году на венгеском языке). Вли­я­ние фи­ло­со­фии жиз­ни оп­ре­де­ля­ет об­щий ха­рак­тер его эс­сеи­сти­ки в этот пе­ри­од (сборник «Ду­ша и фор­мы» - «Lelek es a formak», 1910, русский перевод 2006); в сборнике «Эс­те­ти­че­ская куль­ту­ра» (1913, на венгерском языке) эс­тет пред­став­лен как центральная фи­гу­ра эпо­хи.

В 1912-1917 годы в Гей­дель­бер­ге , ста­но­вит­ся вид­ной фи­гу­рой в круж­ке М. Ве­бе­ра. Под влия­ни­ем Еле­ны Гра­бен­ко, пер­вой же­ны Лукача, ко­то­рая вхо­ди­ла в бое­вую ор­га­ни­за­цию пар­тии эсе­ров, воз­ник ин­те­рес к про­бле­ме ре­во­люционного тер­ро­ра, по­лучив­ший от­ра­же­ние в его ра­бо­те над кни­гой о Ф. М. Дос­то­ев­ском и в пе­ре­пис­ке с немецким дра­ма­тур­гом П. Эрн­стом, где сфор­му­ли­ро­ва­но раз­ли­чие ме­ж­ду эти­кой дол­га и обя­зан­но­стей и эти­кой, ос­но­ван­ной на «им­пе­ра­ти­вах ду­ши» (русский перевод в сбонике ста­тей Лукача «Ле­нин и клас­со­вая вой­на», 2008). Опуб­ли­ко­ван­ная в 1916 «Тео­рия ро­ма­на» (русский перевод в «Но­вом ли­те­ра­тур­ном обо­зре­нии», 1994, № 9) - вве­де­ние к не­за­вер­шён­ной кни­ге о Дос­то­ев­ском - при­нес­ла Лукачу ши­ро­кую ев­ропейскую из­вест­ность. Её центральная идея, от­ме­чен­ная влия­ни­ем эс­те­ти­ки Ге­ге­ля, - «транс­цен­ден­таль­ная то­по­гра­фия ду­ха» - при­зва­на объ­яс­нить пе­ре­ход от ан­тич­но­сти к Сред­не­ве­ко­вью и за­тем к Но­во­му вре­ме­ни, ко­то­рое оп­ре­де­ля­ет­ся ут­ра­той преж­ней «спон­тан­ной то­таль­но­сти бы­тия». Ро­ман как эпо­пея эпо­хи «транс­цен­ден­таль­ной без­дом­но­сти» по сво­ей внутр. фор­ме пред­став­ля­ет со­бой «дви­же­ние про­бле­ма­тич­но­го ин­ди­ви­да к са­мо­му се­бе», то­гда как пред­ме­том клас­сичесского эпо­са яв­ля­ет­ся не лич­ная судь­ба, но судь­ба не­кое­го со­об­ще­ст­ва.

По­сле окон­чательного воз­вра­ще­ния Лукача в Венг­рию в 1917 году во­круг не­го со­би­ра­ет­ся т. н. Вос­крес­ное общество (А. Хау­зер, К. Ман­хейм , Б. Ба­лаш и др.), ор­га­ни­зо­вав­шее в 1917-1918 годы «сво­бод­ную шко­лу на­ук о ду­хе». В декабре 1918 года по­сле встреч с Б. Ку­ном Лукач всту­пил в ком­пар­тию Венг­рии, в 1919-1921 и 1928-1930 годы был чле­ном её ЦК. В пе­ри­од Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года заместитель нар­ко­ма, за­тем нар­ком про­све­ще­ния, по­сле её па­де­ния бе­жал в Ве­ну, где на­хо­дил­ся в 1919-1929 годы. На ос­но­ве сво­их мно­го­численных ста­тей в ком­му­ни­стических из­да­ни­ях Лукач вы­пус­тил в 1923 году книгу «Ис­то­рия и клас­со­вое соз­на­ние. Ис­сле­до­ва­ния по мар­кси­ст­ской диа­лек­ти­ке» («Ge­schichte und Klassenbewusst­sein. Studien ̈uber marxistische Dialektik», русский перевод 2003). Ка­пи­та­ли­стическое об­ще­ст­во как це­лое ха­рак­те­ри­зу­ет­ся здесь то­таль­ным ове­ще­ст­в­ле­ни­ем всех от­но­ше­ний ме­ж­ду людь­ми, уп­разд­не­ние ко­то­ро­го воз­мож­но толь­ко в ре­зуль­та­те ре­во­лю­ции, ко­гда мо­мен­ты этой то­таль­но­сти из­ме­нят свои функ­ции: пер­вич­ное (эко­но­ми­ка) ста­нет вто­рич­ным, а вто­рич­ное (куль­ту­ра) - пер­вич­ным. В мес­си­ан­ской ро­ли субъ­ек­та это­го ре­во­люционного про­цес­са вы­сту­па­ет про­ле­та­ри­ат с вме­нён­ным ему аде­к­ват­ным «клас­со­вым соз­на­ни­ем». В ост­рой ме­ж­ду­народной дис­кус­сии кни­га Лукача бы­ла под­верг­ну­та кри­ти­ке А. М. Де­бо­ри­ным и его уче­ни­ка­ми, осу­ж­де­на в док­ла­де Г. Е. Зи­новь­е­ва на 5-м кон­грес­се Ко­мин­тер­на (1924), од­на­ко встре­ти­ла бла­го­при­ят­ный от­клик в кру­гах ле­вой ин­тел­ли­ген­ции, став вме­сте с со­чи­не­ни­ем К. Кор­ша од­ним из ис­точни­ков не­омар­ксиз­ма ( В. Бень­я­мин , франк­фурт­ская шко­ла и др.).

В 1928-1929 годы по по­ру­че­нию ЦК Венгерской ком­пар­тии Лукач пред­ста­вил про­грам­му её дей­ст­вий - «Те­зи­сы Блю­ма» (партийная клич­ка Лукача), осу­ж­дён­ные за­тем за «ан­ти­боль­ше­визм» и «оп­пор­ту­низм». Отой­дя от партийной ра­бо­ты, Лукач за­ни­мал­ся на­учно-фи­лософскими дея­тель­но­стью и литературной кри­тикой. В 1931-1933 годы в Бер­ли­не, уча­ст­во­вал в дис­кус­си­ях о современной литературе с Б. Брех­том, А. Зе­герс и др. В 1930-1931 и 1933-1945 годы в Мо­ск­ве, ра­бо­тал в Институте Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на, в Институте фи­лосо­фии (1934-1938, 1942-1945). Вме­сте с М. А. Лиф­ши­цем уча­ст­во­вал в из­да­нии со­чи­не­ний К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са и в ра­бо­те журнала «Ли­те­ра­тур­ный кри­тик»; соз­дан­ная ими кон­цеп­ция «боль­шо­го», или «вы­со­ко­го», реа­лиз­ма со­про­во­ж­да­лась кри­ти­кой аван­гар­диз­ма и мо­дер­низ­ма в искусстве (статья «Ве­ли­чие и па­де­ние экс­прес­сио­низ­ма», 1933, и дис­кус­сия об экс­прес­сио­низ­ме в 1937-1938 годы; сборники ста­тей «Ли­те­ра­тур­ные тео­рии XIX ве­ка и марк­сизм», 1937, и «К ис­то­рии реа­лиз­ма», 1939; «Ис­то­ри­че­ский ро­ман» - журнал «Ли­те­ра­тур­ный кри­тик», 1937-1938). В ис­то­ри­ко-фи­лософских ра­бо­тах 1930-х годов центральное ме­сто за­ни­ма­ет про­бле­ма­ти­ка Тер­ми­до­ра и кру­ше­ния «ге­рои­че­ских ил­лю­зий» ре­во­лю­ции; с этим свя­за­на кос­вен­ная ле­ги­ти­ма­ция ста­лин­ско­го ре­жи­ма по ана­ло­гии с за­вер­шаю­щи­ми эта­па­ми Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века («Мо­ло­дой Ге­гель и про­бле­мы ка­пи­та­ли­сти­че­ско­го об­ще­ст­ва» - «Der junge Hegel und Probleme der kapitalistischen Gesell­schaft», 1938, опубл. в 1948, русский перевод 1987). В борь­бе с идео­ло­ги­ей на­циз­ма ис­то­ки её Лукач воз­во­дил к тра­ди­ци­ям ев­ропейской ир­ра­цио­на­ли­стической фи­ло­со­фии XIX-XX века («Раз­ру­ше­ние ра­зу­ма» - «Az ész trónfosztása», опубликованно в 1954). 29.06.1941 года был аре­сто­ван и че­рез два ме­ся­ца ос­во­бо­ж­дён по­сле вме­ша­тель­ст­ва М. Ра­ко­ши и Г. Ди­мит­ро­ва.

С августа 1945 года в Венг­рии, профессор Бу­да­пешт­ско­го университета (до 1956). Де­пу­тат пар­ла­мен­та в 1949-1956 годы, член ВСМ (с 1950 года). Де­ба­ты с К. Яс­пер­сом и М. Мер­ло-Пон­ти на фо­ру­ме ев­ропейской ин­тел­ли­ген­ции в Же­не­ве (1946) лег­ли в ос­но­ву его книги «Эк­зи­стен­циа­лизм или марк­сизм?» (1948). В раз­вя­зан­ной в Венг­рии кам­па­нии про­тив Лукача в 1949-1950 годы, по­во­дом для ко­то­рой по­слу­жи­ла его ра­бо­та «Ли­те­ра­ту­ра и де­мо­кра­тия» («Irodalom és demo­krá­cia», 1946), он был об­ви­нён в «ре­ви­зио­низ­ме», од­на­ко его со­чи­не­ния в 1-й половины 1950-х годов ши­ро­ко пуб­ли­ко­ва­лись как в Венг­рии, так и осо­бен­но в ГДР и Поль­ше («Гё­те и его вре­мя» - «Goethe und seine Zeit», 1947; «Рус­ский реа­лизм в ми­ро­вой ли­те­ра­ту­ре» - «Der russische Rea­lismus in der Weltliteratur», 1949; ра­бо­ты по ис­то­рии немецкой литературы, о Баль­за­ке и французском реа­лиз­ме и др.).

Во вре­мя Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года Лукач во­шёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва И. На­дя в ка­че­ст­ве министра куль­ту­ры, по­сле его па­де­ния был ин­тер­ни­ро­ван в Ру­мы­нию до апреля 1957 года. В 1960-1970-х годах на немецком языке бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны со­чи­не­ния Лукача, на­пи­сан­ные в 1950-1960-х годах и по­свя­щён­ные раз­ра­бот­ке сис­те­ма­тической эс­те­ти­ки и мар­кси­ст­ской он­то­ло­гии об­щественного бы­тия.

Сочинения:

Werke. Neuwied u. a., 1962–1986. Bd 1–17; Bd 18. Bielefeld, 2005;

Свое­об­ра­зие эс­те­ти­че­ско­го. М., 1985–1987. Т. 1–4;

Ле­нин. Ис­сле­до­ва­тель­ский очерк о взаи­мо­свя­зи его идей. М., 1990;

К он­то­ло­гии об­ще­ст­вен­но­го бы­тия. М., 1991;

По­ли­ти­че­ские тек­сты. М., 2006.