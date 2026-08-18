ЛУКА ЖИДЯТА

ЛУКА ЖИДЯТА - вто­рой епи­скоп на ка­фед­ре Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, свя­той.

О про­ис­хо­ж­де­нии све­де­ний нет. При из­вест­ной да­те ру­ко­по­ло­же­ния Луки Жидяты в епи­ско­пы встре­чаю­щие­ся в литературе его «да­ты ро­ж­де­ния» свя­за­ны с из­вест­ны­ми из ка­но­нического пра­ва воз­рас­тны­ми ог­ра­ни­че­ния­ми для кан­ди­да­та в епи­ско­пы. Имя Жи­дя­та про­ис­хо­дит от славянского име­ни Жи­ди­слав. По­став­ле­ние Луки Жидяты на Нов­го­род­скую ка­фед­ру от­но­сит­ся, по всей ви­ди­мо­сти, к 1036 году и сов­па­да­ет с на­зна­че­ни­ем ки­ев­ским князя Яро­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Муд­рым на кня­же­ние в Нов­го­род сво­его сы­на Вла­ди­ми­ра. Эти со­бы­тия свя­зы­ва­ют­ся с по­пыт­кой ук­ре­п­ле­ния вла­сти ки­ев­ско­го кня­зя в Нов­го­ро­де и в Пско­ве. Лука Жидята пред­по­ло­жи­тель­но был ру­ко­по­ло­жен митрополитом Ки­ев­ским Фео­пемп­том (1035, по другим све­де­ни­ям, 1038-1049). Сме­нил на Нов­го­род­ской ка­фед­ре Еф­ре­ма, управ­ляв­ше­го епар­хи­ей, но не по­лу­чив­ше­го ру­ко­по­ло­же­ния по­сле кон­чи­ны пер­во­го нов­го­род­ско­го епископа Ио­а­ки­ма.

При Луке Жидяте в Нов­го­ро­де в 1044 году по­стро­ен ка­мен­ный кремль, в 1045-1050 годы - ка­мен­ный Со­фий­ский со­бор. Воз­мож­но, при Луке Жидяте в но­вом со­бо­ре поя­ви­лись пер­вые фре­ско­вые рос­пи­си и ико­ны «Апо­сто­лы Пётр и Па­вел» и «Спас Зла­тая Ри­за». Ко вре­ме­ни епи­скоп­ст­ва Луки Жидяты мож­но от­не­сти ос­но­ва­ние в Нов­го­ро­де хра­мов Про­ро­ка Ильи на Слав­не, Сщмч. Вла­сия, Вмч. Ди­мит­рия на Тор­го­ви­ще, Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на, пе­ре­да­чу нов­го­род­ско­му епи­ско­пу, в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом Яро­сла­ва о свя­ти­тель­ских су­дах, пра­ва сбо­ра та­мо­жен­ной де­ся­ти­ны, а так­же фор­ми­ро­ва­ние уро­чи­ща Де­ся­ти­на у восточного въез­да в го­род, в рай­оне бу­ду­ще­го Де­ся­тин­но­го мо­на­сты­ря.

Со­глас­но ги­по­те­зе А. А. Шах­ма­то­ва , Лука Жидята яв­лял­ся ини­циа­то­ром соз­да­ния пер­во­го нов­го­род­ско­го ле­то­пис­но­го сво­да 1050 года. Он упо­ми­на­ет­ся в ле­то­пи­си как ав­тор «По­уче­ния к бра­тии», пред­став­ляю­ще­го на­бор нрав­ст­вен­ных пред­пи­са­ний об­ще­го ха­рак­те­ра. Во вре­мя епи­скоп­ст­ва Луки Жидяты по за­ка­зу по­сад­ни­ка Ост­ро­ми­ра-Ио­си­фа в Нов­го­ро­де бы­ло соз­да­но Ост­ро­ми­ро­во Еван­ге­лие , священником Упы­рём Ли­хим пе­ре­пи­са­ны Тол­ко­вые про­ро­че­ст­ва (1047).

В 1055 году Лука Жидята ок­ле­ве­тан сво­им хо­ло­пом Ду­ди­кой и вы­зван в Ки­ев митрополитом Еф­ре­мом, где был пре­дан су­ду и ли­шён кафед­ры. Суть об­ви­не­ний не яс­на. Че­рез 3 го­да об­ви­не­ния бы­ли сня­ты. Лука Жидята скон­чал­ся по до­ро­ге, воз­вра­ща­ясь из Кие­ва в Нов­го­род; был по­хо­ро­нен в Нов­го­ро­де, за Со­фий­ским со­бо­ром.

В 1-й половине XVI века в Нов­го­ро­де воз­ник ряд ска­за­ний ле­ген­дар­но­го ха­рак­те­ра, например «Ска­за­ние о церк­ви Свя­той Со­фии, Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, иже в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де, ка­ко соз­да­на бысть» и др., в ко­то­рых упо­ми­на­ет­ся Лука Жидята, од­на­ко они не мо­гут рас­смат­ри­вать­ся как дос­то­вер­ный ис­точ­ник све­де­ний о его дея­тель­но­сти.

Ка­но­ни­за­ция Лука Жидята со­стоя­лась, по всей ви­ди­мо­сти, в 1439 году по ини­циа­ти­ве ар­хи­епископ Нов­го­род­ско­го Ев­фи­мия II. В 1558 году при строи­тель­ст­ве в Со­фий­ском со­бо­ре при­де­ла Свя­тых Бо­го­отец Ио­а­ки­ма и Ан­ны за ал­та­рём со­бо­ра бы­ли най­де­ны ос­тан­ки, иден­ти­фи­ци­ро­ван­ные как мо­щи Луки Жидяты Со­глас­но «Опи­сям свя­ты­ни Нов­го­род­ской» 1626-1634, мо­щи бы­ли пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Мар­ти­рие­вой па­пер­ти со­бо­ра. Воз­мож­но, они бы­ли об­на­ру­же­ны при ар­хео­ло­гических рас­коп­ках в 1948 году, од­на­ко сре­ди мо­щей нов­го­род­ских свя­тых, пе­ре­дан­ных в 1990 году Нов­го­род­ской епар­хии, их нет. День па­мя­ти Луки Жидяты - в Со­бо­ре Нов­го­род­ских свя­тых (в 3-ю не­де­лю по Пя­ти­де­сят­ни­це).