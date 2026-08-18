ЛУКА ЖИДЯТА
ЛУКА ЖИДЯТА - второй епископ на кафедре Великого Новгорода, святой.
О происхождении сведений нет. При известной дате рукоположения Луки Жидяты в епископы встречающиеся в литературе его «даты рождения» связаны с известными из канонического права возрастными ограничениями для кандидата в епископы. Имя Жидята происходит от славянского имени Жидислав. Поставление Луки Жидяты на Новгородскую кафедру относится, по всей видимости, к 1036 году и совпадает с назначением киевским князя Ярославом Владимировичем Мудрым на княжение в Новгород своего сына Владимира. Эти события связываются с попыткой укрепления власти киевского князя в Новгороде и в Пскове. Лука Жидята предположительно был рукоположен митрополитом Киевским Феопемптом (1035, по другим сведениям, 1038-1049). Сменил на Новгородской кафедре Ефрема, управлявшего епархией, но не получившего рукоположения после кончины первого новгородского епископа Иоакима.
При Луке Жидяте в Новгороде в 1044 году построен каменный кремль, в 1045-1050 годы - каменный Софийский собор. Возможно, при Луке Жидяте в новом соборе появились первые фресковые росписи и иконы «Апостолы Пётр и Павел» и «Спас Златая Риза». Ко времени епископства Луки Жидяты можно отнести основание в Новгороде храмов Пророка Ильи на Славне, Сщмч. Власия, Вмч. Димитрия на Торговище, Святых Космы и Дамиана, передачу новгородскому епископу, в соответствии с Уставом Ярослава о святительских судах, права сбора таможенной десятины, а также формирование урочища Десятина у восточного въезда в город, в районе будущего Десятинного монастыря.
Согласно гипотезе А. А. Шахматова, Лука Жидята являлся инициатором создания первого новгородского летописного свода 1050 года. Он упоминается в летописи как автор «Поучения к братии», представляющего набор нравственных предписаний общего характера. Во время епископства Луки Жидяты по заказу посадника Остромира-Иосифа в Новгороде было создано Остромирово Евангелие, священником Упырём Лихим переписаны Толковые пророчества (1047).
В 1055 году Лука Жидята оклеветан своим холопом Дудикой и вызван в Киев митрополитом Ефремом, где был предан суду и лишён кафедры. Суть обвинений не ясна. Через 3 года обвинения были сняты. Лука Жидята скончался по дороге, возвращаясь из Киева в Новгород; был похоронен в Новгороде, за Софийским собором.
В 1-й половине XVI века в Новгороде возник ряд сказаний легендарного характера, например «Сказание о церкви Святой Софии, Премудрости Божией, иже в Великом Новгороде, како создана бысть» и др., в которых упоминается Лука Жидята, однако они не могут рассматриваться как достоверный источник сведений о его деятельности.
Канонизация Лука Жидята состоялась, по всей видимости, в 1439 году по инициативе архиепископ Новгородского Евфимия II. В 1558 году при строительстве в Софийском соборе придела Святых Богоотец Иоакима и Анны за алтарём собора были найдены останки, идентифицированные как мощи Луки Жидяты Согласно «Описям святыни Новгородской» 1626-1634, мощи были перезахоронены в Мартириевой паперти собора. Возможно, они были обнаружены при археологических раскопках в 1948 году, однако среди мощей новгородских святых, переданных в 1990 году Новгородской епархии, их нет. День памяти Луки Жидяты - в Соборе Новгородских святых (в 3-ю неделю по Пятидесятнице).