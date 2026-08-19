ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ
ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ, Лукас ван Лейден (Lucas van Leyden) - нидерландский живописец и гравёр.
Учился у своего отца, лейденского живописца Хуго Якобса (около 1460 - между 1534 и 1538 годами) и у К. Энгелбректса. Работал преимущественно в Лейдене; во время пребывания в Антверпене (1521-1522) познакомился с А. Дюрером (они обменялись рисованными портретами). В 1527 году путешествовал (в сопровождении Я. Госсарта) по Зеландии, Фландрии и Брабанту. Основная часть творческого наследия Луки Лейданского составляет печатная графика. С ранних лет он успешно работал в технике резцовой гравюры («Магомет с убитым монахом», 1508; «Давид и Саул», 1509; «Коровница», 1510; «Танец Магдалины», 1519; «Вергилий в корзине», 1525, и др., всего 168 листов), позднее использовал офорт и ксилографию. Один из главных мастеров Северного Возрождения, Лука Лейданский был первым нидерландским художником, при жизни получившим международную известность в качестве гравёра.
Графика Луки Лейданского впитала в себя стилистические влияния А. Дюрера, а с конца 1520-х годов - мастеров итальянского Возрождения (М. Раймонди). Проблемы композиции и техники интересовали Луку Лейданского больше, нежели верность традиции или эмоциональная наполненность религиозных сцен. Его произведения отличаются иконографической свободой и жанровой наблюдательностью, наполнены скрытыми аллегориями. Он был одним из первых графиков, продемонстрировавших понимание законов световоздушной перспективы. Число приписываемых Луке Лейданскому живописных произведений относительно невелико; главные среди них - 4 картины, описанные К. ван Мандером: «Богоматерь с Младенцем, святой Марией-Магдалиной и донатором» (1522, Старая пинакотека, Мюнхен), триптих «Страшный Суд» (1526, Городской музей Лакенхал, Лейден), триптих «Поклонение золотому тельцу» (около1530, Рейксмюсеум, Амстердам), триптих «Исцеление иерихонского слепца» (1531, Эрмитаж, Санкт-Петербург). В них преобладают интерес к бытовым подробностям и маньеристическая стилизация. В небольших по формату произведениях бытового жанра («Игра в шахматы», около 1508-1510, Государственный музеи, Берлин) мастер создаёт острые драматические ситуации, демонстрируя разнообразие человеческих характеров; такие сцены приобретают аллегорический и морализирующий характер. В портретах («Автопортрет», около 1514 года, Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг; «Мужской портрет», около 1521, Национальная галерея, Лондон) Лука Лейданский использует старонидерландскую схему погрудного изображения на нейтральном фоне, однако уделяет повышенное внимание энергичной лепке лица и психологич. интерпретации модели. К творческому наследию Луки Лейданскогообращались как нидерландские (П. Брейгель Старший, Х. Гольциус, Рембрандт), так и итальянские (Андреа дель Сарто, Я. Понтормо) мастера.