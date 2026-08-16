ЛУИЗИАНА
ЛУИЗИАНА (Louisiana) - название территории бассейна реки Миссисипи в конце XVII - начале XIX века, и штата на юге США.
1) Название территории бассейна реки Миссисипи в конце XVII - начале XIX века. Открыта в ходе экспедиции испанского конкистадора Э. де Сото (1539-1542). В конце XVII века началась французская колонизация Луизианны, которая получила своё название в честь французского короля Людовика XIV. В результате Семилетней войны 1756-1763 годов восточна часть Луизианны была уступлена Францией англичанам, западная часть - испанцам. С образованием США восточная часть Луизианны вошла в их состав. В 1800 году западная часть Луизианны по договору в Сан-Ильдефонсо была возвращена Испанией Франции, в 1803 году продана США за 15 млн. долларов.
2) Штат на юге США. Образован в 1812 году на южной части территории Луизианны Столица (в 1849-1862 и с 1882 года) - город Батон-Руж. В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов в начале 1861 года Луизианны вышла из состава США и вошла в Конфедеративные Штаты Америки. Взята федеральными войсками в апреле 1862 года. В XIX веке заселялась англичанами и немцами, вытеснившими с территории Луизианны большую часть цветного населения, потомков французских и испанских колонистов.