ЛУИСВИЛЛ
ЛУИСВИЛЛ (Louisville) - город в восточной части США, крупнейший город штата Кентукки.
Расположен на левом берегу реки Огайо (пограничной между штатами Кентукки и Индиана). Население 556,5 тысяч человек (2010), образует городскую агломерацию с населением 1266,5 тысяч человек (2009; включает 4 округа южной части штата Индиана). Узел автомагистралей и железных дорог. Международный аэропорт.
Основан в 1778 году экспедицией полковник Дж. Р. Кларка на острове Корн на реке Огайо. В 1779 году перенесён на левый берег реки, в 1780 году назван Луисвиллем в честь французского короля Людовика XVI (в знак благодарности Франции за помощь северо-американским колониям в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783). В 1828 году получил статус города. С постройкой канала в обход порогов реке Огайо (1830) развивался как крупный речной порт. В 1-й половине XIX века один из основных центров работорговли в США. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов был крупным опорным пунктом северян. Сильно пострадал от разрушительных смерчей (торнадо) в 1890 и 1974 году, в феврале 1937 году б. ч. города была затоплена в результате разлива Огайо.
Центральные районы Луисвилля расположены на пойме левобережья Огайо, окружённой пологими холмами. Здесь находятся небоскрёбы делового центра (в т. ч. здание компании «Humana», 1982-1985, архитектор М. Грейвс) и старинные дома различных архитектурных стилей. «Старый Луисвилль» в историческом центре города является самым крупным в США и третьим в мире городским районом, полностью сохранившим застройку в викторианском стиле [здания Банка Луисвилла (1834-1836, архитектор Дж. Х. Дейкин; ныне вестибюль театра «Акторс-тиэтр») и суда (1838-1839; ныне городская мэрия)]. На улице Уэст-Мейн - здания с чугунными фасадами. Свыше 120 городских парков - «Уотерфронт-парк» (на берегу Огайо; 1990-2009, архитектор Дж. Харгривс), «Чероки-парк» и др.
В Луисвилле - крупный научный центр медицинских исследований (в т. ч. в области кардиохирургии, лечения онкологических заболеваний). Университеты: Луисвиллский (1798), Сполдинг (1814), Беллармин (1950), Салливана (1962, современный статус с 2000 года) и др.; кампус университета Стрейера; в городе Нью- Олбани (на правом берегу реки Огайо, штат Индиана) - Юго-Восточный университет Индианы.
В центре Луисвилле расположен ряд музеев (район т. н. шеренги музеев), среди них: Луисвиллский научный центр (1871; интерактивные экспозиции, посвящённые исследованиям в различных отраслях знаний и др.), Музей искусств Дж. Спида (1927). Международный исторический музей Фрейзьер (2004; коллекции старинного оружия, доспехов и др.), Центр боксёра Мухаммеда Али (2005, архитектурное бюро «Beyer Blinder Belle»). В городе несколько исторических музеев (в т. ч. музей и библиотека Исторического общества Филсона, Дом Т. Эдисона), много частных картинных галерей; Дом-музей Дж. Р. Кларка (основателя Луисвилля). В пределах агломерации - Центр науки и искусств Карнеги (Нью-Олбани), Пароходный музей Хауарда (Джефферсонвилл, штат Индиана) и др.; Национальный заповедный район «Пороги Огайо». На территории военной базы «Форт-Нокс» (здесь хранится золотой запас США) - Музей кавалерии и бронетанковых войск имени генерала Дж. С. Паттона.
Театр «Акторс-тиэтр»; оперная труппа «Кентукки-опера» и Луисвиллский балет выступают на сцене «Кентукки-сентер» (1983), Луисвиллский симфонический оркестр - в концертном зале «Луисвилл- палас». Ежегодные фестивали: новых театральных представлений (в «Акторс- тиэтр»; конец февраля - начало марта), Шекспировский фестиваль Кентукки (июль), а также фестивали воздушных шаров (сентябрь), американского виски («Бурбон»; в городе Бардстаун; сентябрь) и др. Ярмарка штата Кентукки проводится в Центре выставок штата (ежегодно в августе).
Один из центров мирового конного спорта. Проводятся традиционные скачки «Кентукки Дерби» (с 1875 года ежегодно в первую субботу мая на ипподроме «Черчилл Даунс»); с 1937 года входят в программу двухнедельного конного фестиваля. С успехом выступают в чемпионатах США среди студенческих команд сборные Луисвиллского университета по баскетболу, бейсболу и американскому футболу. Бейсбольный стадион «Луисвилл Слаггер Филд» (открыт в 2000году, свыше 13 тысяч мест). С 1986 года проводит состязания гольф-клуб «Валхалла».
Одна из важнейших градообразующих отраслей экономики Луисвилля - услуги здравоохранения. Среди крупных корпораций Луисвилля, действующих в системе здравоохранения, - «Humana Inc.» (одна из крупнейших фирм в области медицинского страхования в США), «Kindred Healthcare Inc.» и «Norton Healthcare Inc.» (сети клиник, больниц и реабилитационных центров различного профиля). В аэропорту Луисилля (пассажирооборот 3,5 млн. человек, грузооборот 1,4 млн. т, 2006) - международный перегрузочный центр компании «United Parcel Service Inc.» (UPS), специализирующейся на быстрой доставке грузов и почтовых отправлений. Крупнейшие предприятия машиностроения - два автосборочных завода компании «Ford Motor», фабрика бытовых электроприборов «General Electric». На долю агломерации Луисвилля приходится около 1/3 производства «Бурбона» в США (самая известная марка - «Jim Bean»). В Луисвилле находится головной офис корпорации «Brown-Forman Corp.» - одного из главных производителей «Бурбона» в стране. Луисвилль - традиционный центр табачной промышленности США.