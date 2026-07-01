ЛУИСВИЛЛ

ЛУИСВИЛЛ (Louisville) - го­род в восточной час­ти США, круп­ней­ший го­род шта­та Кен­тук­ки.

Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Огайо (по­гра­нич­ной ме­ж­ду шта­та­ми Кен­тук­ки и Ин­диа­на). Население 556,5 тысяч человек (2010), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1266,5 тысяч человек (2009; вклю­ча­ет 4 ок­ру­га южной час­ти шта­та Ин­диа­на). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1778 году экс­пе­ди­ци­ей полковник Дж. Р. Клар­ка на острове Корн на реке Огайо. В 1779 году пе­ре­не­сён на ле­вый бе­рег ре­ки, в 1780 году на­зван Луисвиллем в честь французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XVI (в знак бла­го­дар­но­сти Фран­ции за по­мощь северо-американским ко­ло­ни­ям в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783). В 1828 году по­лучил ста­тус го­ро­да. С по­строй­кой ка­на­ла в об­ход по­ро­гов реке Огайо (1830) раз­ви­вал­ся как круп­ный реч­ной порт. В 1-й половине XIX века один из основных цен­тров ра­бо­тор­гов­ли в США. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов был круп­ным опор­ным пунк­том се­ве­рян. Силь­но по­стра­дал от раз­ру­ши­тель­ных смер­чей (тор­на­до) в 1890 и 1974 году, в феврале 1937 году б. ч. го­ро­да бы­ла за­то­п­ле­на в ре­зуль­та­те раз­ли­ва Огайо.

Центральные рай­оны Луисвилля рас­по­ло­же­ны на пой­ме ле­во­бе­ре­жья Огайо, ок­ру­жён­ной по­ло­ги­ми хол­ма­ми. Здесь на­хо­дят­ся не­боскрё­бы де­ло­во­го цен­тра (в т. ч. зда­ние ком­па­нии «Humana», 1982-1985, архитектор М. Грейвс) и ста­рин­ные до­ма различных ар­хитектурных сти­лей. «Ста­рый Луисвилль» в ис­то­рическом цен­тре го­ро­да яв­ля­ет­ся са­мым круп­ным в США и треть­им в ми­ре городским рай­оном, пол­но­стью со­хра­нив­шим за­строй­ку в вик­то­ри­ан­ском стиле [зда­ния Бан­ка Лу­исвил­ла (1834-1836, архитектор Дж. Х. Дей­кин; ны­не вес­ти­бюль те­ат­ра «Ак­торс-ти­этр») и су­да (1838-1839; ны­не городская мэ­рия)]. На ули­це Уэст-Мейн - зда­ния с чу­гун­ны­ми фа­са­да­ми. Свыше 120 городских пар­ков - «Уо­тер­фронт-парк» (на бе­ре­гу Огайо; 1990-2009, архитектор Дж. Хар­гривс), «Че­ро­ки-парк» и др.

В Луисвилле - круп­ный на­учный центр медицинских ис­сле­до­ва­ний (в т. ч. в об­ла­сти кар­дио­хирур­гии, ле­че­ния он­ко­ло­гических за­бо­ле­ва­ний). Университеты: Лу­ис­вилл­ский (1798), Спол­динг (1814), Бел­лар­мин (1950), Сал­ли­ва­на (1962, современный ста­тус с 2000 года) и др.; кам­пус университета Стрей­е­ра; в городе Нью- Ол­ба­ни (на пра­вом бе­ре­гу реки Огайо, штат Ин­диа­на) - Юго-Вос­точ­ный университет Ин­диа­ны.

В цен­тре Луисвилле рас­по­ло­жен ряд му­зе­ев (рай­он т. н. ше­рен­ги му­зе­ев), сре­ди них: Лу­ис­вилл­ский на­учный центр (1871; ин­тер­ак­тив­ные экс­по­зи­ции, по­свя­щён­ные ис­сле­до­ва­ни­ям в различных от­рас­лях зна­ний и др.), Му­зей ис­кусств Дж. Спи­да (1927). Ме­ж­ду­народный ис­то­рический му­зей Фрей­зьер (2004; кол­лек­ции ста­рин­но­го ору­жия, до­спе­хов и др.), Центр бок­сё­ра Му­хам­ме­да Али (2005, ар­хитектурное бю­ро «Beyer Blin­der Belle»). В го­ро­де несколько ис­то­рических му­зе­ев (в т. ч. му­зей и библиотека Ис­то­рического об­ще­ст­ва Фил­со­на, Дом Т. Эди­со­на), мно­го ча­ст­ных кар­тин­ных га­ле­рей; Дом-му­зей Дж. Р. Клар­ка (ос­но­ва­те­ля Луисвилля). В пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции - Центр нау­ки и ис­кусств Кар­не­ги (Нью-Ол­ба­ни), Па­ро­ход­ный му­зей Хау­ар­да (Джеф­фер­сон­вилл, штат Ин­диа­на) и др.; Национальный запо­вед­ный рай­он «По­ро­ги Огайо». На тер­ри­то­рии во­енной ба­зы «Форт-Нокс» (здесь хра­нит­ся зо­ло­той за­пас США) - Му­зей ка­ва­ле­рии и бро­не­тан­ко­вых войск имени генерала Дж. С. Пат­то­на.

Те­атр «Ак­торс-ти­этр»; опер­ная труп­па «Кен­тук­ки-опе­ра» и Лу­ис­вилл­ский ба­лет вы­сту­па­ют на сце­не «Кен­тук­ки-сен­тер» (1983), Лу­ис­вилл­ский сим­фо­нический ор­кестр - в кон­церт­ном за­ле «Лу­ис­вилл- па­лас». Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: но­вых те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний (в «Ак­торс- ти­этр»; ко­нец фев­ра­ля - на­ча­ло мар­та), Шек­спи­ров­ский фес­ти­валь Кен­тук­ки (июль), а так­же фес­ти­ва­ли воз­душ­ных ша­ров (сен­тябрь), американского вис­ки («Бур­бон»; в городе Бар­дс­таун; сен­тябрь) и др. Яр­мар­ка шта­та Кен­тук­ки про­во­дит­ся в Цен­тре вы­ста­вок шта­та (еже­год­но в ав­гу­сте).

Один из цен­тров ми­ро­во­го кон­но­го спор­та. Про­во­дят­ся тра­диционные скач­ки «Кен­тук­ки Дер­би» (с 1875 года еже­год­но в пер­вую суб­бо­ту мая на ип­по­дро­ме «Чер­чилл Да­унс»); с 1937 года вхо­дят в про­грам­му двух­не­дель­но­го кон­но­го фес­ти­ва­ля. С ус­пе­хом вы­сту­па­ют в чем­пио­на­тах США сре­ди сту­денческих ко­манд сбор­ные Лу­ис­вилл­ско­го университета по бас­кет­бо­лу, бейс­бо­лу и американскому фут­бо­лу. Бейс­боль­ный ста­ди­он «Лу­ис­вилл Слаг­гер Филд» (от­крыт в 2000году, свыше 13 тысяч мест). С 1986 года про­во­дит со­стя­за­ния гольф-клуб «Вал­хал­ла».

Од­на из важ­ней­ших гра­до­об­ра­зую­щих от­рас­лей эко­но­ми­ки Луисвилля - ус­лу­ги здра­во­охра­не­ния. Сре­ди круп­ных кор­по­ра­ций Луисвилля, дей­ст­вую­щих в сис­те­ме здра­во­охра­не­ния, - «Humana Inc.» (од­на из круп­ней­ших фирм в об­лас­ти медицинского стра­хо­ва­ния в США), «Kindred Healthcare Inc.» и «Norton Health­care Inc.» (се­ти кли­ник, боль­ниц и реа­би­ли­та­ци­он­ных цен­тров различного про­фи­ля). В аэ­ро­пор­ту Луисилля (пас­са­жи­ро­обо­рот 3,5 млн. человек, гру­зо­обо­рот 1,4 млн. т, 2006) - ме­ж­ду­народный пе­ре­гру­зоч­ный центр ком­па­нии «Uni­ted Parcel Service Inc.» (UPS), спе­циа­ли­зи­рую­щей­ся на бы­ст­рой дос­тав­ке гру­зов и поч­товых от­прав­ле­ний. Круп­ней­шие пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния - два ав­то­сбо­роч­ных за­во­да ком­па­нии «Ford Mo­tor», фаб­ри­ка бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров «Ge­neral Electric». На до­лю аг­ло­ме­ра­ции Луисвилля при­хо­дит­ся около 1/3 про­изводства «Бур­бо­на» в США (са­мая из­вест­ная мар­ка - «Jim Bean»). В Луисвилле на­хо­дит­ся го­лов­ной офис кор­по­ра­ции «Brown-For­man Corp.» - од­но­го из главных про­из­во­ди­те­лей «Бур­бо­на» в стра­не. Луисвилль - тра­диционный центр та­бач­ной промышленности США.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)