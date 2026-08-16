ЛУИ ВИКТОР
ЛУИ (Louis) ВИКТОР (настоящее имя Луи Никола) - французский архитектор.
В 1748-1755 годы учился в Королевской академии архитектуры в Париже. В 1756-1759 годы жил в Италии, где сблизился с Ю. Робером и Ш. Л. Клериссо. Первый крупный заказ - на реконструкцию Королевского замка в Варшаве - Луи получил во 2-й половине 1760-х годов от короля Станислава Августа Понятовского; этот нереализованный проект, сочетающий элементы рококо и раннего классицизма, использован Луи для здания интендантства провинции Франш-Конте в Безансоне (1771-1778; ныне Префектура департамента Ду). Автор проекта нового здания Гран-театра (Большого театра) в Бордо в формах классицизма (1773-1780; см. иллюстрации к статье Бордо). В Париже возвёл для герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите) в саду его дворца Пале-Рояль галереи с магазинами, кафе (1781-1784) и театром («Театр дю Пале-Рояль», 1781-1783; перестроен), а в самом здании дворца - театр «Комеди Франсез» (1786-1790; ныне «Зал Ришельё» этого театра). Также Луи занимался проектами загородных резиденций (например, Шато-де-Буи близ Бордо, с 1786 года; осуществлён не полностью).