ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский по­эт , пе­ре­во­дчик.

Сын гим­на­зического учи­те­ля сло­вес­но­сти. Учил­ся в Московскм университете (1917), Глав­ной шко­ле Всев­обу­ча (1919-1921), окончил во­ен­но-пе­да­го­гическую школу (1921). Слу­жил в РККА. В 1930-1932 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Средней Азии, слу­жил во­енным кор­рес­пон­ден­том в со­ста­ве эс­кад­ры Чер­но­мор­ско­го фло­та в Тур­ции, Гре­ции, Ита­лии. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны - в эва­куа­ции в Таш­кен­те (до 1943 года). Жил на Кав­ка­зе, на Русском Се­ве­ре, в Кры­му.

Пер­вые сти­хи опуб­ли­ко­ва­ны в 1925 году. В 1926 году всту­пил в Литературный центр кон­ст­рук­ти­ви­стов. В ран­ней ли­ри­ке про­яви­лась склон­ность к фор­маль­но­му экс­пе­ри­мен­ту, но­ва­тор­ст­ву в об­лас­ти рит­ми­ки (раз­ра­ба­ты­вал фор­му так­то­ви­ка); пре­об­ла­да­ет те­ма Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, ут­вер­жда­ют­ся идеа­лы Октябрьской ре­во­лю­ции: сборники «Спо­ло­хи» (1926), «Мус­кул» (1929). Сборник «Стра­да­ния мо­их дру­зей» (1930) зна­ме­ну­ет раз­рыв с кон­ст­рук­ти­ви­змом . В ли­ри­ке 1930-х годов, от­ра­зив­шей опыт пу­те­ше­ст­вий по­эта, воз­ни­ка­ют яр­кие об­ра­зы эк­зо­тических стран и ре­гио­нов: сборники «Жизнь» (1933), «Пус­ты­ня и вес­на. 1931-1952» (1953). Позд­нее твор­че­ст­во Луговского от­ли­ча­ют ли­ризм, эмо­цио­наль­ная на­пря­жён­ность, ши­ро­та жан­ро­во­го диа­па­зо­на - от сказ­ки и ро­ман­тической эле­гии до по­этического ре­к­вие­ма и фи­лософских ме­ди­та­ций: сборники «Кас­пий­ское мо­ре» (1936), «Но­вые сти­хи» (1941), «Солн­це­во­рот» (1956), «Си­няя вес­на», «Се­ре­ди­на ве­ка» (оба 1958). Ав­тор тек­стов пе­сен к ки­но­филь­мам С. М. Эй­зен­штей­на «Алек­сандр Нев­ский» и «Иван Гроз­ный». Пе­ре­во­дил азербайджанских, венгерских, поль­ских, ру­мын­ских, сербских по­этов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - литературно-кри­тические ста­тьи (сборники «Раз­ду­мье о по­эзии», 1960).

Сочинения:

Собрник сочинений. М., 1988–1989. Т. 1–3;

«Мне ка­жет­ся, я про­жил де­сять жиз­ней...». М., 2001;

«Мир вцепился в мое сердце, как рысь»: письма 1920–1930-х гг. / Послесловие Л. Шер­шев­ского // Знамя. 2006. № 5.