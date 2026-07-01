ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛУГОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, переводчик.
Сын гимназического учителя словесности. Учился в Московскм университете (1917), Главной школе Всевобуча (1919-1921), окончил военно-педагогическую школу (1921). Служил в РККА. В 1930-1932 годы путешествовал по Средней Азии, служил военным корреспондентом в составе эскадры Черноморского флота в Турции, Греции, Италии. Во время Великой Отечественной войны - в эвакуации в Ташкенте (до 1943 года). Жил на Кавказе, на Русском Севере, в Крыму.
Первые стихи опубликованы в 1925 году. В 1926 году вступил в Литературный центр конструктивистов. В ранней лирике проявилась склонность к формальному эксперименту, новаторству в области ритмики (разрабатывал форму тактовика); преобладает тема Гражданской войны 1917-1922 годов, утверждаются идеалы Октябрьской революции: сборники «Сполохи» (1926), «Мускул» (1929). Сборник «Страдания моих друзей» (1930) знаменует разрыв с конструктивизмом. В лирике 1930-х годов, отразившей опыт путешествий поэта, возникают яркие образы экзотических стран и регионов: сборники «Жизнь» (1933), «Пустыня и весна. 1931-1952» (1953). Позднее творчество Луговского отличают лиризм, эмоциональная напряжённость, широта жанрового диапазона - от сказки и романтической элегии до поэтического реквиема и философских медитаций: сборники «Каспийское море» (1936), «Новые стихи» (1941), «Солнцеворот» (1956), «Синяя весна», «Середина века» (оба 1958). Автор текстов песен к кинофильмам С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Переводил азербайджанских, венгерских, польских, румынских, сербских поэтов. Среди других произведений - литературно-критические статьи (сборники «Раздумье о поэзии», 1960).
Сочинения:
Собрник сочинений. М., 1988–1989. Т. 1–3;
«Мне кажется, я прожил десять жизней...». М., 2001;
«Мир вцепился в мое сердце, как рысь»: письма 1920–1930-х гг. / Послесловие Л. Шершевского // Знамя. 2006. № 5.