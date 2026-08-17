ЛУГОНЕС ЛЕОПОЛЬДО
ЛУГОНЕС (Lugones) ЛЕОПОЛЬДО - аргентинский писатель.
Воспитывался матерью, ревностной католичкой. В 1890-е годы выступал в периодике с пропагандой анархистских идей. Переехав в Буэнос-Айрес, активно проповедовал социалистические взгляды, был дружен с Х. Инхеньеросом. Пребывание в Париже в 1911-1914 годы, где Лугонес издавал журнал «Revue Sud-Américaine» (1914), кардинально изменило его убеждения в сторону ультраправых (в конце жизни стал националистом праворадикального толка). Содержащий критику социальных институтов поэтический сборник «Золотые горы» («Las montañas del oro», 1897) создан в традициях французского символизма. Под влиянием творчества Р. Дарио написаны поэтические сборники «Сумерки в саду» («Los crepúsculos de jardí n», 1905), «Сентиментальный лунарий» («Lunario sentimental», 1909), «Оды веку» («Odas seculares», 1910), «Книга пейзажей» («El libro de los paisajes», 1917), «Романсеро» («Romancero», 1924) и др., ставшие ярким достижением латино-американского модернизма. Для поэтической манеры Лугонеса характерны сложное переплетение декадентских и патриотических настроений, оригинальный ритмический рисунок стиха, пышная образность, а также тесная связь с мистицизмом. Автор реалистических рассказов [сборник «Война гаучо» («La guerra gaucha», 1905) и др.], фантастических новелл [cб. «Чуждые силы» («Las fuerzas extraňas», 1906) и др.]. Творчество Лугонеса оказало заметное влияние на латино-американскую литературу XX века, в т. ч. Х. Л. Борхеса. Покончил с собой.
Сочинения:
Поэзия Латинской Америки. М., 1975. С. 61–65;
Obras completas. B. Aires, 1999–2000–. Vol. 1–5–;
Рассказы магов. М., 2004. С. 27–54.