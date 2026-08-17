ЛУГОНЕС ЛЕОПОЛЬДО

ЛУГОНЕС (Lugones) ЛЕОПОЛЬДО - аргентинский пи­са­тель .

Вос­пи­ты­вал­ся ма­те­рью, рев­но­ст­ной ка­то­лич­кой. В 1890-е годы вы­сту­пал в пе­рио­ди­ке с про­па­ган­дой анар­хи­ст­ских идей. Пе­ре­ехав в Бу­энос-Ай­рес, ак­тив­но про­по­ве­до­вал со­циа­ли­стические взгля­ды, был дру­жен с Х. Ин­хень­е­ро­сом. Пре­бы­ва­ние в Па­ри­же в 1911-1914 годы, где Лугонес из­да­вал журнал «Revue Sud-Améri­caine» (1914), кар­ди­наль­но из­ме­ни­ло его убе­ж­де­ния в сто­ро­ну ульт­ра­пра­вых (в кон­це жиз­ни стал на­цио­на­ли­стом пра­во­ра­ди­каль­но­го тол­ка). Со­дер­жа­щий кри­ти­ку со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов по­этический сборник «Зо­ло­тые го­ры» («Las montañas del oro», 1897) соз­дан в тра­ди­ци­ях французского сим­во­лиз­ма. Под влия­ни­ем твор­че­ст­ва Р. Да­рио на­пи­са­ны по­этические сборники «Су­мер­ки в са­ду» («Los cre­púscu­los de jardí n», 1905), «Сен­ти­мен­таль­ный лу­на­рий» («Lunario senti­men­tal», 1909), «Оды ве­ку» («Odas se­cu­la­res», 1910), «Кни­га пей­за­жей» («El libro de los paisa­jes», 1917), «Ро­ман­се­ро» («Romancero», 1924) и др., став­шие яр­ким дос­ти­же­ни­ем латино-американского мо­дер­низ­ма . Для по­этической ма­не­ры Лугонеса ха­рак­тер­ны слож­ное пе­ре­пле­те­ние де­ка­дент­ских и пат­рио­тических на­строе­ний, ори­ги­наль­ный рит­мический ри­су­нок сти­ха, пыш­ная об­раз­ность, а так­же тес­ная связь с мис­ти­циз­мом. Ав­тор реа­ли­стических рас­ска­зов [сборник «Вой­на гау­чо» («La guer­ra gaucha», 1905) и др.], фан­та­стических но­велл [cб. «Чу­ж­дые си­лы» («Las fuerzas extraňas», 1906) и др.]. Твор­че­ст­во Лугонеса ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на латино-американскую литературу XX века, в т. ч. Х. Л. Бор­хе­са. По­кон­чил с со­бой.

Сочинения:

По­эзия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1975. С. 61–65;

Obras completas. B. Aires, 1999–2000–. Vol. 1–5–;

Рас­ска­зы ма­гов. М., 2004. С. 27–54.