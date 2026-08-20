ЛУГАВСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛУГАВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века и переходного времени к железному веку (XI - IX/VIII веков до н. э.) в лесных и лесостепных районах Минусинской котловины и северных предгорьях Кузнецкого Алатау.
Выделена Н. Л. Членовой в 1960 году по материалам раскопок могильника и стоянки у села Лугавское (Минусинский район Красноярского края, Россия), с учётом концепции М. П. Грязнова о заключительном (каменноложском) этапе карасукской культуры. Стационарные посёлки, в отличие от сезонных стоянок, состояли из 5-6 домов площадью более 100 м2. Часто дом имел 2 помещения, соединённых узким переходом; вход в виде длинного (до 7 м) тамбура; стены каркасно-столбовой конструкции, крыша трапециевидная; зафиксированы хозяйственные ямы, очаги, нары.
Основной тип погребальных сооружений - прямоугольные (реже - овальные, фигурные, скобчатые, трапециевидные) ограды из камня; внутри - неглубокая яма со срубом (иногда с каменным ящиком), в котором - трупоположение, как правило, вытянутое на спине; с украшениями и бронзовым ножом в ножнах на поясе или правом бедре; у головы ставили сосуд, в ногах - деревянное блюдо (или второй сосуд) с мясом барана или коровы, бронзовое шило и клинок составного ножа; атрибутом мужчины-воина был металлический предмет сложной формы неизвестного назначения (по одной из версий - деталь для управления колесницей). Сосуды яйцевидной и сферической формы с орнаментом в верхней части: ряды вертикальных и наклонных насечек, оттисков гладкого и зубчатого штампа, сетчатый пояс, зигзаг, «шахматный» мотив, ёлочка; реже - ромбы и треугольники. Каменные зернотёрки, литейные формы; роговые гребни, псалии, рукояти для составных ножей, трепала; бронзовые наконечники копий и дротиков, ножи, шилья, иглы, височные кольца, перстни, треугольные пластинки с пуансонным орнаментом, «лапчатые» подвески, бляхи-розетки, браслеты, зеркала.
Прослеживаются контакты в основном с носителями ирменской культуры, также с населением Красноярской лесостепи, Саяно-Алтая. В основе хозяйства скотоводство (крупный, реже мелкий рогатый скот), охота (косуля, лось, марал). Происхождение Лугавской культуры связывают с культурной средой лесостепной зоны Южной Сибири, традиции которой восходят к раннему бронзовому веку (или с андроновской культурой и карасукской культурой), при участии носителей центрально-азиатских традиций (мигрантов с Западных Саян или территории Восточного Казахстана).