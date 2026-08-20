ЛУГАВСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛУГАВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка и пе­ре­ход­но­го вре­ме­ни к же­лез­но­му ве­ку (XI - IX/VIII веков до н. э.) в лес­ных и ле­со­степ­ных рай­онах Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны и северных пред­горь­ях Куз­нец­ко­го Ала­тау.

Вы­де­ле­на Н. Л. Чле­но­вой в 1960 году по ма­те­риа­лам рас­ко­пок мо­гиль­ни­ка и сто­ян­ки у села Лу­гав­ское (Ми­ну­син­ский район Крас­но­яр­ско­го края, Рос­сия), с учё­том кон­цеп­ции М. П. Гряз­но­ва о за­клю­чи­тель­ном (ка­мен­но­лож­ском) эта­пе ка­ра­сук­ской куль­ту­ры. Ста­цио­нар­ные по­сёл­ки, в от­ли­чие от се­зон­ных стоя­нок, со­стоя­ли из 5-6 до­мов площадью бо­лее 100 м2. Час­то дом имел 2 по­ме­ще­ния, со­еди­нён­ных уз­ким пе­ре­хо­дом; вход в ви­де длин­но­го (до 7 м) там­бу­ра; сте­ны кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, кры­ша тра­пе­цие­вид­ная; за­фик­си­ро­ва­ны хо­зяйственные ямы, оча­ги, на­ры.

Основной тип по­гре­баль­ных со­ору­же­ний - пря­мо­уголь­ные (ре­же - оваль­ные, фи­гур­ные, скоб­ча­тые, тра­пе­цие­вид­ные) ог­ра­ды из кам­ня; внут­ри - не­глу­бо­кая яма со сру­бом (ино­гда с ка­мен­ным ящи­ком), в ко­то­ром - тру­по­по­ло­же­ние, как пра­ви­ло, вы­тя­ну­тое на спи­не; с ук­ра­ше­ния­ми и брон­зо­вым но­жом в нож­нах на поя­се или пра­вом бед­ре; у го­ло­вы ста­ви­ли со­суд, в но­гах - де­ревянное блю­до (или вто­рой со­суд) с мя­сом ба­ра­на или ко­ро­вы, брон­зо­вое ши­ло и кли­нок со­став­но­го но­жа; ат­ри­бу­том муж­чи­ны-вои­на был метал­лический пред­мет сложной формы не­из­вест­но­го на­зна­че­ния (по одной из версий - де­таль для управ­ления колесницей ). Со­су­ды яй­це­вид­ной и сфе­рической фор­мы с ор­намен­том в верх­ней час­ти: ря­ды вер­ти­каль­ных и на­клон­ных на­се­чек, от­тис­ков глад­ко­го и зуб­ча­то­го штам­па, сет­ча­тый по­яс, зиг­заг, «шах­мат­ный» мо­тив, ёлоч­ка; ре­же - ром­бы и тре­уголь­ни­ки. Ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, ли­тей­ные фор­мы; ро­го­вые греб­ни, пса­лии, ру­ко­яти для со­став­ных но­жей, тре­па­ла; брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дротиков , но­жи, ши­лья, иг­лы, ви­соч­ные коль­ца, пер­ст­ни, тре­уголь­ные пла­стин­ки с пу­ан­сон­ным ор­на­мен­том , «лап­ча­тые» под­вес­ки, бля­хи-ро­зет­ки, брас­ле­ты, зер­ка­ла.

Прослеживаются кон­так­ты в основном с но­си­те­ля­ми ир­мен­ской куль­ту­ры, так­же с на­се­ле­ни­ем Крас­но­яр­ской ле­со­сте­пи, Сая­но-Ал­тая. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ско­то­вод­ст­во (круп­ный, ре­же мел­кий ро­га­тый скот), охо­та (ко­су­ля, лось, ма­рал). Про­ис­хо­ж­де­ние Лугавской культуры свя­зы­ва­ют с куль­тур­ной сре­дой ле­со­степ­ной зо­ны Южной Си­би­ри, тра­ди­ции ко­то­рой вос­хо­дят к ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку (или с ан­д­ронов­ской куль­ту­рой и ка­ра­сук­ской куль­ту­рой), при уча­стии но­си­те­лей центрально-ази­атских тра­ди­ций (ми­гран­тов с Западных Са­ян или тер­ри­то­рии Восточного Ка­зах­ста­на).

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