ЛУГАНСКИЙ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-майор авиации, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Биография

Родился 1 октября 1918 года в городе Алма-Ате. Окончил неполную среднюю школу. В 1936 году был призван в РККА. В 1938 году окончил Чкаловскую ВАШЛ. Участвовал в советско-финской войне, во время которой сбил 1 вражеский самолёт.

Великая Отечественная война

С октября 1941 года — на фронте. Воевал заместителем командира эскадрильи 27-го истребительного авиаполка. Совершал вылеты на штурмовку наземных сил врага, прикрытие штурмовых групп, перехват самолётов противника, воздушную разведку. Только за период с 7 октября по 31 декабря 1941 года он совершил 43 вылета, в 6 воздушных боях сбил 2 самолёта, а на земле в составе групп уничтожив 118 автомашин с пехотой и грузами. В дальнейшем стал командиром эскадрильи. Во время битвы под Сталинградом прикрывал переправы советских частей через Волгу. 14 сентября 1942 года, пытаясь обезопасить переправу частей генерала А. И. Родимцева от воздушных налётов, совершил воздушный таран, сбив немецкий самолёт.

Особенно успешно действовал во время Курской битвы , только за пять дней (5-10 июля 1943 года) выполнив 15 вылетов, сбив 5 вражеских самолётов. Всего же за время сражений на Белгородском направлении он записал на свой счёт 14 самолётов. По состоянию на 7 августа 1943 года, Луганским было сбито 18 самолётов лично и 1 — в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем освобождал Украинскую ССР, сражался на Днепре . К ноябрю 1943 года на боевом счету лётчику был уже 31 сбитый самолёт, за что он во второй раз получил высшую степень отличия СССР. С июня 1944 года командовал 152-м гвардейским истребительным авиаполком. Участвовал в освобождении Румынии и Польши, боях в Германии. Всего к маю 1945 года он совершил 390 вылетов, сбив 37 самолётов лично и 6 — в группе.

В ходе боевых действий проявил себя как смелый, мужественный лётчик-ас, талантливый командир. В кратчайшие сроки он умело организовывал боевую работу возглавляемый им частей и подразделений. Большое внимание уделял обучению молодых лётчиков, передаче им своего богатого боевого опыта.

Послевоенная жизнь

Служил в частях авиации ПВО на командных должностях. В 1949 году окончил ВВА. С 1964 года — в запасе. Жил в Алма-Ате. Умер 16 января 1977 года.