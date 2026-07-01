ЛУГАНО

ЛУГАНО (Lugano) - го­род на юге Швей­ца­рии, круп­ней­ший в кан­то­не Ти­чи­но (Тес­син).

Население 55,3 тысяч человек (2010), с при­го­ро­да­ми свыше 130 тысяч человек Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу озера Лу­га­но, у под­но­жия Лом­бард­ских Альп, на высоте 270 м. Че­рез Лугано про­хо­дят ев­ропейская ав­то­ма­ги­ст­раль Ам­стер­дам - Рим и железнодорожная ма­ги­ст­раль Ран­стад - Рейн-Рур - Цю­рих - Ми­лан . Аэ­ро­порт Лу­га­но-Аг­но (в 4 км к за­па­ду от го­ро­да). Озёр­ный порт Лугано об­слу­жи­ва­ет главным образом кру­из­ные мар­шру­ты. Фу­ни­ку­лё­ры.

Из­вес­тен с начала IX века, с X века центр про­веде­ния яр­ма­рок. В до­ку­мен­тах пер­во­на­чаль­но упо­ми­нал­ся под названием Луа­на­ско (804), Луа­но (874) и др. Современное название с 1189 года. С 1430-х годов под вла­стью гер­цо­га Ми­ла­на, в ре­зуль­та­те Италь­ян­ских войн 1494-1559 ото­шёл в 1512 году к Швейцарскому сою­зу. В 1798-1803 годы сто­ли­ца од­но­именной про­вин­ции Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки, в 1814-1878 годы вме­сте с Ло­кар­но и Бел­лин­цо­ной од­на из трёх сто­лиц кан­то­на Ти­чи­но (Тес­син) Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции. С по­след­ней тре­ти XIX века Лугано по­лу­чил из­вест­ность как один из глав­ных швейцарских кли­ма­тических ку­рор­тов. По за­вер­ше­нии строи­тель­ст­ва железнодорожного тон­не­ля под пе­ре­ва­лом Сен-Го­тард в 1882 году стал так­же круп­ным промышленным и бан­ков­ско-фи­нан­со­вым цен­тром.

На ули­цах Ста­ро­го го­ро­да - ар­ка­ды в ниж­них эта­жах до­мов. Со­бор Сан-Ло­рен­цо (основан около 818 года, пе­ре­страи­вал­ся в XIII-XV веке и в начале XX века; фа­сад оформ­лен в ду­хе ар­хи­тек­ту­ры Ре­нес­сан­са , 1517 - около 1580 года; ин­терь­ер XVII-XVIII веков), ц. Сан- Рок­ко (за­ло­же­на в 1349 году, пе­ре­строе­на в 1528-1591 годы, кам­па­ни­ла - 1723). На бе­ре­гу озера Лугано - церковь Сан­та-Ма­рия-де­льи-Анд­же­ли (1499–1500; в ин­терь­е­ре - фре­ска «Рас­пя­тие» с цик­лом «Стра­стей Хри­сто­вых» Б. Луи­ни, 1529-1532). Со­хра­ни­лись церк­ви Ма­дон­на-ди-Ло­ре­то (1524; часовня - 1728), Сан-Кар­ло-Бор­ро­мео (1640-1642), Сант-Ан­то­нио-Аба­те (1633-1651, завершена в начале XVIII века); Па­лац­цо Ри­ва (XVIII века, ны­не зда­ние Швей­цар­ско- итальянского бан­ка) и При­ма­ве­зи (XVIII век); клас­си­ци­стический особ­няк Аль­бер­тол­ли (1816-1818); зда­ние Ра­ту­ши в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1840-1844, архитектор Дж. Мо­ра­лья; реконструкция, 1980-е годы); кан­то­наль­ная библиотека (1940-1941, ар­хи­тек­то­ры К. и Р. Та­ми). Со­ору­же­ния в сти­ле по­ст­мо­дер­низ­ма : зда­ние Banca del Gottar­do (1984-1988), Па­лац­цо Ран­си­ла (1984-1985), библиотека мо­на­сты­ря ка­пу­ци­нов (1976-1979; все - архитектор М. Бот­та).

Университет Лугано (1996; круп­ней­ший ита­ло­языч­ный вуз стра­ны). Му­зей современного искусства (от­крыт в 1973 году на Вил­ле Маль­пен­са­та, середина XVIII века), Ху­дожественный му­зей кан­то­на (ос­но­ван в 1987 году), му­зей Вил­лы Кья­ни (1840-1843, архитектор Л. Кле­ри­кет­ти; со­б­ра­ние искусства XIX-XX веков).

Лугано - ве­ду­щий эко­но­мический центр ита­ло­языч­ной час­ти Швей­ца­рии; по хо­зяйственному зна­че­нию на­мно­го пре­вос­хо­дит сто­ли­цу кан­то­на Бел­лин­цо­ну. Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг. Осо­бен­но ве­ли­ко зна­че­ние Лугано как бан­ков­ско-фи­нан­со­во­го цен­тра. В начале XXI века Лугано во­шёл в трой­ку ве­ду­щих цен­тров стра­ны (по­сле Цю­ри­ха и Же­не­вы) по чис­лу кре­дит­но-фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний (все­го бо­лее 100) и в чет­вёр­ку круп­ней­ших по объ­ё­му бан­ков­ско-фи­нан­со­вых опе­ра­ций (по­сле Цю­ри­ха, Же­не­вы и Ба­зе­ля). В чис­ле пред­став­лен­ных в Лугано фи­нан­со­вых кор­по­ра­ций - круп­ней­ший швейцарский банк UBS AG, а так­же Credit Suisse, HSBC, германский Dresdner Bank. Вто­рая важ­ней­шая от­расль эко­но­ми­ки го­ро­да - ту­ризм (в т. ч. де­ло­вой, оз­до­ро­ви­тель­ный, куль­тур­но- по­зна­ва­тель­ный). Лугано - один из луч­ших кли­ма­тических ку­рор­тов стра­ны. Кли­мат мяг­кий, сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па (средние температуры зи­мой около 3 °С, ле­том около 21 °С). В Лугано, за­щи­щён­ном от вет­ров го­ра­ми, - бо­га­тая суб­тро­пическая рас­ти­тель­ность. Раз­ви­ты гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рек­ре­ационная ин­фра­струк­ту­ра (мно­го­численые са­на­то­рии, пан­сио­на­ты и др.). Лугано - важ­ней­ший на юге Швей­ца­рии центр оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, рек­лам­но­го биз­не­са, раз­но­об­раз­ных де­ло­вых ус­луг, а так­же круп­ней­ший в стра­не центр игор­но­го биз­не­са (в Лугано - ка­зи­но, од­но из не­мно­гих в Швей­ца­рии). Лугано, на­ря­ду с Бел­лин­цо­ной, - ре­зи­ден­ция ве­ду­щих швейцарских СМИ и из­да­тельств, вы­пус­каю­щих кни­ги на итальянском языке. Из уч­ре­ж­де­ний фе­де­раль­но­го зна­че­ния в го­ро­де раз­ме­ща­ет­ся ар­хив Швейцарской национальной фо­но­те­ки (Fo­no­te­ca Nazionale Svizzera, основана в 1987 году). Главная от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние (про­изводство элек­трон­ных и оп­тических при­бо­ров, ча­сов и др.). Пред­при­ятия фар­ма­цев­тической, хи­ми­че­ской (про­дук­ция бы­то­вой хи­мии), пи­ще­вой, по­ли­гра­фической про­мыш­лен­но­сти.

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