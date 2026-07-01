ЛУГАНО
ЛУГАНО (Lugano) - город на юге Швейцарии, крупнейший в кантоне Тичино (Тессин).
Население 55,3 тысяч человек (2010), с пригородами свыше 130 тысяч человек Расположен на северном берегу озера Лугано, у подножия Ломбардских Альп, на высоте 270 м. Через Лугано проходят европейская автомагистраль Амстердам - Рим и железнодорожная магистраль Ранстад - Рейн-Рур - Цюрих - Милан. Аэропорт Лугано-Агно (в 4 км к западу от города). Озёрный порт Лугано обслуживает главным образом круизные маршруты. Фуникулёры.
Известен с начала IX века, с X века центр проведения ярмарок. В документах первоначально упоминался под названием Луанаско (804), Луано (874) и др. Современное название с 1189 года. С 1430-х годов под властью герцога Милана, в результате Итальянских войн 1494-1559 отошёл в 1512 году к Швейцарскому союзу. В 1798-1803 годы столица одноименной провинции Гельветической республики, в 1814-1878 годы вместе с Локарно и Беллинцоной одна из трёх столиц кантона Тичино (Тессин) Швейцарской Конфедерации. С последней трети XIX века Лугано получил известность как один из главных швейцарских климатических курортов. По завершении строительства железнодорожного тоннеля под перевалом Сен-Готард в 1882 году стал также крупным промышленным и банковско-финансовым центром.
На улицах Старого города - аркады в нижних этажах домов. Собор Сан-Лоренцо (основан около 818 года, перестраивался в XIII-XV веке и в начале XX века; фасад оформлен в духе архитектуры Ренессанса, 1517 - около 1580 года; интерьер XVII-XVIII веков), ц. Сан- Рокко (заложена в 1349 году, перестроена в 1528-1591 годы, кампанила - 1723). На берегу озера Лугано - церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (1499–1500; в интерьере - фреска «Распятие» с циклом «Страстей Христовых» Б. Луини, 1529-1532). Сохранились церкви Мадонна-ди-Лорето (1524; часовня - 1728), Сан-Карло-Борромео (1640-1642), Сант-Антонио-Абате (1633-1651, завершена в начале XVIII века); Палаццо Рива (XVIII века, ныне здание Швейцарско- итальянского банка) и Примавези (XVIII век); классицистический особняк Альбертолли (1816-1818); здание Ратуши в русле позднего классицизма (1840-1844, архитектор Дж. Моралья; реконструкция, 1980-е годы); кантональная библиотека (1940-1941, архитекторы К. и Р. Тами). Сооружения в стиле постмодернизма: здание Banca del Gottardo (1984-1988), Палаццо Рансила (1984-1985), библиотека монастыря капуцинов (1976-1979; все - архитектор М. Ботта).
Университет Лугано (1996; крупнейший италоязычный вуз страны). Музей современного искусства (открыт в 1973 году на Вилле Мальпенсата, середина XVIII века), Художественный музей кантона (основан в 1987 году), музей Виллы Кьяни (1840-1843, архитектор Л. Клерикетти; собрание искусства XIX-XX веков).
Лугано - ведущий экономический центр италоязычной части Швейцарии; по хозяйственному значению намного превосходит столицу кантона Беллинцону. Основа экономики города - сфера услуг. Особенно велико значение Лугано как банковско-финансового центра. В начале XXI века Лугано вошёл в тройку ведущих центров страны (после Цюриха и Женевы) по числу кредитно-финансовых учреждений (всего более 100) и в четвёрку крупнейших по объёму банковско-финансовых операций (после Цюриха, Женевы и Базеля). В числе представленных в Лугано финансовых корпораций - крупнейший швейцарский банк UBS AG, а также Credit Suisse, HSBC, германский Dresdner Bank. Вторая важнейшая отрасль экономики города - туризм (в т. ч. деловой, оздоровительный, культурно- познавательный). Лугано - один из лучших климатических курортов страны. Климат мягкий, средиземноморского типа (средние температуры зимой около 3 °С, летом около 21 °С). В Лугано, защищённом от ветров горами, - богатая субтропическая растительность. Развиты гостиничное хозяйство и рекреационная инфраструктура (многочисленые санатории, пансионаты и др.). Лугано - важнейший на юге Швейцарии центр оптовой и розничной торговли, рекламного бизнеса, разнообразных деловых услуг, а также крупнейший в стране центр игорного бизнеса (в Лугано - казино, одно из немногих в Швейцарии). Лугано, наряду с Беллинцоной, - резиденция ведущих швейцарских СМИ и издательств, выпускающих книги на итальянском языке. Из учреждений федерального значения в городе размещается архив Швейцарской национальной фонотеки (Fonoteca Nazionale Svizzera, основана в 1987 году). Главная отрасль промышленности - машиностроение (производство электронных и оптических приборов, часов и др.). Предприятия фармацевтической, химической (продукция бытовой химии), пищевой, полиграфической промышленности.
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