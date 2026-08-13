ЛУГАЛЬЗАГЕСИ

ЛУГАЛЬЗАГЕСИ - пра­ви­тель го­ро­да Ум­ма в Шу­ме­ре, по­след­ний пред­ста­ви­тель ца­рей ран­не­ди­на­стического пе­рио­да ис­то­рии Ме­со­по­та­мии (XXX-XXIV вв. до н. э.).

Со­глас­но Шу­мер­ско­му цар­ско­му спи­ску, Лугальзагеси на­хо­дил­ся у вла­сти 25 лет (с 2340 года до н. э.). По­ря­док со­бы­тий, про­ис­хо­див­ших в его прав­ле­ние, пред­по­ло­жи­тель­но ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся, ис­хо­дя из пе­ре­мен в его ти­ту­ла­ту­ре. Сна­ча­ла он был эн­си (вер­хов­ный жрец и упра­ви­тель) Ум­мы, за­тем рас­про­стра­нил свою власть на го­ро­да Ур и Урук (Лугальзагеси - един­ст­вен­ный пред­ста­ви­тель III ди­на­стии Уру­ка), впоследствии по­лу­чил кон­троль над древ­ним куль­то­вым цен­тром Южной Ме­со­по­та­мии - Нип­пу­ром .

В честь это­го со­бы­тия в храм бо­га Эн­ли­ля в Нип­пу­ре им бы­ли по­жерт­во­ва­ны бо­га­тые да­ры, сре­ди ко­то­рых зна­ме­ни­тая ка­мен­ная ва­за с над­пи­сью Лугальзагеси, най­ден­ная при рас­коп­ках в Нип­пу­ре. В ней Лугальзагеси впер­вые на­звал се­бя ца­рём Уру­ка и ца­рём «Стра­ны» (Шу­ме­ра) и зая­вил, что с по­мо­щью бо­га Эн­ли­ля он за­ста­вил все со­сед­ние стра­ны «от вос­хо­да солн­ца до за­ка­та солн­ца» под­чи­нить­ся ему, и он бла­го­по­луч­но управ­лял ими, под­дер­жи­вая «мир и про­цве­та­ние». В этой же над­пи­си Лугальзагеси ут­вер­ждал, что он «сде­лал без­о­пас­ны­ми пу­ти от Ниж­не­го мо­ря вдоль Ти­гра и Ев­фра­та до Верх­не­го мо­ря», т. е. что он кон­тро­ли­ро­вал тор­го­вые пу­ти от Пер­сид­ско­го залива до Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Это ут­вер­жде­ние многие ис­сле­до­ва­те­ли рас­смат­ри­ва­ют как пре­уве­ли­че­ние; ско­рее все­го, Лугальзагеси кон­тро­ли­ро­вал толь­ко часть тер­ри­то­рии Шу­ме­ра вдоль Ев­фра­та и Ти­гра.

Все зем­ли к се­ве­ру от Шу­ме­ра, в т. ч. и Верх­няя Ме­со­по­та­мия, к то­му вре­ме­ни уже бы­ли объ­е­ди­не­ны под вла­стью ак­кад­ско­го ца­ря Сар­го­на Древ­не­го. Рас­счи­ты­вая при­сое­ди­нить Шу­мер к тер­ри­то­рии сво­его го­су­дар­ст­ва, Сар­гон пред­ло­жил Лугальзагеси по­род­нить­ся пу­тём ди­пло­ма­тического бра­ка, од­на­ко тот от­ка­зал­ся, и то­гда Сар­гон пе­ре­шёл к во­енным дей­ст­ви­ям. Вой­ско Лугальзагеси и его со­юз­ни­ков бы­ло раз­гром­ле­но, а сам Лугальзагеси взят в плен и каз­нён.

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