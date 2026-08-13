ЛУГАЛЬЗАГЕСИ
ЛУГАЛЬЗАГЕСИ - правитель города Умма в Шумере, последний представитель царей раннединастического периода истории Месопотамии (XXX-XXIV вв. до н. э.).
Согласно Шумерскому царскому списку, Лугальзагеси находился у власти 25 лет (с 2340 года до н. э.). Порядок событий, происходивших в его правление, предположительно реконструируется, исходя из перемен в его титулатуре. Сначала он был энси (верховный жрец и управитель) Уммы, затем распространил свою власть на города Ур и Урук (Лугальзагеси - единственный представитель III династии Урука), впоследствии получил контроль над древним культовым центром Южной Месопотамии - Ниппуром.
В честь этого события в храм бога Энлиля в Ниппуре им были пожертвованы богатые дары, среди которых знаменитая каменная ваза с надписью Лугальзагеси, найденная при раскопках в Ниппуре. В ней Лугальзагеси впервые назвал себя царём Урука и царём «Страны» (Шумера) и заявил, что с помощью бога Энлиля он заставил все соседние страны «от восхода солнца до заката солнца» подчиниться ему, и он благополучно управлял ими, поддерживая «мир и процветание». В этой же надписи Лугальзагеси утверждал, что он «сделал безопасными пути от Нижнего моря вдоль Тигра и Евфрата до Верхнего моря», т. е. что он контролировал торговые пути от Персидского залива до Средиземного моря. Это утверждение многие исследователи рассматривают как преувеличение; скорее всего, Лугальзагеси контролировал только часть территории Шумера вдоль Евфрата и Тигра.
Все земли к северу от Шумера, в т. ч. и Верхняя Месопотамия, к тому времени уже были объединены под властью аккадского царя Саргона Древнего. Рассчитывая присоединить Шумер к территории своего государства, Саргон предложил Лугальзагеси породниться путём дипломатического брака, однако тот отказался, и тогда Саргон перешёл к военным действиям. Войско Лугальзагеси и его союзников было разгромлено, а сам Лугальзагеси взят в плен и казнён.