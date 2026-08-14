ЛУГАЛЬ

Луга́ль («царь», досл. шумерск. «большой человек») — шумероязычный титул, обозначающий власть монарха (формально, видимо, ничем не ограниченного), стоящего над общинными структурами, неподконтрольного им и не зависящего от них. Вытесняет в течение III тысячелетия до н. э. более ранний титул энси (традиционный перевод — «градоправитель»), ассоциирующийся с политическим строем города-государства, правитель которого в большей степени связан с самоуправлением городской общины и зависим от него.

Подробнее см. в ст. Месопотамия .