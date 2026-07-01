ЛУДХИАНА

ЛУДХИАНА - го­род на се­ве­ре Ин­дии , штат Пенд­жаб .

Население 1740,2 тысяч человек (2010; круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Сат­ледж (на ле­вом бе­ре­гу бывшего рус­ла ре­ки). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Аэро­порт.

Точ­ная да­та воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­на. По од­ной из вер­сий, ос­но­вана на мес­те по­се­ле­ния Мир-Хо­та ха­ном Ни­хан­дом, на­прав­лен­ным в ре­ги­он Си­кан­дар-ша­хом (1489-1517) для его под­чи­не­ния вла­сти ди­на­стии Ло­ди. В конце XVIII веке в свя­зи с из­ме­не­ни­ем рус­ла реки Сат­ледж Лудхиана по­те­ря­ла своё стра­те­гическое зна­че­ние важ­ней­шей пе­ре­пра­вы че­рез ре­ку. В 1806 году оса­ж­да­лась сик­ха­ми во главе с Ранджит Синг­хом, пы­тав­ши­ми­ся вклю­чить её в со­став сво­его го­су­дар­ст­ва. В 1835 году по суб­си­ди­ар­но­му со­гла­ше­нию с Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей во­шла в её вла­де­ния. Близ Лудхианы в 1845 году про­изош­ло од­но из главное сра­же­ний анг­ло-сикх­ских войн. В 1858-1947 годы в со­ста­ве Британской Ин­дии. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: руи­ны фор­та Ло­ди (XV век), по­стоя­лый двор Муг­хал-Са­рай (XVII век), ча­со­вая баш­ня «Гхан­та Гхар» (1906), парк «Не­ру Роз Гар­ден».

Лудхиана - центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры шта­та. Пенд­жаб­ский сельско-хозяйственный университет [1962; при нём - биб­лио­те­ка, му­зеи: поч­вен­ный, Уп­пал (зе­мель­ных, вод­ных и энер­ге­тических ре­сур­сов Северо-Западной Ин­дии), со­ци­аль­ной ис­то­рии Пенд­жа­ба], Университет ве­те­ри­на­рии и зоо­тех­нии им. Гу­ру Ан­га­да (вы­де­лен из селско-хозяйственного университета в 2005 году), Инженерный кол­ледж им. Гу­ру На­на­ка (1956) и др. Во­енный му­зей им. Ранд­жит Синг­ха (1991). Те­атр Гу­ру На­нак Бха­ван.

Важ­ный промышленный центр Северной Ин­дии и глав­ный эко­но­мический центр шта­та. Наи­бо­лее раз­ви­ты тек­стиль­ная (Лудхиана не­офи­ци­аль­но на­зы­ва­ют «Ин­дий­ский Ман­че­стер»; про­изводство главным образом хлоп­ча­то­бу­маж­ных и шер­стя­ных тка­ней), швей­ная, пи­ще­вая (му­ко­моль­ная, пи­во­ва­рен­ная и другие от­рас­ли) промышленность. Ма­ши­но­строе­ние (ткац­кие стан­ки и швей­ные ма­ши­ны, ди­зель­ные ге­не­ра­то­ры, ве­ло­си­пе­ды и мо­то­цик­лы, ав­то­ком­плек­тую­щие и др.) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Ре­мес­лен­ное про­изводство ко­же­вен­ных из­де­лий; ков­ро­тка­че­ст­во. Лудхиана - тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный центр сельско-хозяйственной про­дук­ции шта­та Пенд­жаб. Дей­ст­ву­ет фон­до­вая бир­жа (1981).

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