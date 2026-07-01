ЛУДХИАНА
ЛУДХИАНА - город на севере Индии, штат Пенджаб.
Население 1740,2 тысяч человек (2010; крупнейший по числу жителей город штата). Расположен в долине реки Сатледж (на левом берегу бывшего русла реки). Узел автомобильных и железных дорог. Аэропорт.
Точная дата возникновения неизвестна. По одной из версий, основана на месте поселения Мир-Хота ханом Нихандом, направленным в регион Сикандар-шахом (1489-1517) для его подчинения власти династии Лоди. В конце XVIII веке в связи с изменением русла реки Сатледж Лудхиана потеряла своё стратегическое значение важнейшей переправы через реку. В 1806 году осаждалась сикхами во главе с Ранджит Сингхом, пытавшимися включить её в состав своего государства. В 1835 году по субсидиарному соглашению с Британской Ост-Индской компанией вошла в её владения. Близ Лудхианы в 1845 году произошло одно из главное сражений англо-сикхских войн. В 1858-1947 годы в составе Британской Индии. Среди достопримечательностей: руины форта Лоди (XV век), постоялый двор Мугхал-Сарай (XVII век), часовая башня «Гханта Гхар» (1906), парк «Неру Роз Гарден».
Лудхиана - центр образования и культуры штата. Пенджабский сельско-хозяйственный университет [1962; при нём - библиотека, музеи: почвенный, Уппал (земельных, водных и энергетических ресурсов Северо-Западной Индии), социальной истории Пенджаба], Университет ветеринарии и зоотехнии им. Гуру Ангада (выделен из селско-хозяйственного университета в 2005 году), Инженерный колледж им. Гуру Нанака (1956) и др. Военный музей им. Ранджит Сингха (1991). Театр Гуру Нанак Бхаван.
Важный промышленный центр Северной Индии и главный экономический центр штата. Наиболее развиты текстильная (Лудхиана неофициально называют «Индийский Манчестер»; производство главным образом хлопчатобумажных и шерстяных тканей), швейная, пищевая (мукомольная, пивоваренная и другие отрасли) промышленность. Машиностроение (ткацкие станки и швейные машины, дизельные генераторы, велосипеды и мотоциклы, автокомплектующие и др.) и металлообработка. Ремесленное производство кожевенных изделий; ковроткачество. Лудхиана - торгово-распределительный центр сельско-хозяйственной продукции штата Пенджаб. Действует фондовая биржа (1981).