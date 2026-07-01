ЛУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

ЛУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние в Юго-Западной Ру­си в 1149-1452 годы.

Ос­но­ва­но князем Изя­сла­вом Мсти­сла­ви­чем по­сле его из­гна­ния из Кие­ва во Вла­ди­мир-Во­лын­ский на ос­но­ве Луц­кой во­лос­ти Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го княжества. Сто­ли­ца - город Луцк. Пер­вые пра­ви­те­ли: князь Вла­ди­мир Мсти­сла­вич (1149-1150), его брат Свя­то­полк Мсти­сла­вич (1150-1151), их пле­мян­ник князь Яро­слав Изя­сла­вич (1154 - по­сле 1174). В конце 1160-х - начале 1170-х годов к Луцкому княжеству ото­шёл ряд зе­мель в По­го­ры­нье. По­ли­тическая ис­то­рия Луцкого княжетсва по­след­ней тре­ти XII века не­до­ста­точ­но ос­ве­ще­на ис­точ­ни­ка­ми. По всей ви­ди­мо­сти, Яро­сла­ву Изя­сла­ви­чу на луц­ком сто­ле на­сле­до­вал его сын Все­во­лод Яро­сла­вич (по­сле 1174 - конец 1190-х годов), ко­то­ро­го, ве­ро­ят­но при под­держ­ке вла­ди­ми­ро- во­лын­ско­го князя Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча, из­гнал из Луц­ка его брат князь Ин­гварь Яро­сла­вич (конец 1190-х годов - по­сле 1212 года). В 1226 году со­глас­но за­ве­ща­нию бра­та Ин­гва­ря Яро­сла­ви­ча - луц­ко­го князя Мсти­сла­ва Яро­сла­ви­ча Не­мо­го (по­сле 1212 года - 1226) его ма­ло­лет­ний сын князь Иван Мсти­сла­вич пе­ре­дан под опе­ку стар­ше­го в ро­де во­лын­ских Изя­сла­ви­чей - князь Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, к не­му же пе­ре­шла и вер­хов­ная власть над Луцким княжеством. Около 1226/1227 по­сле смер­ти Ива­на Мсти­сла­ви­ча вы­мо­роч­ные вла­де­ния бы­ли раз­де­ле­ны его бли­жай­ши­ми род­ствен­ни­ка­ми. Луц­ким кня­зем стал его двою­род­ный брат - князь Яро­слав Ин­гва­ре­вич, а Чар­то­рыйск во­шёл в со­став вла­де­ний пин­ско­го князь Рос­ти­сла­ва. В от­вет на это в 1227-1228 князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич во­ен. пу­тём ус­та­но­вил свою власть в Л. к. Со­хра­няя вер­хов­ные пра­ва на не­го, Да­ни­ил Ро­ма­но­вич пе­ре­дал Луцк и Пе­ре­соп­ни­цу в По­го­ры­нье сво­ему млад­ше­му бра­ту - князь Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­чу, а в Пе­ре­миль и Ме­жи­бо­жье пе­ре­вёл князя Яро­сла­ва Инг­ва­ре­ви­ча. В 1238 году Ва­силь­ко Ро­ма­но­вич был пе­ре­ве­дён став­шим вер­хов­ным пра­ви­те­лем Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества бра­том Да­ни­илом во Вла­ди­мир-Во­лын­ский, а Луцкое княжество вновь ока­за­лось в со­ста­ве Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества. В 1241 году га­лиц­кий князь дал его во временное дер­жа­ние князю Рос­ти­сла­ву Ми­хай­ло­ви­чу, сы­ну великого князя чер­ни­гов­ско­го Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча.

В 1264 году Луцкое княжество по за­ве­ща­нию Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча пе­ре­шло к од­но­му из его млад­ших сы­но­вей - Мсти­сла­ву Да­ни­ло­ви­чу, ко­то­рый вла­дел им вплоть до начала XIV века. Мсти­слав Да­ни­ло­вич про­во­дил не­за­ви­си­мую внутреннюю по­ли­ти­ку, ино­гда всту­пая в про­ти­во­ре­чия со сво­им стар­шим бра­том - га­лиц­ким князем Львом Да­ни­ло­ви­чем. В ка­че­ст­ве дан­ни­ка и вас­са­ла Ор­ды луц­кий князь уча­ст­во­вал в ря­де ор­дын­ских по­хо­дов на Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) (1275, 1277) и Поль­шу (1287). В 1288 году Мсти­слав Да­ни­ло­вич стал на­след­ни­ком без­дет­но­го вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ва­силь­ко­ви­ча, в ре­зуль­та­те че­го в 1289 году Луцкое княжество во­шло в со­став Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го княжества. По­сле смер­ти Мсти­сла­ва Да­ни­ло­ви­ча (ме­ж­ду 1300 и 1304 годами) Луцкое княжество вме­сте с Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ским княжеством вер­ну­лось в со­став Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества.

Около 1322 года пра­ви­те­лем Луцкого княжества стал зять га­лиц­ко-во­лын­ско­го князь Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча - ли­товский князь Лю­барт (Дмит­рий) Ге­ди­ми­но­вич. 8.12.1322 года от сво­его име­ни он вы­дал жа­ло­ван­ную гра­мо­ту со­бор­ной церкви Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в Луц­ке. По пе­ре­ми­рию, за­клю­чён­но­му в сентябре 1352 года сро­ком до 24.06.1355 года(пос­ле столк­но­ве­ния поль­ско-венгерских и ли­товских войск в 1350-1352 годы), под­твер­жда­лись пра­ва ВКЛ на Во­лынь (в т. ч. на Луцкое княжество). По ус­ло­ви­ям двух до­го­во­ров польского ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра III Ве­ли­ко­го с ли­товскими кня­зья­ми (1366) Луцкое княжество ос­та­ва­лось под вла­стью Лю­бар­та, а его юго-западные во­лос­ти пе­ре­хо­ди­ли под властью Ка­зими­ра III (Кре­ме­нец, Оле­ско, Пе­ре­миль); к Луцкому княжеству при­сое­ди­нял­ся ряд восточных во­лос­тей Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ской зем­ли. Лю­барт при­зна­вал свою вас­саль­ную за­ви­си­мость от Ка­зи­ми­ра III, обе­щал по­мо­гать ему в борь­бе про­тив всех его непри­яте­лей и со­блю­дать ней­тра­ли­тет в от­но­ше­нии сво­их брать­ев в слу­чае их кон­флик­та с Поль­шей. По­сле смер­ти Ка­зи­ми­ра III в 1370 году Лю­барт совместно с бра­том - ли­тов­ским князь Кей­сту­том со­вер­ши­л по­ход на Вла­ди­мир-Во­лын­ский и при­со­еди­ни­л Вла­ди­ми­ро-Во­лын­скую зем­лю к Луцкому княжеству. В ре­зуль­та­те по­сле­дую­щих во­енных дей­ст­вий Лю­барт в 1377 году был вы­ну­ж­ден дать вас­саль­ную при­ся­гу венгерскому и польскому ко­ро­лю Лю­до­ви­ку I Ан­жуй­ско­му, при­чём юго-западные во­лос­ти Луцкого княжества (Кре­ме­нец, Оле­ско и Ло­па­тин) бы­ли при­сое­ди­не­ны к Га­ли­ции . По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка I в 1382 году Лю­барт вы­ку­пил у на­зна­чен­но­го Лю­до­ви­ком ста­рос­ты и при­сое­ди­нил к Луцкому княжеству Кре­ме­нец, Оле­ско, Го­род­ло и Ло­па­тин. Около 1384 года Лю­барт скон­чал­ся и власть в Луцком княжестве пе­ре­шла к его сы­новь­ям - князь­ям Фё­до­ру, Ла­за­рю и Се­мё­ну, ре­гент­шей при ко­то­рых ста­ла их мать - великая княгиня Оль­га Кон­стан­ти­нов­на (внуч­ка великого князя мос­ков­ско­го Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты). Не позд­нее 18.02.1386 года луц­кий князь Фё­дор Лю­бар­то­вич, бу­ду­чи за­лож­ни­ком в Кра­ко­ве, при­нёс при­ся­гу вер­но­сти бу­ду­ще­му польскому ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву II Ягай­ло, его же­не - польской ко­ро­ле­ве Яд­ви­ге Ан­жуй­ской и Поль­ской Ко­ро­не (под­твер­жде­на Фё­до­ром Лю­бар­то­ви­чем в Сан­до­ми­ре 22.05.1386 пе­ред отъ­ез­дом в ВКЛ). В том же го­ду Луцкое княжество бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в на­ме­ст­ни­че­ст­во. Не позд­нее 1389 года Луцкое княжество бы­ло вос­ста­нов­ле­но и пе­ре­да­но князю Ви­тов­ту, а по­сле его бег­ст­ва в Тев­тон­ский ор­ден в том же го­ду, ве­ро­ят­но, вновь пре­об­ра­зо­ва­но в на­ме­ст­ни­че­ст­во.

В 1442 году Луцкое княжество вос­ста­нов­ле­но по­сле то­го, как жи­те­ли Луц­кой зем­ли, не­до­воль­ные ме­ро­прия­тия­ми пра­ви­тель­ст­ва великого князя ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка (см. Ка­зи­мир IV), при­гла­си­ли на кня­же­ние князя Свид­ри­гай­ло (при­знал се­бя вас­са­лом Ка­зи­ми­ра в 1443 году). При этом в со­став Луцкого княжества не во­шёл Кре­ме­нец­кий по­вет, фор­маль­но ос­тав­ший­ся под вла­стью Ка­зи­ми­ра. Окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­но по­сле смер­ти Свид­ри­гай­ло в 1452 году, ко­гда по его за­ве­ща­нию во­шло в со­став ВКЛ.

Дополнительная литература:

Лю­бав­ский М.К. Об­ла­ст­ное де­ле­ние и ме­ст­ное управ­ле­ние Ли­тов­ско-Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва ко вре­ме­ни из­да­ния пер­во­го ли­тов­ско­го ста­ту­та. М., 1892

Дов­нар-За­поль­ский М.В. Из ис­то­рии ли­тов­ско-поль­ской борь­бы за Во­лынь (До­го­во­ры 1366 г.). К., 1896

Hale­cki O. Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1915

Па­шу­то В.Т. Очер­ки по ис­то­рии Га­лиц­ко- Во­лын­ской Ру­си. М., 1950

Ша­буль­до Ф.М. Зем­ли Юго-За­пад­ной Ру­си в со­ста­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го. К., 1987

Гру­шев­сь­кий М.С. Історія України-Ру­си. Київ, 1993. Т. 4

Cracovia, Polonia, Euro­pa. Krak ́ow, 1995

Га­ли­чи­на та Во­линь у до­бу Середньовiччя. До 800-рiччя з дня на­род­жен­ня Да­ни­ла Га­лиць­ко­го. Львiв, 2001

Dąbrow­ski D. Genea­logia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.). Kraków, 2008

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)