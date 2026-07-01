ЛУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО
ЛУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в Юго-Западной Руси в 1149-1452 годы.
Основано князем Изяславом Мстиславичем после его изгнания из Киева во Владимир-Волынский на основе Луцкой волости Владимиро-Волынского княжества. Столица - город Луцк. Первые правители: князь Владимир Мстиславич (1149-1150), его брат Святополк Мстиславич (1150-1151), их племянник князь Ярослав Изяславич (1154 - после 1174). В конце 1160-х - начале 1170-х годов к Луцкому княжеству отошёл ряд земель в Погорынье. Политическая история Луцкого княжетсва последней трети XII века недостаточно освещена источниками. По всей видимости, Ярославу Изяславичу на луцком столе наследовал его сын Всеволод Ярославич (после 1174 - конец 1190-х годов), которого, вероятно при поддержке владимиро- волынского князя Романа Мстиславича, изгнал из Луцка его брат князь Ингварь Ярославич (конец 1190-х годов - после 1212 года). В 1226 году согласно завещанию брата Ингваря Ярославича - луцкого князя Мстислава Ярославича Немого (после 1212 года - 1226) его малолетний сын князь Иван Мстиславич передан под опеку старшего в роде волынских Изяславичей - князь Даниила Романовича, к нему же перешла и верховная власть над Луцким княжеством. Около 1226/1227 после смерти Ивана Мстиславича выморочные владения были разделены его ближайшими родственниками. Луцким князем стал его двоюродный брат - князь Ярослав Ингваревич, а Чарторыйск вошёл в состав владений пинского князь Ростислава. В ответ на это в 1227-1228 князь Даниил Романович воен. путём установил свою власть в Л. к. Сохраняя верховные права на него, Даниил Романович передал Луцк и Пересопницу в Погорынье своему младшему брату - князь Василько Романовичу, а в Перемиль и Межибожье перевёл князя Ярослава Ингваревича. В 1238 году Василько Романович был переведён ставшим верховным правителем Галицко-Волынского княжества братом Даниилом во Владимир-Волынский, а Луцкое княжество вновь оказалось в составе Галицко-Волынского княжества. В 1241 году галицкий князь дал его во временное держание князю Ростиславу Михайловичу, сыну великого князя черниговского Михаила Всеволодовича.
В 1264 году Луцкое княжество по завещанию Даниила Романовича перешло к одному из его младших сыновей - Мстиславу Даниловичу, который владел им вплоть до начала XIV века. Мстислав Данилович проводил независимую внутреннюю политику, иногда вступая в противоречия со своим старшим братом - галицким князем Львом Даниловичем. В качестве данника и вассала Орды луцкий князь участвовал в ряде ордынских походов на Великое княжество Литовское (ВКЛ) (1275, 1277) и Польшу (1287). В 1288 году Мстислав Данилович стал наследником бездетного владимиро-волынского князя Владимира Васильковича, в результате чего в 1289 году Луцкое княжество вошло в состав Владимиро-Волынского княжества. После смерти Мстислава Даниловича (между 1300 и 1304 годами) Луцкое княжество вместе с Владимиро-Волынским княжеством вернулось в состав Галицко-Волынского княжества.
Около 1322 года правителем Луцкого княжества стал зять галицко-волынского князь Андрея Юрьевича - литовский князь Любарт (Дмитрий) Гедиминович. 8.12.1322 года от своего имени он выдал жалованную грамоту соборной церкви Иоанна Богослова в Луцке. По перемирию, заключённому в сентябре 1352 года сроком до 24.06.1355 года(после столкновения польско-венгерских и литовских войск в 1350-1352 годы), подтверждались права ВКЛ на Волынь (в т. ч. на Луцкое княжество). По условиям двух договоров польского короля Казимира III Великого с литовскими князьями (1366) Луцкое княжество оставалось под властью Любарта, а его юго-западные волости переходили под властью Казимира III (Кременец, Олеско, Перемиль); к Луцкому княжеству присоединялся ряд восточных волостей Владимиро-Волынской земли. Любарт признавал свою вассальную зависимость от Казимира III, обещал помогать ему в борьбе против всех его неприятелей и соблюдать нейтралитет в отношении своих братьев в случае их конфликта с Польшей. После смерти Казимира III в 1370 году Любарт совместно с братом - литовским князь Кейстутом совершил поход на Владимир-Волынский и присоединил Владимиро-Волынскую землю к Луцкому княжеству. В результате последующих военных действий Любарт в 1377 году был вынужден дать вассальную присягу венгерскому и польскому королю Людовику I Анжуйскому, причём юго-западные волости Луцкого княжества (Кременец, Олеско и Лопатин) были присоединены к Галиции. После смерти Людовика I в 1382 году Любарт выкупил у назначенного Людовиком старосты и присоединил к Луцкому княжеству Кременец, Олеско, Городло и Лопатин. Около 1384 года Любарт скончался и власть в Луцком княжестве перешла к его сыновьям - князьям Фёдору, Лазарю и Семёну, регентшей при которых стала их мать - великая княгиня Ольга Константиновна (внучка великого князя московского Ивана I Даниловича Калиты). Не позднее 18.02.1386 года луцкий князь Фёдор Любартович, будучи заложником в Кракове, принёс присягу верности будущему польскому королю Владиславу II Ягайло, его жене - польской королеве Ядвиге Анжуйской и Польской Короне (подтверждена Фёдором Любартовичем в Сандомире 22.05.1386 перед отъездом в ВКЛ). В том же году Луцкое княжество было преобразовано в наместничество. Не позднее 1389 года Луцкое княжество было восстановлено и передано князю Витовту, а после его бегства в Тевтонский орден в том же году, вероятно, вновь преобразовано в наместничество.
В 1442 году Луцкое княжество восстановлено после того, как жители Луцкой земли, недовольные мероприятиями правительства великого князя литовского Казимира Ягеллончика (см. Казимир IV), пригласили на княжение князя Свидригайло (признал себя вассалом Казимира в 1443 году). При этом в состав Луцкого княжества не вошёл Кременецкий повет, формально оставшийся под властью Казимира. Окончательно ликвидировано после смерти Свидригайло в 1452 году, когда по его завещанию вошло в состав ВКЛ.
Дополнительная литература:
Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. М., 1892
Довнар-Запольский М.В. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь (Договоры 1366 г.). К., 1896
Halecki O. Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1915
Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко- Волынской Руси. М., 1950
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. К., 1987
Грушевський М.С. Історія України-Руси. Київ, 1993. Т. 4
Cracovia, Polonia, Europa. Krak ́ow, 1995
Галичина та Волинь у добу Середньовiччя. До 800-рiччя з дня народження Данила Галицького. Львiв, 2001
Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.). Kraków, 2008
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