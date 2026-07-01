ЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

ЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ - Российский ис­то­рик-ара­бист.

По окон­ча­нии в 1930 году Московского института вос­то­ко­ве­де­ния пре­по­да­вал там же. Чи­тал курс лек­ций по ис­то­рии арабских стран в Ле­нинградском институте вос­то­ко­ве­де­ния и МГУ . В 1932-1936 годы стар­ший на­учный со­труд­ник Ме­ж­ду­народного аг­рар­но­го института, в 1939-1948 годы - Института ис­то­рии, в 1956-1960 годы - Института эт­но­гра­фии , с 1960 года - Института на­ро­дов Аф­ри­ки АН СССР. Ав­тор ря­да ра­бот по про­бле­мам арабского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, ре­дак­тор ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии и эко­но­ми­ке арабских на­ро­дов. Соз­дал отечественную шко­лу ис­сле­до­ва­те­лей-ара­би­стов, за­ни­маю­щих­ся ис­то­ри­ей Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни .

Сочинения:

Уз­бе­ки­стан и Еги­пет. Ито­ги двух сис­тем. М., 1934;

Се­вер­ная Аф­ри­ка // Но­вая ис­то­рия ко­ло­ни­аль­ных и за­ви­си­мых стран. М., 1940. Т. 1;

Еги­пет, Си­рия и Ли­ван // Но­вей­шая ис­то­рия стран за­ру­беж­но­го Вос­то­ка. М., 1954–1957. Вып. 1–3;

На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Си­рии (1925–1927). М., 1964;

Но­вая ис­то­рия араб­ских стран. М., 1965.