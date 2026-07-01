ЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
ЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ - Российский историк-арабист.
По окончании в 1930 году Московского института востоковедения преподавал там же. Читал курс лекций по истории арабских стран в Ленинградском институте востоковедения и МГУ. В 1932-1936 годы старший научный сотрудник Международного аграрного института, в 1939-1948 годы - Института истории, в 1956-1960 годы - Института этнографии, с 1960 года - Института народов Африки АН СССР. Автор ряда работ по проблемам арабского национально-освободительного движения, редактор исследований по истории и экономике арабских народов. Создал отечественную школу исследователей-арабистов, занимающихся историей Нового и Новейшего времени.
Сочинения:
Узбекистан и Египет. Итоги двух систем. М., 1934;
Северная Африка // Новая история колониальных и зависимых стран. М., 1940. Т. 1;
Египет, Сирия и Ливан // Новейшая история стран зарубежного Востока. М., 1954–1957. Вып. 1–3;
Национально-освободительная война в Сирии (1925–1927). М., 1964;
Новая история арабских стран. М., 1965.