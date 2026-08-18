ЛУЦИЙ ВЕР, ЦЕЙОНИЙ КОММОД (лат. Lucius Ceionius Commodus Verus
Римский император (161-169 гг.).
Происходил из сенаторской семьи из Этрурии, его отец Луций Элий был усыновлен Адрианом и стал наследником императорской власти, но умер незадолго до смерти самого Адриана. Луция Вера и Марка Аврелия усыновил Антонин Пий. Его учителями были Герод Аттик и Фронтон. Был назначен консулом в 154 и 161 гг.
После того, как Антонин Пий скончался 7 марта 161 г., Марк Аврелий и Луций Вер стали императорами-соправителями, равными во всех должностях, кроме понтификата. Во время Парфянской войны 162-166 гг. Луций Вер принял номинальное командование армией на Востоке, после которой вместе с Марком Аврелием отпраздновал триумф и получил титул Парфянского, Армянского и Медийского. В 164 г. женился на сестре Марка Аврелия Аннии Аврелии Галерии Луцилле, от которой имел нескольких детей.
В 168 г. отправился вместе с Марком на Дунай, но в январе 169 г., узнав об эпидемии чумы, убедил его вернуться в Рим. Луций Вер скончался в Альтине в результате инсульта; Марк Аврелий обожествил его под именем божественного Вера.
Исторические источники:
Фронтон. Письма;
Дион Кассий. Римская история;
Писатели Истории Августов. Луций Вер;
Аврелий Виктор. О Цезарях, 16.
Иллюстрация:
Бюст Луция Вера. Мрамор. Санкт-Петербург. Эрмитаж.