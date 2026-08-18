ЛУЦИЙ ВЕР, ЦЕЙОНИЙ КОММОД (лат. Lucius Ceionius Commodus Verus

Римский император (161-169 гг.).

Происходил из сенаторской семьи из Этрурии, его отец Луций Элий был усыновлен Адрианом и стал наследником императорской власти, но умер незадолго до смерти самого Адриана. Луция Вера и Марка Аврелия усыновил Антонин Пий. Его учителями были Герод Аттик и Фронтон . Был назначен консулом в 154 и 161 гг.

После того, как Антонин Пий скончался 7 марта 161 г., Марк Аврелий и Луций Вер стали императорами-соправителями, равными во всех должностях, кроме понтификата. Во время Парфянской войны 162-166 гг. Луций Вер принял номинальное командование армией на Востоке, после которой вместе с Марком Аврелием отпраздновал триумф и получил титул Парфянского, Армянского и Медийского. В 164 г. женился на сестре Марка Аврелия Аннии Аврелии Галерии Луцилле, от которой имел нескольких детей.

В 168 г. отправился вместе с Марком на Дунай , но в январе 169 г., узнав об эпидемии чумы, убедил его вернуться в Рим. Луций Вер скончался в Альтине в результате инсульта; Марк Аврелий обожествил его под именем божественного Вера.

Исторические источники :

Фронтон. Письма;

Дион Кассий. Римская история;

Писатели Истории Августов. Луций Вер;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 16.

Иллюстрация:

Бюст Луция Вера. Мрамор. Санкт-Петербург. Эрмитаж.