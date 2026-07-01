ЛУЧЖОУ

ЛУЧЖОУ (Лу­сянь) - го­род в Ки­тае , в юго- восточной час­ти провинции Сы­чу­ань.

Население 292,8 тысяч человек (2010); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 550,4 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на юге Сы­чу­ань­ской кот­ло­ви­ны, на реке Ян­цзы, при впа­де­нии в неё реки Тоц­зян, на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Чэн­ду - Гуй­ян. Круп­ный реч­ной порт (вклю­ча­ет кон­тей­нер­ный тер­ми­нал). Аэ­ро­порт.

Точ­ная да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. По не­ко­то­рым дан­ным, су­ще­ст­во­вал уже в эпо­ху Инь. В XI веке до н. э. вклю­чён в китайское государство Ба. В 316 году до н. э. во­шёл в со­став пре­фек­ту­ры Ба государства ди­на­стии Цинь. С X веке н. э. раз­ви­вал­ся как центр ви­но­ку­ре­ния, про­изводства чая и шер­сти, до­бы­чи ка­мен­ной со­ли. Го­род с 1960 года.

В центральной час­ти го­ро­да, рас­по­ло­жен­ной на ле­вом бе­ре­гу Янц­зы, - па­го­да Бао­энь (1148); храм вес­ны и осе­ни (1906). Национальный му­зей по­гре­бов (460 вин­ных по­гре­бов, соз­дан­ных в пе­рио­ды ди­на­стий Мин и Цинь). Сре­ди ву­зов - Медицинский институт (1951, современный ста­тус с 1978 года), Сы­чу­ань­ский хи­ми­ко-тех­но­ло­гический институт.

Круп­ный эко­но­мический центр. Сре­ди главных от­рас­лей промышленности - ли­кё­ро-во­доч­ная. Про­изводство из­вест­ных ма­рок вод­ки - «Lu­zhou Vintage», «Gulin Langjiu» и др. (основные ви­ды ис­поль­зуе­мо­го сы­рья - крас­ный клей­кий гао­лян и пше­ни­ца, вы­ра­щи­вае­мые в ок­ре­ст­но­стях Лучжоу); один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей - ком­па­ния «Lu­zhoulaojiao Group Co.». Раз­ви­та хи­мическая промышленность (в т. ч. круп­ное про­изводство азот­ных удоб­ре­ний - син­те­тических ам­мо­ния и кар­ба­ми­да). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (вы­пуск ав­то­кра­нов, экс­ка­ва­то­ров, гид­рав­лического обо­ру­до­ва­ния и др.), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, га­зо­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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