ЛУЧЖОУ
ЛУЧЖОУ (Лусянь) - город в Китае, в юго- восточной части провинции Сычуань.
Население 292,8 тысяч человек (2010); образует городскую агломерацию с населением 550,4 тысяч человек. Расположен на юге Сычуаньской котловины, на реке Янцзы, при впадении в неё реки Тоцзян, на автомагистрали Чэнду - Гуйян. Крупный речной порт (включает контейнерный терминал). Аэропорт.
Точная дата основания неизвестна. По некоторым данным, существовал уже в эпоху Инь. В XI веке до н. э. включён в китайское государство Ба. В 316 году до н. э. вошёл в состав префектуры Ба государства династии Цинь. С X веке н. э. развивался как центр винокурения, производства чая и шерсти, добычи каменной соли. Город с 1960 года.
В центральной части города, расположенной на левом берегу Янцзы, - пагода Баоэнь (1148); храм весны и осени (1906). Национальный музей погребов (460 винных погребов, созданных в периоды династий Мин и Цинь). Среди вузов - Медицинский институт (1951, современный статус с 1978 года), Сычуаньский химико-технологический институт.
Крупный экономический центр. Среди главных отраслей промышленности - ликёро-водочная. Производство известных марок водки - «Luzhou Vintage», «Gulin Langjiu» и др. (основные виды используемого сырья - красный клейкий гаолян и пшеница, выращиваемые в окрестностях Лучжоу); один из ведущих производителей - компания «Luzhoulaojiao Group Co.». Развита химическая промышленность (в т. ч. крупное производство азотных удобрений - синтетических аммония и карбамида). Действуют предприятия машиностроения (выпуск автокранов, экскаваторов, гидравлического оборудования и др.), нефтеперерабатывающей, газовой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности.