ЛУЧНИКИ
ЛУЧНИКИ - пешие или конные воины, вооружённые луками.
В Древнем мире и Средневековье входили в состав армий многих государств. В 217году до н. э., во время Пунических войн, в битве у Тразименского озера Лучники карфагенян охватили фланги римлян и способствовали успеху фронтальной атаки пехоты. В сражении при Каррах (53 год до н. э.) Лучники обеспечили победу парфян над римским войском. В Древней Греции Лучники составляли основу армии до появления фаланги. Постепенно их роль свелась к действиям впереди или на флангах боевого порядка. Лучники завязывали сражение, нанося значительный урон противнику до непосредственного сближения противоборствующих армий, расстраивали его боевой порядок и обеспечивали выгодные условия для вступления в бой основных сил - тяжёлой пехоты. В Западной Европе с появлением рыцарского войска конные и пешие Лучники входили главным образом в состав группы, прикрывавшей рыцаря (рыцарское копьё). В XIV-XV веке Лучники в Англии были вооружены большими луками, стрелы которых пробивали рыцарские латы на расстоянии до 150 м; каждый Лучник был способен выпускать в минуту 10-12 стрел. В Столетней войне 1337-1453 годов английские Лучники сыграли решающую роль в победах над французами при Креси, Пуатье и Азенкуре. После этого Франция вскоре довела численность своих Лучников до половины всего состава армии.
В Византии и Древнерусском государстве конные и пешие Лучники составляли значительную часть войска. В войске Московского княжества Лучники сводились в отдельные отряды и ставились на флангах копейщиков или в других местах боевого порядка. С XVI века в связи с развитием ручного огнестрельного оружия значение Лучники во всех армиях постепенно снижалось. В России Лучники в составе кавалерии иррегулярных войск, комплектовавшихся из башкир и калмыков, сохранялись до начала XIX века и участвовали в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах российской армии 1813-1814 годов.