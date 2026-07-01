ЛУЧНИКИ

ЛУЧНИКИ - пе­шие или кон­ные вои­ны, во­о­ру­жён­ные лу­ка­ми.

В Древ­нем ми­ре и Сред­не­ве­ко­вье вхо­ди­ли в со­став ар­мий многих го­су­дарств. В 217году до н. э., во вре­мя Пу­ни­че­ских войн , в бит­ве у Тра­зи­мен­ско­го озера Лучники кар­фа­ге­нян ох­ва­ти­ли флан­ги рим­лян и спо­соб­ст­во­ва­ли ус­пе­ху фрон­таль­ной ата­ки пе­хо­ты. В сра­же­нии при Кар­рах (53 год до н. э.) Лучники обес­пе­чи­ли по­бе­ду пар­фян над римским вой­ском. В Древ­ней Гре­ции Лучники со­став­ля­ли ос­но­ву ар­мии до по­яв­ле­ния фа­лан­ги. По­сте­пен­но их роль све­лась к дей­ст­ви­ям впе­ре­ди или на флан­гах бое­во­го по­ряд­ка. Лучники за­вя­зы­ва­ли сра­же­ние, на­но­ся зна­чительный урон про­тив­ни­ку до не­по­средственного сбли­же­ния про­ти­во­бор­ст­вую­щих ар­мий, рас­страи­ва­ли его бое­вой по­ря­док и обес­пе­чи­ва­ли вы­год­ные ус­ло­вия для всту­п­ле­ния в бой основных сил - тя­жё­лой пе­хо­ты. В Западной Ев­ро­пе с по­яв­ле­ни­ем ры­цар­ско­го вой­ска кон­ные и пе­шие Лучники вхо­ди­ли главным образом в со­став груп­пы, при­кры­вав­шей ры­ца­ря (ры­цар­ское ко­пьё). В XIV-XV веке Лучники в Анг­лии бы­ли воо­ру­же­ны боль­ши­ми лу­ка­ми, стре­лы ко­то­рых про­би­ва­ли ры­цар­ские ла­ты на рас­стоя­нии до 150 м; ка­ж­дый Лучник был спо­со­бен вы­пус­кать в ми­ну­ту 10-12 стрел. В Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов английские Лучники сыг­ра­ли ре­шаю­щую роль в по­бе­дах над фран­цу­за­ми при Кре­си, Пу­а­тье и Азен­ку­ре. По­сле это­го Фран­ция вско­ре до­вела чис­лен­ность сво­их Лучников до по­ло­ви­ны все­го со­ста­ва ар­мии.

В Ви­зан­тии и Древнерусском государстве кон­ные и пе­шие Лучники со­став­ля­ли зна­чительную часть вой­ска. В вой­ске Московского княжества Лучники сво­ди­лись в отдельные от­ря­ды и ста­ви­лись на флан­гах ко­пей­щи­ков или в других мес­тах бое­во­го по­ряд­ка. С XVI века в свя­зи с раз­ви­ти­ем руч­но­го ог­не­стрель­но­го ору­жия зна­че­ние Лучники во всех ар­ми­ях по­сте­пен­но сни­жа­лось. В Рос­сии Лучники в со­ста­ве ка­ва­ле­рии ир­ре­гу­ляр­ных войск, ком­плек­то­вав­ших­ся из баш­кир и кал­мы­ков, со­хра­ня­лись до начала XIX века и уча­ст­во­ва­ли в Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)