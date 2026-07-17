ЛУЧИСТОЕ
ЛУЧИСТОЕ - комплекс археологических памятников конца IV - XVIII веков на холме у юго-западного подножия горы Южного Демерджи, в 2 км к северо-западу от современного села Лучистое Алуштинского горсовета.
Включает: могильники конца IV-X веков на северо-западном склоне холма (исследовано 276 погребальных сооружений), конца VII-XII веков - на восточном склоне (27 сооружений), XIII-XVIII веков - на южном склоне (более 100 могил и несколько храмов XV-XVI веков); связанное с ними поселение (в 0,5 км к юго-востоку, уничтожено вспашкой в XX веке). Раскопки А. И. Айбабина в 1977 году, 1982-1984, 1986, 1991, 1993-2008 (с 1994 года вместе с Э. А. Хайрединовой); поздние комплексы исследовали также К. К. Когонашвили и О. А. Махнева в 1966 году, Е. А. Айбабина в 1985 году. Лучистое - единственный археологический источник, позволяющий изучать историю средневековую историю населения Юго- Западного Крыма на протяжении столь длительного периода. Благодаря богатейшим находкам, многослойности захоронений в ряде склепов, современному уровню раскопок материалы из Лучистого стали одним из эталонов для разработки хронологии Крыма, ряда культур Восточной и Центральной Европы, Средиземноморья.
Возникновение комплекса связывают с крымскими аланами и готами, поселившимися здесь около конца IV века. Изучены трупоположения в подбойных могилах и в склепах с трапециевидными или прямоугольными камерами с узкими коридорчиками, ведущими из камеры в длинную входную яму (дромос). С начала V века, наряду с аланской керамикой, распространяются изготовленные в Средиземноморье и Причерноморье (в т. ч. в Херсонесе) амфоры, стеклянные и краснолаковые сосуды; показательны серьги с многогранником, малые двупластинчатые фибулы, пряжки с массивной овальной рамкой и длинным язычком с изображением звериной головы на конце. Во многих мужских захоронениях обнаружены мечи, наконечники копий, дротиков, стрел. Хотя считается, что крымские готы и аланы приняли христианство в 1-й пол. V века, в Лучистом самые ранние вещи с христианской символикой представлены привезёнными из Северной Африки краснолаковыми мисками и германской пряжкой 1-й половины 6 века В комплексах VI-VII века найдены украшения, характерные для восточно-германского женского костюма: серьги с многогранником, двупластинчатые или пальчатые фибулы, ожерелья из бус и трапециевидных подвесок, браслеты, большие пряжки (орлиноголовые или с прямоугольной обоймой). В мужских погребениях находились поясные наборы, характерные для служивших в византийской армии варваров. Многочисленны пряжки и амулеты с христианской символикой. Могильники с однотипными погребальными сооружениями, аналогичными погребальным обрядом и инвентарём выявлены в Юго-Западном Крыму - от низовьев реки Чёрная до Алушты (Суук-Су, Скалистое, могильники близ Мангупа, Инкермана и др.); здесь исследователи лока- лизуют описанную Прокопием Кесарийским страну Дори, населённую готами.
В X-XIII века на новом участке в основном хоронили в грунтовых могилах, как правило, безынвентарных. Этническая принадлежность этих и более поздних погребений (по единообразному христианскому обряду) определить невозможно. В конце XIII-XVIII веке на новом кладбище хоронили в почти безынвентарных плитовых могилах; на его территории сооружается несколько одноабсидных и уникальный двухабсидный христианские храмы. История общины, оставившей Лучистое, была прервана в связи с указом российской императрицы Екатерины II (1778), повелевшей всем христианам Крыма переселиться в Приазовье.
Близ Лучистого - крепость Фуна, построенная около 1423 года; перестроена в замок князя Феодоро Алексеем (см. в стfnmt Мангуп) в 1459 году; в 1475 году он был разрушен турками-османами. Позднее на этих руинах местной общиной возведена церковь. Общая площадь крепости 0,49 га, изучались: оборонительные стены, огораживающие скальный мыс, примыкающие к ней изнутри помещения, въездная башня.