ЛУЧИСТОЕ

ЛУЧИСТОЕ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков конца IV - XVIII веков на хол­ме у юго-западного под­но­жия го­ры Южного Де­мерд­жи, в 2 км к се­ве­ро-за­па­ду от современного села Лу­чи­стое Алуш­тин­ско­го гор­со­ве­та.

Вклю­ча­ет: мо­гиль­ни­ки конца IV-X веков на северо-западном скло­не хол­ма (ис­сле­до­ва­но 276 по­гре­баль­ных со­ору­же­ний), конца VII-XII веков - на восточном скло­не (27 со­ору­же­ний), XIII-XVIII веков - на южном скло­не (бо­лее 100 мо­гил и несколько хра­мов XV-XVI веков); свя­зан­ное с ни­ми по­се­ле­ние (в 0,5 км к юго-вос­то­ку, унич­то­же­но вспаш­кой в XX веке). Рас­коп­ки А. И. Ай­ба­би­на в 1977 году, 1982-1984, 1986, 1991, 1993-2008 (с 1994 года вме­сте с Э. А. Хай­ре­ди­но­вой); позд­ние комплексы исследовали так­же К. К. Ко­го­на­шви­ли и О. А. Мах­не­ва в 1966 году, Е. А. Ай­ба­би­на в 1985 году. Лучистое - един­ст­вен­ный ар­хео­ло­гический ис­точ­ник, по­зво­ляю­щий изу­чать ис­то­рию средневековую историю на­се­ле­ния Юго- Западного Кры­ма на про­тя­же­нии столь дли­тель­но­го пе­рио­да. Бла­го­да­ря бо­га­тей­шим на­ход­кам, мно­го­слой­но­сти за­хо­ро­не­ний в ря­де скле­пов, современному уров­ню рас­ко­пок материалы из Лучистого ста­ли од­ним из эта­ло­нов для раз­ра­бот­ки хро­но­ло­гии Кры­ма, ря­да куль­тур Восточной и Центральной Ев­ро­пы, Сре­ди­зем­но­мо­рья.

Воз­ник­но­ве­ние ком­плек­са свя­зы­ва­ют с крым­ски­ми ала­на­ми и го­та­ми, по­се­лив­ши­ми­ся здесь око­ло конца IV века. Изу­че­ны тру­по­по­ло­же­ния в под­бой­ных мо­ги­лах и в скле­пах с тра­пе­цие­вид­ны­ми или пря­мо­уголь­ны­ми ка­ме­ра­ми с уз­ки­ми ко­ри­дор­чи­ка­ми, ве­ду­щи­ми из ка­ме­ры в длин­ную вход­ную яму (дро­мос). С начала V века, на­ря­ду с алан­ской ке­ра­ми­кой, рас­про­стра­ня­ют­ся из­го­тов­лен­ные в Сре­ди­зем­но­мо­рье и При­чер­но­мо­рье (в т. ч. в Хер­со­не­се) ам­фо­ры, стек­лян­ные и крас­но­ла­ко­вые со­су­ды; по­ка­за­тель­ны серь­ги с мно­го­гран­ни­ком, ма­лые дву­пла­стин­ча­тые фи­бу­лы, пряж­ки с мас­сив­ной оваль­ной рам­кой и длин­ным языч­ком с изо­бра­же­ни­ем зве­ри­ной го­ло­вы на кон­це. Во мно­гих муж­ских за­хо­ро­не­ни­ях об­на­ру­же­ны ме­чи, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, дро­ти­ков , стрел. Хо­тя счи­та­ет­ся, что крым­ские го­ты и ала­ны при­ня­ли хри­сти­ан­ст­во в 1-й пол. V века, в Лучистом са­мые ран­ние ве­щи с хри­сти­ан­ской сим­во­ли­кой пред­став­ле­ны при­ве­зён­ны­ми из Северной Аф­ри­ки крас­но­ла­ко­вы­ми мис­ка­ми и германской пряж­кой 1-й половины 6 века В ком­плек­сах VI-VII века най­де­ны ук­ра­ше­ния, ха­рак­тер­ные для восточно-германского жен­ско­го кос­тю­ма: серь­ги с мно­го­гран­ни­ком, дву­пла­стин­ча­тые или паль­ча­тые фи­бу­лы, оже­ре­лья из бус и тра­пе­цие­вид­ных под­ве­сок, брас­ле­ты, боль­шие пряж­ки (ор­ли­но­го­ло­вые или с пря­мо­уголь­ной обой­мой). В муж­ских по­гре­бе­ни­ях на­хо­ди­лись по­яс­ные на­бо­ры, ха­рак­тер­ные для слу­жив­ших в ви­зантийской ар­мии вар­ва­ров. Мно­го­чис­лен­ны пряж­ки и аму­ле­ты с хри­сти­ан­ской сим­во­ли­кой. Мо­гиль­ни­ки с од­но­тип­ны­ми по­гре­баль­ны­ми со­ору­же­ния­ми, ана­ло­гич­ны­ми по­гре­баль­ным об­ря­дом и ин­вен­та­рём вы­яв­ле­ны в Юго-Западном Кры­му - от ни­зовь­ев реки Чёр­ная до Алуш­ты (Су­ук-Су, Ска­ли­стое, мо­гиль­ни­ки близ Ман­гу­па, Ин­кер­ма­на и др.); здесь ис­сле­до­ва­те­ли ло­ка- ли­зу­ют опи­сан­ную Про­ко­пи­ем Ке­са­рий­ским стра­ну До­ри, на­се­лён­ную го­та­ми.

В X-XIII века на но­вом уча­ст­ке в основном хо­ро­ни­ли в грун­то­вых мо­ги­лах, как пра­ви­ло, бе­зын­вен­тар­ных. Эт­ническая принадлеж­ность этих и бо­лее позд­них по­гре­бе­ний (по еди­но­об­раз­но­му хри­сти­ан­ско­му об­ря­ду) оп­ре­де­лить не­воз­мож­но. В конце XIII-XVIII веке на но­вом клад­би­ще хо­ро­ни­ли в поч­ти бе­зын­вен­тар­ных пли­то­вых мо­ги­лах; на его тер­ри­то­рии со­ору­жа­ет­ся несколько од­но­аб­сид­ных и уни­каль­ный двух­аб­сид­ный хри­сти­ан­ские хра­мы. Ис­то­рия об­щи­ны, ос­та­вив­шей Лучистое, бы­ла пре­рва­на в свя­зи с ука­зом российской императрицы Ека­те­ри­ны II (1778), по­ве­лев­шей всем хри­стиа­нам Кры­ма пе­ре­се­лить­ся в При­азо­вье.

Близ Лучистого - кре­пость Фу­на, по­стро­ен­ная около 1423 года; пе­ре­строе­на в за­мок князя Фео­до­ро Алек­се­ем (см. в стfnmt Ман­гуп) в 1459 году; в 1475 году он был раз­ру­шен тур­ка­ми-ос­ма­на­ми. Позд­нее на этих руи­нах ме­ст­ной об­щи­ной воз­ве­де­на цер­ковь. Об­щая пло­щадь кре­по­сти 0,49 га, изу­ча­лись: обо­ро­нительные сте­ны, ого­ра­жи­ваю­щие скаль­ный мыс, при­мы­каю­щие к ней из­нут­ри по­ме­ще­ния, въезд­ная баш­ня.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)