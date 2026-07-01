ЛУЧЕНОК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
ЛУЧЕНОК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ - белорусский композитор, общественный деятель, народный артист СССР (1987).
Окончил Белорусскую консерваторию по классу композиции А. В. Богатырёва (1961), аспирантуру при Московской консерватории под руководством Т. Н. Хренникова (1971). С 1962 года преподавал, в т. ч. с 1968 года в Белорусской консерватории (профессор, в 1982-1986 годы ректор). С 1980 года председатель правления СК Белоруссии. Один из организаторов фестиваля «Славянский базар» в Витебске (1992).
Наибольшую известность получили песни (на патриотическую, лирическую тематику, с элементами белорусского фольклора и др.), среди которых: «Память сердца» (слова М. Ясеня, 1966), «Вереск» (слова И. Скурко, 1972), «Если б камни могли говорить» (слова Р. И. Рождественского, 1973), «Памяти Виктора Хары» (слова Б. Брусникова, 1974). Песни Лученка входят в репертуар ансамблей «Песняры» («Хатынь», слова Г. Петренко, 1970; «Алеся», слова А. Кулешова, 1972; также рок-опера «Гусляр» по поэме «Курган» Я. Купалы, 1978), «Сябры» («Кася», слова А. Пашкевича, 1978; «Журавли над Полесьем летят», слова А. Ставера, 1982), Ансамбля песни и пляски Российской Армии, Ансамбля под управлением М. Я. Финберга, а также И. Д. Кобзона, Э. А. Хиля, М. Л. Пахоменко. Среди других сочинений: кантаты - «Курган» (слова Я. Купалы, 1961, 2-я редакция 1962), «Неизвестный солдат» (слова П. Хорькова, 1970), «Баллада о солдатском сердце» (слова А. А. Прокофьева, 1962); вокально-симфоническая поэма «Война не нужна» (1983); Скерцо для цимбал и фортепиано (1970); Струнный квартет (1965) и другие камерно-инструментальные произведения; музыка к спектаклям, фильмам. Государственная премия БССР (1976).