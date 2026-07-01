ЛУЧЕНОК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

ЛУЧЕНОК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ - бе­ло­русский ком­по­зи­тор, об­щественный дея­тель, народный артист СССР (1987).

Окон­чил Бе­ло­русскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. В. Бо­га­ты­рё­ва (1961), ас­пи­ран­ту­ру при Московской консерватории под руководством Т. Н. Хрен­ни­ко­ва (1971). С 1962 года пре­по­да­вал, в т. ч. с 1968 года в Бе­ло­русской консерватории (профессор, в 1982-1986 годы рек­тор). С 1980 года председатель прав­ле­ния СК Бе­ло­рус­сии. Один из ор­га­ни­за­то­ров фес­ти­ва­ля «Сла­вян­ский ба­зар» в Ви­теб­ске (1992).

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли пес­ни (на пат­рио­тическую, ли­рическую те­ма­ти­ку, с эле­мен­та­ми бе­ло­русского фольк­ло­ра и др.), сре­ди ко­то­рых: «Па­мять серд­ца» (сло­ва М. Ясе­ня, 1966), «Ве­реск» (сло­ва И. Скур­ко, 1972), «Ес­ли б кам­ни мог­ли го­во­рить» (сло­ва Р. И. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го, 1973), «Па­мя­ти Вик­то­ра Ха­ры» (сло­ва Б. Брус­ни­ко­ва, 1974). Пес­ни Лученка вхо­дят в ре­пер­ту­ар ан­самб­лей «Пес­ня­ры» («Ха­тынь», сло­ва Г. Пет­рен­ко, 1970; «Але­ся», сло­ва А. Ку­ле­шо­ва, 1972; так­же рок-опе­ра «Гус­ляр» по по­эме «Кур­ган» Я. Ку­па­лы, 1978), «Сяб­ры» («Ка­ся», сло­ва А. Паш­ке­ви­ча, 1978; «Жу­рав­ли над По­лесь­ем ле­тят», сло­ва А. Ста­ве­ра, 1982), Ан­самб­ля пес­ни и пля­ски Рос­сий­ской Ар­мии, Ан­самб­ля под управлением М. Я. Фин­бер­га, а так­же И. Д. Коб­зо­на , Э. А. Хи­ля, М. Л. Па­хо­мен­ко. Сре­ди других со­чи­не­ний: кан­та­ты - «Кур­ган» (сло­ва Я. Ку­па­лы, 1961, 2-я редакция 1962), «Не­из­вест­ный сол­дат» (сло­ва П. Хорь­ко­ва, 1970), «Бал­ла­да о сол­дат­ском серд­це» (сло­ва А. А. Про­кофь­е­ва , 1962); во­каль­но-сим­фо­ническая по­эма «Вой­на не нуж­на» (1983); Скер­цо для цим­бал и фортепиано (1970); Струн­ный квар­тет (1965) и другие ка­мер­но-ин­стру­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния; му­зы­ка к спек­так­лям, филь­мам. Государственная премия БССР (1976).