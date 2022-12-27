ЛУЦЦАТТО , ДЖИНО

Луццатто ( ит . Luzzatto) , Джино (09.01.1878, Падуя — 30.03.1964, Венеция) — итальянский историк, специалист по экономической истории, член Национальной академии деи Линчеи (1945). Обучался в университетах Падуи и Урбино (1898—1904). Преподавал в высших учебных заведениях Бари, Милана, Триеста и Венеции. В 1925 вместе с другими венецианскими учеными подписал «Манифест интеллектуалов-антифашистов ». Чтобы продолжить университетскую карьеру, в 1931 принес клятву верности фашистскому режиму. В 1938 в связи с введением расовых законов был отстранен от преподавания в Высшем институте экономики и коммерции «Ca’ Foscari» (Венеция; ныне университет), в годы войны активно сотрудничал с еврейской общиной Венеции, став в 1942 ее вице-президентом. В 1945—1953 — ректор Института «Ca’ Foscari». С 1906 член Итальянской социалистической партии (ИСП), с 1942 — Партии действия, с 1951 — Унитарной социалистической партии, затем — Социал-демократической партии, с 1959 вновь член ИСП. Сформировавшись под влиянием экономической англо-шотландской школы, Л. был последовательным сторонником либерализма, писал глубоко фундированные работы в области экономической политики, политической экономии, финансов, экономической географии, философии и истории права.

Соч. : Prestiti della Repubblica di Venezia, sec. 13—15. Venezia, 1929; Storia economica dell’eta moderna e contemporanea. 2 vols. Padova, 1932—1948; Storia economica d’ltalia. L’antichita e il Medioevo. Roma, 1949 (русский перевод: Экономическая история Италии. М., 1954); Studi di storia economica veneziana. Venezia, 1954; Storia economica di Venezia dal’11 al 16 secolo. Venezia, 1961; Il debito pubblico della Repubblica di Venezia. Dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV. Milano, 1963; L’economia italiana dal 1861 al 1914. Vol. I. 1861—1894. Milano, 1963 (2a ed. — 1968); Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica. Bari, 1966.

Лит. : Paladini G . Gino Luzzatto (1878—1964). Venezia 1987; Berengo M. La fondazione della Scuola superiore di commercio di Venezia. Venezia, 1989; Sullam S. L. Una comunita immaginata. Gli ebrei a Venezia, 1900—1938. Milano, 2001; Gino Luzzatto, storico dell’economia tra impegno civile e rigore scientifico // Ateneo Veneto. Vol. CXCII, terza s., 4/I (2005) . Е. С. Токарева.