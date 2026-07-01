ЛУЦЦАСКИ ЛУЦЦАСКО

ЛУЦЦА́СКИ (Luzzaschi) ЛУЦЦАСКО - итальянский ком­по­зи­тор, ор­га­нист, кла­ве­си­нист, пе­да­гог.

Уче­ник Ч. де Ро­ре. С 1561 годаор­га­нист (с 1564 года главный ор­га­нист) при дво­ре гер­цо­гов д’Эсте в Фер­ра­ре, фак­ти­че­ски вы­пол­нял обя­зан­но­сти ка­пель­мей­сте­ра. При­бли­зи­тель­но с 1570 года ор­га­ни­зо­вы­вал для ве­ли­ко­свет­ской пуб­ли­ки за­кры­тые кон­цер­ты с уча­сти­ем вир­ту­оз­ных пе­виц (со­вре­мен­ни­ки на­зы­ва­ли их «Concerto delle Dame» - «Дам­ский ан­самбль»), пи­сал для них му­зы­ку и вы­сту­пал как ак­ком­па­ниа­тор. На­ря­ду с другими кла­виш­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми, Луццаски иг­рал на го­ло­во­лом­но слож­ном ар­ки­чем­ба­ло, скон­ст­руи­ро­ван­ном Н. Ви­чен­ти­но. По­сле смер­ти Аль­фон­со II д’Эсте (1533-1597) Луццаски пред­по­ло­жи­тель­но ос­тал­ся в Фер­ра­ре на служ­бе у кар­ди­на­ла П. Аль­доб­ран­ди­ни . В. Га­ли­леи на­звал Луццаски од­ним из са­мых яр­ких му­зы­кан­тов Ита­лии сво­его вре­ме­ни, а А. Бан­кь­е­ри - круп­ней­шим ор­га­ни­стом (на­ря­ду с К. Ме­ру­ло ). Сре­ди уче­ни­ков Луццаски - Дж. Фре­ско­баль­ди, Дж. Бел­ли.

Центральная часть на­сле­дия Луццаски - 5-го­лос­ные мад­ри­га­лы. Пять книг (сборников) мад­ри­га­лов (1571, 1577, 1582, 1594, 1595) со­хра­ни­лись пол­но­стью, 6-я и 7-я (1596, 1604) - во фраг­мен­тах. Мад­ри­га­лы на­пи­са­ны в «ста­рой» ими­та­ци­он­но-по­ли­фо­нической тех­ни­ке, а так­же (на­чи­ная с 4-й кни­ги) в хо­раль­ной, го­мо­рит­мической фак­ту­ре, пред­вос­хи­щаю­щей «но­вую» го­мо­фо­нию начала XVII века. В ран­них со­чи­не­ни­ях Луццаски под­ра­жал Ч. де Ро­ре. В 1590-е годы встре­чал­ся с К. Дже­зу­аль­до ди Ве­но­зой, ока­зал влия­ние на его музвкальный стиль и, воз­мож­но, ис­пы­тал встреч­ное влия­ние (Дже­зу­аль­до на­ме­рен­но пи­сал на те же сти­хотв. тек­сты, что и Луццаски, стре­мясь пре­взой­ти со­пер­ни­ка). В мад­ри­га­лах Луццаски при­да­вал основное зна­че­ние эмо­ции, вы­ра­жен­ной в по­эзии ; му­зы­ка, по его мне­нию, долж­на вни­ма­тель­но сле­до­вать ей, не ог­ра­ни­чи­ва­ясь лишь тем, что­бы дос­тав­лять слу­ша­те­лю «на­сла­ж­де­ние и удо­воль­ст­вие» («non solamento... il giovamento e’l diletto»; из пре­ди­сло­вия к 6-й кни­ге, 1596). Гар­мо­нический язык Луццаски тра­ди­цио­нен, за ис­клю­че­ни­ем не­сколь­ких хро­ма­тических мад­ри­га­лов, са­мый из­вест­ный из ко­то­рых - «Ле­ти­те, мои вздо­хи» («Itene mie querele») из 6-й кни­ги. В 1601 году Луццаски опуб­ли­ко­вал сборник «Мад­ри­га­лы для од­но­го, двух или трёх со­пра­но», со­дер­жа­щий пыш­но ор­на­мен­ти­ро­ван­ный ре­пер­ту­ар «Дам­ско­го ан­самб­ля» 1580-х годов. Сре­ди других со­чи­не­ний - кан­цо­ны, ри­чер­ка­ры, ток­ка­ты для кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тов (б. ч. уте­ря­ны); со­хра­нил­ся сборник 5-го­лос­ных мо­те­тов на латинские тек­сты «Ду­хов­ные пес­но­пе­ния» (1598).