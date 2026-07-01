ЛУЦЦАСКИ ЛУЦЦАСКО
ЛУЦЦА́СКИ (Luzzaschi) ЛУЦЦАСКО - итальянский композитор, органист, клавесинист, педагог.
Ученик Ч. де Роре. С 1561 годаорганист (с 1564 года главный органист) при дворе герцогов д’Эсте в Ферраре, фактически выполнял обязанности капельмейстера. Приблизительно с 1570 года организовывал для великосветской публики закрытые концерты с участием виртуозных певиц (современники называли их «Concerto delle Dame» - «Дамский ансамбль»), писал для них музыку и выступал как аккомпаниатор. Наряду с другими клавишными инструментами, Луццаски играл на головоломно сложном аркичембало, сконструированном Н. Вичентино. После смерти Альфонсо II д’Эсте (1533-1597) Луццаски предположительно остался в Ферраре на службе у кардинала П. Альдобрандини. В. Галилеи назвал Луццаски одним из самых ярких музыкантов Италии своего времени, а А. Банкьери - крупнейшим органистом (наряду с К. Меруло). Среди учеников Луццаски - Дж. Фрескобальди, Дж. Белли.
Центральная часть наследия Луццаски - 5-голосные мадригалы. Пять книг (сборников) мадригалов (1571, 1577, 1582, 1594, 1595) сохранились полностью, 6-я и 7-я (1596, 1604) - во фрагментах. Мадригалы написаны в «старой» имитационно-полифонической технике, а также (начиная с 4-й книги) в хоральной, гоморитмической фактуре, предвосхищающей «новую» гомофонию начала XVII века. В ранних сочинениях Луццаски подражал Ч. де Роре. В 1590-е годы встречался с К. Джезуальдо ди Венозой, оказал влияние на его музвкальный стиль и, возможно, испытал встречное влияние (Джезуальдо намеренно писал на те же стихотв. тексты, что и Луццаски, стремясь превзойти соперника). В мадригалах Луццаски придавал основное значение эмоции, выраженной в поэзии; музыка, по его мнению, должна внимательно следовать ей, не ограничиваясь лишь тем, чтобы доставлять слушателю «наслаждение и удовольствие» («non solamento... il giovamento e’l diletto»; из предисловия к 6-й книге, 1596). Гармонический язык Луццаски традиционен, за исключением нескольких хроматических мадригалов, самый известный из которых - «Летите, мои вздохи» («Itene mie querele») из 6-й книги. В 1601 году Луццаски опубликовал сборник «Мадригалы для одного, двух или трёх сопрано», содержащий пышно орнаментированный репертуар «Дамского ансамбля» 1580-х годов. Среди других сочинений - канцоны, ричеркары, токкаты для клавишных инструментов (б. ч. утеряны); сохранился сборник 5-голосных мотетов на латинские тексты «Духовные песнопения» (1598).