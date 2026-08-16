ЛУБОК
ЛУБОК - народная картинка, произведение графики, в основном печатной.
Предназначенный для массового распространения, Лубок отличается доходчивостью образов, часто заимствованных из фольклора. Лубок свойственны простота техники, лаконизм изобразительных средств, грубоватый штрих, яркая локальная раскраска, рассчитанные на декоративный эффект. В Лубках прослеживается тенденция к развёрнутому повествованию (серии картинок); нередко изображения дополняются пояснительной надписью. Лубок, исполняемый, как правило, непрофессионалами, является видом народного творчества, но к Лубкам также относят и произведения профессиональной графики, заимствующие отдельные лубочно-фольклорные приёмы.
Древнейшие Лубки появились в Китае и исполнялись первоначально от руки, а с VIII-IX веков - в технике ксилографии. Первые европейские Лубки представляли собой бумажные иконы, наиболее распространённые в позднем Средневековье; их продавали в местах паломничества и на ярмарках. Лубки в технике гравюры на дереве (преимущественно на липовых досках) известен в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Чехии, Польше, Румынии и других странах с XV века; в XVII веке изготовлялся в технике гравюры на меди, с XIX века - литографии. Религиозные образы в Лубках приобретали оттенок наглядно-нравоучительной занимательности. В период социально-революционных движений Лубок использовался как публицистическое оружие («летучие листки» времён Крестьянской войны 1524-1526 годов и Реформации в Германии, Лубки эпохи Франццзской революции XVIII века и др.). В то же время появляются Лубки на светские, в т. ч. сатирические, сюжеты, карикатуры. Повествуя об исторических событиях, баталиях, необычных явлениях природы, Луюки выполнял функции СМИ своего времени. Массовое тиражирование Лубков, вызванное внедрением техники литографской печати в 1-й половине XIX века, привело к снижению качества - небрежной раскраске, ограниченной цветовой палитре; в связи с этим появляется особый тип Лубка, тщательно раскрашенный (использовалось до 12 красок) и покрытый гуммиарабиком или лаком. В XIX веке к образам Лубка всё чаще обращались мастера профессионального искусства, вдохновлявшиеся отдельными его приёмами и темами (Ф. Гойя, О. Домье, КУРБЕ́ Гюстав). Яркостью и красочностью отличается восточный Лубок (китайский, индийский), первоначально имевший магическую функцию.
В России народный Лубок появился в XVII веке. Источниками сюжетов были в т. ч. западноевропейской гравюры, пришедшие из Польши, Западной Украины и Белоруссии. В лубочных картинках XVIII-XIX веков преобладали религиозные сюжеты; также имели широкое распространение Лубки на светские темы. С 1-й четверти XIX века к Лубкам обращались А. Г. Венецианов, И. И. Теребенёв, И. А. Иванов (серия раскрашенных офортов на темы Отечественной войны 1812 года). К концу XIX века увеличивается количество Лубков на темы песенного фольклора, в частности городского романса. До начала XX века были популярны портреты царей, большим спросом пользовались Лубки сказочного и историко-легендарного содержания. В XX веке русский Лубок привлекал пристальное внимание художников-авангардистов. Так, В. В. Кандинский воспроизводил Лубки в альманахе «Синий всадник». Выразительные средства Лубка отчасти повлияли на формирование индивидуального стиля таких мастеров, как М. З. Шагал, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов (собрал коллекцию народных картинок), других представителей объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Приёмы Лубка были творчески использованы В. В. Маяковским для создания плакатов и агитационных картинок, Т. А. Мавриной - для иллюстрирования детских книг.
Термин «Лубок» употребляется также в расширенном смысле, обозначая как лубочные картинки, так и лубочную литературу.