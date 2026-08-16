ЛУБОК

ЛУБОК - на­род­ная кар­тин­ка, про­из­ве­де­ние гра­фи­ки, в основном пе­чат­ной.

Пред­на­зна­чен­ный для мас­со­во­го рас­про­стра­не­ния, Лубок от­ли­ча­ет­ся до­ход­чи­во­стью об­ра­зов, час­то за­им­ст­во­ван­ных из фольк­ло­ра . Лубок свой­ст­вен­ны про­сто­та тех­ни­ки, ла­ко­низм изо­бра­зительных средств, гру­бо­ва­тый штрих, яр­кая ло­каль­ная рас­крас­ка, рас­счи­тан­ные на де­ко­ра­тив­ный эф­фект. В Лубках про­сле­жи­ва­ет­ся тен­ден­ция к раз­вёр­ну­то­му по­ве­ст­во­ва­нию (се­рии кар­ти­нок); не­ред­ко изо­бра­же­ния до­пол­ня­ют­ся по­яс­ни­тель­ной над­пи­сью . Лубок, ис­пол­няе­мый, как пра­ви­ло, не­про­фес­сио­на­ла­ми, яв­ля­ет­ся ви­дом народного твор­че­ст­ва, но к Лубкам так­же от­но­сят и про­из­ве­де­ния профессиональной гра­фи­ки, за­им­ст­вую­щие отдельные лу­боч­но-фольк­лор­ные приё­мы.

Древ­ней­шие Лубки поя­ви­лись в Ки­тае и ис­пол­ня­лись пер­во­на­чаль­но от ру­ки, а с VIII-IX веков - в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии. Пер­вые ев­ропейские Лубки пред­став­ля­ли со­бой бу­маж­ные ико­ны, наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные в позд­нем Сред­не­ве­ко­вье; их про­да­ва­ли в мес­тах па­лом­ни­че­ст­ва и на яр­мар­ках. Лубки в тех­ни­ке гра­вю­ры на де­ре­ве (пре­имущественно на липовых досках) из­вес­тен в Гер­ма­нии, Фран­ции, Ита­лии, Бель­гии, Че­хии, Поль­ше, Ру­мы­нии и других стра­нах с XV века; в XVII веке из­го­тов­лял­ся в тех­ни­ке гра­вю­ры на ме­ди, с XIX века - ли­то­гра­фии. Ре­лигиозные об­ра­зы в Лубках при­об­ре­та­ли от­те­нок на­гляд­но-нра­во­учительной за­ни­ма­тель­но­сти. В пе­ри­од со­ци­аль­но-ре­во­люционных дви­же­ний Лубок ис­поль­зо­вал­ся как пуб­ли­ци­стическое ору­жие («ле­ту­чие ли­ст­ки» вре­мён Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов и Ре­фор­ма­ции в Гер­ма­нии, Лубки эпо­хи Франццзской ре­во­лю­ции XVIII века и др.). В то же вре­мя по­яв­ля­ют­ся Лубки на свет­ские, в т. ч. са­ти­ри­че­ские, сю­же­ты, ка­ри­ка­ту­ры. По­ве­ст­вуя об ис­то­рических со­бы­ти­ях, ба­та­ли­ях, не­обыч­ных яв­ле­ни­ях при­ро­ды, Луюки вы­пол­нял функ­ции СМИ сво­его вре­ме­ни. Мас­со­вое ти­ра­жи­ро­ва­ние Лубков, вы­зван­ное вне­дре­ни­ем тех­ни­ки ли­то­граф­ской пе­ча­ти в 1-й половине XIX века, при­ве­ло к сни­же­нию ка­че­ст­ва - не­бреж­ной рас­крас­ке, ог­ра­ни­чен­ной цве­то­вой па­лит­ре; в свя­зи с этим по­яв­ля­ет­ся осо­бый тип Лубка, тща­тель­но рас­кра­шен­ный (ис­поль­зо­ва­лось до 12 кра­сок) и по­кры­тый гум­миа­ра­би­ком или ла­ком. В XIX веке к об­раз­ам Лубка всё ча­ще об­ра­ща­лись мас­те­ра профессионального искусства, вдох­нов­ляв­шие­ся от­дель­ны­ми его приё­ма­ми и те­ма­ми ( Ф. Гойя , О. До­мье, КУРБЕ́ Гюстав ). Яр­ко­стью и кра­соч­но­стью от­ли­ча­ет­ся восточный Лубок (ки­тай­ский, ин­дий­ский), пер­во­на­чаль­но имев­ший ма­гическую функ­цию.

В Рос­сии народный Лубок поя­вил­ся в XVII веке. Ис­точ­ни­ка­ми сю­же­тов бы­ли в т. ч. западноев­ропейской гра­вю­ры, при­шед­шие из Поль­ши, Западной Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии. В лу­боч­ных кар­тин­ках XVIII-XIX веков пре­об­ла­да­ли ре­лигиозные сю­же­ты; так­же име­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние Лубки на свет­ские те­мы. С 1-й четверти XIX века к Лубкам об­ра­ща­лись А. Г. Ве­нециа­нов, И. И. Те­ре­бе­нёв, И. А. Ива­нов (се­рия рас­кра­шен­ных офор­тов на те­мы Отечественной вой­ны 1812 года). К концу XIX века уве­ли­чи­ва­ет­ся ко­ли­че­ст­во Лубков на те­мы пе­сен­но­го фольк­ло­ра, в ча­ст­но­сти городского ро­ман­са. До начала XX века бы­ли по­пу­ляр­ны порт­ре­ты ца­рей, боль­шим спро­сом поль­зо­ва­лись Лубки ска­зоч­но­го и ис­то­ри­ко-ле­ген­дар­но­го со­дер­жа­ния. В XX веке русский Лубок при­вле­кал при­сталь­ное вни­ма­ние ху­дож­ни­ков-аван­гар­ди­стов. Так, В. В. Кан­дин­ский вос­про­из­во­дил Лубки в альманахе «Си­ний всад­ник». Вы­ра­зительные сред­ст­ва Лубка от­час­ти по­влия­ли на фор­ми­ро­ва­ние ин­ди­виду­аль­но­го сти­ля та­ких мас­те­ров, как М. З. Ша­гал, Н. С. Гон­ча­ро­ва, М. Ф. Ла­рио­нов (со­брал кол­лек­цию народных кар­ти­нок), других пред­ста­ви­те­лей объ­е­ди­не­ний «Буб­но­вый ва­лет» и «Ос­ли­ный хвост». Приё­мы Лубка бы­ли твор­че­ски ис­поль­зо­ва­ны В. В. Мая­ков­ским для соз­да­ния пла­ка­тов и аги­тационных кар­ти­нок, Т. А. Мав­риной - для ил­лю­ст­ри­ро­ва­ния дет­ских книг.

Тер­мин «Лубок» употребляется так­же в рас­ши­рен­ном смыс­ле, обо­зна­чая как лу­боч­ные кар­тин­ки, так и лу­боч­ную ли­те­ра­ту­ру.

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