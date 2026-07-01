ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРА - вид художественного творчества, использующий в качестве материала язык и потому именуемый также искусством слова, словесным творчеством.
Эстетический характер литературного творчества позволяет рассматривать Литературу как часть искусства либо как близкородственную ему деятельность (ср. часто используемое выражение «Литература и искусство»). В то же время многообразная соотнесённость литературных сочинений с различными сферами практической и духовной жизни (в том числе с религией, философией, политикой) придаёт Литературе также внеэстетическую, социокультурную значимость, обусловливает её важную роль в общественных дискуссиях и в теоретических поисках гуманитарного знания.
Литература и фольклор
Появление письменности как предпосылки формирования Литературы стало хронологической границей, отделяющей её от фольклора: новое средство общения позволяло закреплять позицию автора (а не подчиняться «коллективной цензуре» бесписьменного общества) и фиксировать текст в противоположность процессу постоянного импровизационного варьирования в фольклоре. Согласно концепции Александра Н. Веселовского, собственно словесные роды и жанры постепенно выделились из синкретического обрядового творчества («обрядового хора»), соединявшего в себе поэтические, музыкальные и танцевальные элементы.
Вместе с тем на начальном этапе Литература во многом зависела от порождённых фольклором сюжетов, персонажей, выразительных средств. Ранняя Литература также сохраняла изначальную включённость словесного искусства в культовую, обрядовую практику; подобно фольклору, она выполняла роль хранилища «позитивного» знания о мире в форме дидактической литературы.
Формирование понятия литературы
Общеевропейское обозначение «Литературы» и связанное с ним понятие восходит к латинскому слову lit(t)eratura [от lit(t)era «буква»], первоначально оно обозначало письменность, письменную культуру вообще и представляло собой, согласно свидетельству Квинтилиана («Воспитание оратора» 2:1:4), перевод греческий γραμματιϰή с тем же значением. Подобное широкое понимание Литературы продолжало существовать на протяжении многих столетий и отчасти сохранилось в современном употреблении (ср. «научная», «специальная», «популярная» Литература). Во 2-й половине XVII века во Франции появляется уточняющее обозначение belles lettres (в России давшее рождение термину беллетристика), которое к концу XVIII века становится в различных национальных вариантах обозначением словесного художественного творчества как такового (средне немецкий schöne Literatur, русский «изящная словесность, изящная Литература», а затем и «художественная Литература») в отличие от письменной культуры вообще. Однако осознание своеобразия Литературы как эстетически значимой творческой деятельности, признание за ней особой роли в обществе произошло уже в классическую древность, когда корпус художественных текстов обозначался термином «поэзия» (греч. ποίησις первоначально означало сотворение чего-либо, творчество вообще), что и было зафиксировано в систематическом виде в «Поэтике» Аристотеля. «Поэзия» и впоследствии нередко понималась в широком смысле, как не только стихотворное, но всякое литературное творчество. В целом осмысление Литературы как эстетической деятельности окончательно закрепляется в европейской культуре в период романтизма.
Литературный канон; роды и жанры
Понятие Литературы двойственно: с одной стороны, оно подразумевает творческую деятельность, с другой - её результат, литературное произведение. В общественном сознании, как правило, преобладает именно второе понимание: опредмеченные в виде текстов, закреплённые авторитетом традиции произведения составляют признанный массив Литературы, которому приписывается культурная, социальная и иная значимость. В его центре - наиболее ценимые, «образцовые» сочинения, которые воспринимались как обладающие статусом каноничности (ситуация, характерная для древних и средневековых литератур) или литератур классики. Если первоначально роль классики в европейской культуре играло античное литературное наследие, то с возникновением и развитием национальных культур и литератур формируется понятие и состав национальных классическиих сочинений. Дробление Литературы на национальные и локальные варианты вызывает в качестве реакции стремление интегрировать всё это многообразие в единое пространство «мировой (всемирной) Литературы» (Weltliteratur; понятие получило признание после того, как было использовано И.В. Гёте в 1827 году). Однако вопрос, можно ли действительно найти единую линию развития мировой Литературы или же она представляет собой лишь сумму литеературных текстов, созданных человечеством, остаётся открытым. Научной реакцией на него стало появление сравнительно-исторического литературоведения как самостоятельной дисциплины.
Литературоведение как наука о Литературе делит сложившийся массив литературных произведений прошлого и настоящего соответственно различным аспектам структуры и функций литературных произведений. Традиционно Литература подразделяется на роды литературные (с XVIII века утверждается система трёх родов: эпос, лирика и драма), а также жанры. Начиная с эпохи романтизма в Литературе происходит интенсивный процесс размывания жанровых границ; всё большую эстетическую и социокультурную значимость приобретают тексты, не имеющие жанровой определённости, но также появляются и новые жанровые формы (такие как детектив, научная фантастика, фэнтези и т.п.). С развитием книгоиздания и удешевлением печатной продукции в XVII-XVIII века формируется массовая литература, обладающая особым жанрово-тематическим составом, который не охватывается традиционной системой жанров. Деление Литературы на сферы описания и анализа с практической и теоретической целями происходит также по таким признакам, как географический (литература больших и малых ареалов, например Латинской Америки или Центральной Европы), этнический и национальный, хронологический (литература разных периодов, история отдельных литератур).
Конвенциональность понятия литературы
Выход за пределы локальных и национальных литератур, активные исследования в области истории литературы, формирование экспериментальных направлений в литературном творчестве приводят к осознанию относительности самого понятия литературного произведения. Так, некоторые древние научные тексты (например, древнекитайский «Каталог гор и морей») и даже деловые документы могут восприниматься современными читателем как «художественные»; и, напротив, многие произведения дидактической литературы средних веков, написанные в «художественной» (нередко стихотворной) форме (например, трактаты по поэтике), современными читателем как художественные не воспринимаются. Многообразие проявлений Литературы в разные времена и у разных народов делает очевидной невозможность задать некоторые статичные универсальные признаки литературного произведения (впервые эта проблема была сформулирована теоретиками немецкого романтизма Ф. Шлегелем и Новалисом), в связи с чем возникает задача «опознания» конкретного текста как части Литературы - задача в ряде случаев далеко не тривиальная, поскольку признание того или иного явления в качестве «литературного факта» (Ю.Н. Тынянов) предполагает учёт множества изменчивых факторов даже в рамках одной относительно единой и ограниченной литературной традиции. Признание «литературности» текста оказывается обусловленным конвенциональной связью с представлением общества о том, что такое Литература, готовностью либо неготовностью публики или её части принять какое-либо сочинение как литературное.
Универсальные признаки литературы
Можно назвать лишь два признака Литературы, которые применимы практически ко всем её жанровым, историческим и прочим разновидностям. Как вид художественного творчества Литература представляет собой «бескорыстную», неутилитарную деятельность (исключение составляет лишь «ангажированная» Литература, служащая политическим и иным целям); на неё распространяется принцип незаинтересованности, закреплённый за любым художественным творчеством в эстетике И. Канта. Помимо этого родового признака, который объединяет Литературу со всеми видами исккусства, она обладает и собственным специфическими признаком, отличающим её от прочих искусств: словесной природой. Эти два признака Литературы, не вызывающие сомнения, в то же время носят слишком общий и абстрактный характер, чтобы служить практическими критериями. Уже эстетика XVIII века пыталась точнее определить сущность Литературы в сравнении с другими видами художественной деятельности. Так, Г.Э. Лессинг в трактате «Лаокоон» усмотрел «общий закон» Литературы в том, что она всегда изображает «действие» (в отличие от пластических искусств, которые изображают «тела с их видимыми свойствами»).
Попытки найти более конкретные признаки литературного произведения осуществлялись в основном по двум линиям: выявления особых закономерностей внутренней организации произведения и изучения его функциональных особенностей.
Языковая природа литературы
Поскольку Литературы представляет собой словесное искусство, изучение внутренней, автономной организации литературного произведения опиралось в первую очередь на языковые особенности Литературы. В результате сложилась целая традиция изучения языка художественной литературы. Уже в первых поэтиках отмечается и анализируется «особый» характер языка поэзии. Желание закрепить во многом интуитивное целостное представление о языковых особенностях творчества отдельного автора, произведения, жанра нашло отражение и в понятии стиля, которое в Литературе в значительной мере опирается именно на языковые характеристики. На протяжении XIX-XX веков литературоведение (в особенности такие его направления, как культурно-историческая школа и структурализм) накопило большой опыт в изучении языковых признаков литературных текстов. Однако если языковое своеобразие стихотворной речи более очевидно и последовательно просматривается на всех уровнях языковой структуры, начиная с элементарных звуковых единиц, то прозаические произведения дают настолько разнообразную и неустойчивую картину, что указать какой-то общий набор языковых признаков прозы не представляется возможным.
Если не ограничиваться «граммматикой поэзии», а перенести рассмотрение языковой проблематики на более высокий уровень, то обнаруживаются и другие важные параметры Литературы, связанные с языком. Обращаясь к логико-филосской проблеме отношения языка и действительности, можно обнаружить, что Литература занимает особое положение в общем массиве языковых текстов и в этом аспекте. Литературный текст не подлежит логическому анализу и проверке на прямое соответствие фактической реальности: мы не можем назвать поэтическое произведение «истинным» или «ложным» (в отличие от бытовых и научных высказываний). Эта особенность литературного высказывания была отмечена уже в поэтиках эпохи Возрождения, например в «Защите поэзии» Ф. Сидни, где о поэте говорится: «Он ничего не утверждает, и, следовательно, никогда не лжёт». Литература творчески преобразует и различным образом использует такую особенность человеческого языка, как его способность обозначать не только фактическую реальность, но и «обозначать», а по сути, выстраивать, творить либо никогда не существовавшее, либо воссоздавать утраченное. Во всех этих случаях языковая реальность Литературы оказывается воплощением фантазии, вымысла. Суггестивная сила созданного автором произведения «погружает» читателя в сотворённый автором мир, заставляет его переживать события, свидетелем которых в своей реальной жизни он не был (именно за эту способность создания иллюзии реальности Платон требовал изгнать поэтов из идеального государства).
В то же время не представляется возможным просто охарактеризовать Литературу как воплощённый в языке вымысел. С одной стороны, вымысел и фантазия существуют и за пределами Литературы, в различных областях человеческой жизни, с другой - далеко не всегда возможность фантазии или домысла оказывается основным моментом литературного произведения: в ряде специфических жанров и направлений Литературы, таких как дневник, эпистолярная и мемуарная Литература, документальная проза, вымысел либо лишён значимости, либо вовсе недопустим. Применительно к лирической поэзии, где сложно взаимодействуют реальный биографический автор и «лирический герой», во многих случаях невозможно отделить факт от вымысла.
Другим измерением языкового своеобразия Литературы является соотношение языка Литературы с иными способами существования языка, прежде всего с бытовой, повседневной речью, а также со специализированными формами речи: политической, научной и др. Специфика Литературы заключается в том, что её материал - язык значим уже сам по себе, обладает самоценностью. Вместе с тем литературные произведение актуализирует всю историю используемых в нём слов: подхваченные автором из речевого потока слова и выражения тянут за собой контексты, в которых они возникли и употребляются. Литературные жанры формируются вслед речевым жанрам нелитературной сферы общения. Это особенно характерно для художественной прозы и центрального для неё жанра романа: отображая «разноречие» реальности, он сочетает различные способы языкового моделирования действительности (что находит выражение в том числе и во включении в роман разнообразных речевых жанров, как бытовых, так и литературных: писем, документов, стихотворных произведений). Действительность входит в прозу не только посредством прямого описания реальности, но и через различные речевые структуры, уже «нагруженные» опытом осмысления мира и его оценкой (что показано в работах М.М. Бахтина).
Литература в социокультурном контексте
Невозможность свести литературные произведение к его структурным, внутренним особенностям вызвала потребность дополнить имманентное изучение Литературы её функциональной характеристикой. Радикальные поиски русских формалистов в 1-й трети XX века, отчасти продолженные Пражским лингвистическим кружком (прежде всего Р.О. Якобсоном и Я. Мукаржовским), поддержанные исследователями в разных странах, укрепили во 2-й половине XX века осознание того факта, что литературное произведение существует и может быть познано лишь во взаимодействии различных обстоятельств и видов человеческой активности: понимание произведения включает и понимание авторской позиции (которая не сводится к описанию автора как конкретного индивида с определённой биографией), и знание ситуации читателя, и учёт обстоятельств, обеспечивающих распространение и сохранение (либо несохранение) литературных текстов в той или иной социокультурной ситуации. При таком взгляде на Литературу она представляет собой сложное и подвижное процессуальное и коммуникативное единство, в котором литературное произведение предстаёт как «оперативная программа» (У. Эко), реализуемая не только творческими усилием автора, но и сотворчеством различных читателей, действующих сообразно своей ситуации и собственным интересам (специальное внимание к роли читателя нашло отражение в рецептивной критике). Функциональный подход приводит к тому, что произведение Литературы приобретает «открытый» характер, рассматривается как некоторая возможность истолкования, перетолковывания, включения в другое произведение, трансмедийного перевода (экранизации, превращения в компьютерную программу, художественную инсталляцию и т.п.). Такое понимание литературного произведения отвечает постструктуралистскому, постмодернистскому состоянию гуманитарного знания и поставангардной, постмодернистской ситуации в Литературе и исккусстве на рубеже XX и XXI веков.
Рассмотрение словесного творчества в широком социокультурном контексте позволяет характеризовать современную Литературу как относительно автономную сферу человеческой деятельности, как социальный институт, представляющий собой единство автора (занимающего определённое общественное положение), средств распространения и хранения литературных произведений (издательства, журналы, публичные библиотеки), средств организации общественной реакции на публикации (реклама, литературная критика, литературоведение) и читающей публики. Каждая из составляющих этого института подлежит различным видам теоретического и прикладного анализа, включая социологический и даже экономический (например, изучение статистики читательского спроса, читательских ожиданий и степени их удовлетворённости и т.п.).
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