ЛУБНЫ
ЛУБНЫ - город в центральной части Украины, в Полтавской области.
Население 48,3 тысяч человек (2010). Пристань на реке Сула (левый приток Днепра). Железнодорожная станция.
Основан, по-видимому, в конце XI века как крепость Лубен. Входил в состав Посульской оборонительной линии, созданной для отражения половецких набегов. Впервые упоминается в «Поучении к детям» князя Владимира Всеволодовича Мономаха и Ипатьевской летописи при описании событий 1107 года, когда близ Лубнов объединённое войско русских князей, возглавляемое князьями Святополком Изяславичем и Владимиром Мономахом, нанесло поражение половцам ханов Боняка и Шарукана. В 1239 году разрушен в ходе монголо-татарского нашествия. Во 2-й половине XVI - середине XVII века находился во владении крупных польско-литовских магнатов князей Вишневецких. В 1591 году город получил магдебургское право. В 1596 году под Лубнами состоялось последнее крупное сражение повстанцев-казаков под предводительством С. Наливайко с войском польск. гетмана С. Жолкевского. Население Лубен активно участвовало в крестьянско-казацких восстаниях против польского господства под руководством Т. Трясило (1630), И. Сулимы (1635), Павлюка (П. М. Бута), Д. Гуни (1637) и др. В 1648 году, в начале Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, город взят казацким войском М. Кривоноса. В 1648-1649 и 1658-1781 годы центр Лубенского полка (в 1708-1764 в составе Киевской губернии, в 1764-1781годы - Малороссийской губернии). Уездный город Киевского наместничества (1781-1796), Малороссийской (1796-1802) и Полтавской (1802-1923) губерний. Развивался как промышленный центр после завершения в 1901 году строительства железной дороги Киев - Полтава. В период Революции 1905-1907 годов в Лубнах действовала т. н. Лубенская республика. Во время 1-й мировой войны, в 1915 году, в Лубнах из прифронтовых губерний эвакуированы заводы «Феникс» (ныне «Шлифверст»), «Механика» (ныне «Комсомолец») и др. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в январе 1918 года, установлена советская власть, в марте город оккупирован австро-германскимивойсками (до ноября), а в конце года перешёл под контроль Украинскойдиректории; в феврале 1919 года захвачен отрядами партизан и РККА. В августе 1919 года несколько раз переходил из рук в руки, с 19 августа находился под контролем Вооруженных сил Юга России. В декабре 1919 года занят РККА. Районный и окружной (1923-1930) центр Полтавской губернии УССР (1923-1925), УССР (1925-1932), Харьковской области УССР (1932-1937), с 1937 года Полтавской области УССР (с 1991 года Украина). Во время Великой Отечественной войны, с 13.09.1941 по 18.9.1943 год, был оккупирован германскими войсками. Освобождён войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском направлении.
Среди архитектурных достопримечательностей: храм Рождества Богородицы (1809) и Троицкая церковь на Верхнем Валу (1879), здание женского епархиального училища (1907, архитектор А. Бекетов), земская больница (1913-1915). Памятник 1000-летию города (1988; скульптор А. Кущ, архитекторы М. и А. Барановские, В. Штолько). Краеведческий музей (в его составе - галерея искусств).
Лубны - значительный промышленный центр. Заводы: машиностроительный «Комсомолец» (оборудование для транспортировки, хранения и переработки зерна и зернопродуктов), станкостроительный «Шлифверст» (круглошлифовальные станки), «Счётмаш»; фабрика «Лубныфарм» (1932; лекарственные препараты). Мебельный комбинат, предприятия лёгкой (швейная фабрика «Лубенчанка», фирма «Валтекс» - войлок и войлочные изделия) и пищевой (в т. ч. мясокомбинат, хлебный и молочный заводы) промышленности; производство стройматериалов.
Близ Лубен находится Мгарский Спасо- Преображенский мужской монастырь - в XVII–XVIII веков одна из наиболее значимых обителей Левобережной Украины (основан в 1619 году, в 1920-х годах закрыт, возрождён в 1993 году; Спасо-Преображенский собор, 1684-1692, проект архитектора И. Баптисты; колокольня - 1785, достроена в 1837-1844; Благовещенская церковь в ските, 1889-1891).