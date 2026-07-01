ЛУБНЫ

ЛУБНЫ - го­род в центральной час­ти Ук­раи­ны, в Пол­тав­ской области.

Население 48,3 тысяч человек (2010). При­стань на реке Су­ла (ле­вый при­ток Днеп­ра). Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван, по-ви­ди­мо­му, в конце XI века как кре­пость Лу­бен. Вхо­дил в со­став По­суль­ской обо­ро­нительной ли­нии, соз­дан­ной для от­ра­же­ния по­ло­вец­ких на­бе­гов. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «По­уче­нии к де­тям» князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха и Ипать­ев­ской ле­то­пи­си при опи­са­нии со­бы­тий 1107 года, ко­гда близ Лубнов объ­еди­нён­ное вой­ско русских кня­зей, воз­глав­ляе­мое кня­зья­ми Свя­то­пол­ком Изя­сла­ви­чем и Вла­ди­ми­ром Мо­но­ма­хом, на­нес­ло по­ра­же­ние по­лов­цам ха­нов Бо­ня­ка и Ша­ру­ка­на. В 1239 году раз­ру­шен в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия . Во 2-й половине XVI - середине XVII века на­хо­дил­ся во вла­де­нии круп­ных поль­ско-ли­товских маг­на­тов кня­зей Виш­не­вец­ких. В 1591 году го­род по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во . В 1596 году под Лубнами со­стоя­лось по­след­нее круп­ное сра­же­ние пов­стан­цев-ка­за­ков под пред­во­ди­тель­ст­вом С. На­ли­вай­ко с вой­ском польск. гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го. На­се­ле­ние Лубен ак­тив­но участ­во­ва­ло в кре­сть­ян­ско-ка­зац­ких вос­ста­ни­ях про­тив польского гос­под­ства под руководством Т. Тря­си­ло (1630), И. Су­ли­мы (1635), Пав­лю­ка (П. М. Бу­та), Д. Гу­ни (1637) и др. В 1648 году, в на­ча­ле Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, го­род взят ка­зац­ким вой­ском М. Кри­во­но­са . В 1648-1649 и 1658-1781 годы центр Лу­бен­ско­го пол­ка (в 1708-1764 в со­ста­ве Ки­ев­ской гу­бер­нии, в 1764-1781годы - Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии). Уезд­ный го­род Ки­ев­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781-1796), Ма­ло­рос­сий­ской (1796-1802) и Пол­тав­ской (1802-1923) гу­бер­ний. Раз­ви­вал­ся как промышленный центр по­сле за­вер­ше­ния в 1901 году строи­тель­ст­ва железной дороги Ки­ев - Пол­та­ва. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Лубнах дей­ст­во­ва­ла т. н. Лу­бен­ская рес­пуб­ли­ка. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны, в 1915 году, в Лубнах из при­ф­рон­то­вых гу­бер­ний эва­куи­ро­ва­ны за­во­ды «Фе­никс» (ны­не «Шлиф­верст»), «Ме­ха­ни­ка» (ны­не «Ком­со­мо­лец») и др. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в январе 1918 года, ус­та­нов­ле­на советская власть, в мар­те го­род ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-германскимивой­ска­ми (до но­яб­ря), а в кон­це го­да пе­ре­шёл под кон­троль Украинскойди­рек­то­рии; в феврале 1919 года за­хва­чен от­ря­да­ми пар­ти­зан и РККА. В августе 1919 года несколько раз пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки, с 19 августа на­хо­дил­ся под конт­ро­лем Во­оруженных сил Юга Рос­сии. В декабре 1919 года за­нят РККА. Рай­он­ный и ок­руж­ной (1923-1930) центр Пол­тав­ской губернии УССР (1923-1925), УССР (1925-1932), Харь­ков­ской области УССР (1932-1937), с 1937 года Пол­тав­ской области УССР (с 1991 года Ук­раи­на). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , с 13.09.1941 по 18.9.1943 год, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми Во­ро­неж­ско­го фрон­та в хо­де на­сту­п­ле­ния на ки­ев­ском на­прав­ле­нии.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: храм Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1809) и Тро­иц­кая церковь на Верх­нем Ва­лу (1879), зда­ние жен­ско­го епар­хи­аль­но­го училища (1907, архитектор А. Бе­ке­тов), зем­ская боль­ни­ца (1913-1915). Па­мят­ник 1000-ле­тию го­рода (1988; скульп­тор А. Кущ, ар­хи­тек­то­ры М. и А. Ба­ра­нов­ские, В. Штоль­ко). Крае­ведческий му­зей (в его со­ста­ве - га­ле­рея ис­кусств).

Лубны - зна­чительный промышленный центр. За­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный «Ком­со­мо­лец» (обо­ру­до­ва­ние для транс­пор­ти­ров­ки, хра­не­ния и пе­ре­ра­бот­ки зер­на и зер­но­про­дук­тов), стан­ко­строи­тель­ный «Шлиф­верст» (круг­лош­ли­фо­валь­ные стан­ки), «Счёт­маш»; фаб­ри­ка «Луб­ны­фарм» (1932; ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты). Ме­бель­ный ком­би­нат, пред­при­ятия лёг­кой (швей­ная фаб­ри­ка «Лу­бен­чан­ка», фир­ма «Вал­текс» - вой­лок и вой­лоч­ные из­де­лия) и пи­ще­вой (в т. ч. мя­со­ком­би­нат, хлеб­ный и мо­лоч­ный за­во­ды) промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Лубен на­хо­дит­ся Мгар­ский Спа­со- Пре­об­ра­жен­ский муж­ской монастырь - в XVII–XVIII веков од­на из наи­бо­лее зна­чи­мых оби­те­лей Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (ос­но­ван в 1619 году, в 1920-х годах за­крыт, воз­ро­ж­дён в 1993 году; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 1684-1692, про­ект архитектора И. Бап­ти­сты; ко­ло­коль­ня - 1785, до­строе­на в 1837-1844; Бла­го­ве­щен­ская церковь в ски­те, 1889-1891).

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