ЛУБЕ ЭМИЛЬ

ЛУБЕ (Loubet) ЭМИЛЬ - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, за­ни­мал различных долж­но­сти на государственной служ­бе, в т. ч. бур­го­ми­ст­ра города Мон­те­ли­мар. В 1876-1885 годы член Па­ла­ты де­пу­та­тов, уме­рен­ный рес­пуб­ли­ка­нец. В 1885-1899 годы се­на­тор (в 1896-1899 годы председатель Се­на­та). В 1887-1888 годы минист об­щественных ра­бот. Председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров (1892) и министр внутренних дел (1892-1893). До­бил­ся при­ня­тия за­ко­нов о тре­тей­ском су­де ме­ж­ду ра­бо­чи­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми, за­пре­те ис­поль­зо­ва­ния тру­да де­тей до 13 лет, об ог­ра­ни­че­нии 11 ча­са­ми ра­бо­че­го дня для мо­ло­дё­жи до 18 лет и жен­щин. Фран­ция во вре­мя пре­мьер­ст­ва Лубе на­ча­ла за­вое­ва­ние Да­го­меи (см. в статье Бе­нин). В конце 1892 года Лубе по­дал в от­став­ку в свя­зи с па­нам­ским скан­да­лом (см. «Па­на­ма»). В 1899-1906 годы пре­зи­дент Французской рес­пуб­ли­ки. В Дрей­фу­са де­ле вы­сту­пил про­тив ан­ти­дрей­фу­са­ров, 19.09.1899 года под­пи­сал акт о по­ми­ло­ва­нии А. Дрей­фу­са. Про­во­дил курс на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ита­ли­ей. Пред­при­нял по­езд­ки в Санкт-Пе­тер­бург (1902), Лон­дон (1903) и Рим (1904), ко­то­рые ста­ли важ­ны­ми эта­па­ми в де­ле фор­ми­ро­ва­ния Ан­тан­ты и обес­пе­че­ния ней­тра­ли­те­та Ита­лии на­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны . По­сле ухо­да с по­ста пре­зи­ден­та ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.

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