ЛУБАРДА ПЕТАР

ЛУБАРДА (Lubarda) ПЕТАР - чер­но­горский жи­во­пи­сец .

По­се­щал ху­дожественную шко­лу в Бел­гра­де (1925), с 1926 года ра­бо­тал в Па­ри­же, где не­дол­го обу­чал­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств. В 1932-1940 годы и с 1951 жил в Бел­гра­де, в 1946-1950 годы - в Це­ти­не. Ав­тор пей­за­жей («Цер­ковь Свя­то­го Вла­ха в Дуб­ров­ни­ке», 1937; «Чер­но­гор­ское се­ло», 1949; «Холм над Ко­то­ром», 1951; все - в Чер­но­горской ху­дожественной га­ле­рее, Це­ти­не), жан­ро­вых порт­ре­тов («Ал­ба­нец», 1936, «Про­да­вец апель­си­нов», 1936, «Гус­ляр», 1952; все - в Му­зее современого искусства, Бел­град), ис­то­рических кар­тин («Ко­сов­ская бит­ва», 1953, там же). Многие ра­бо­ты Лубурда от­ме­че­ны дра­ма­ти­за­ци­ей мо­ти­ва, ис­поль­зо­ва­ни­ем различных эф­фек­тов ос­ве­ще­ния. В позд­нем твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма («Буф­фа­ло», 1967, Чер­но­горская ху­дожественная га­ле­рея).