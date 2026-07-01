ЛУ-ЮХАНСОН ИВАР
ЛУ-ЮХАНСОН (Lo-Johansson) ИВАР - шведский писатель и публицист.
Занимался самообразованием. В молодости переменил множество профессий (батрак, коробейник, почтальон и пр.). В 1925-1929 годы работал во Франции, Италии, Испании, Англии, Венгрии, Австрии; свои скитания описал в ряде сочинений, в т. ч. в своём первом опубликованном произведении - повести «Жизнь бродяги во Франции» («Vagabondliv i Frankrike», 1927). Роман «Мона мертва» («Måna är död», опубл. в 1932) - о трагической дисгармонии в любовных отношениях. Центральная тема творчества Лу-Юхансона - жизнь сельско-хозяйственных рабочих-статаров, беднейшего социального слоя страны: написанный под влиянием Э. Золя, близкий натурализму роман «Спокойной ночи, земля» («Godnatt, jord», 1933); сборники рассказов «Статары» («Statarna», bd 1-2, 1936-1937) и «Пролетарии земли» («Jordprolet ̈arerna», 1941). Наиболее известен роман Лу-Юхансона «Только мать» («Bara en mor», 1939, русский перевод 1969, экранизация А. Шёберга - 1949), воссоздающий жизненный путь одарённой женщины из народа. Цикл тематических сборников новелл, начатый книгой «Страсти. Любовь» («Passionerna. Älskog», 1968), посвящён феноменологии человеческих страстей и пороков. В сборнике исторических новелл «Власть слова» («Ordets makt», 1973) прослеживаются история человеческого языка и его социально- политическая роль от первобытных времён до современности. Среди других сочинений - автобиографические романы и мемуары: «Неграмотный» («Analfabeten», 1951), «Половая зрелость» («Pubertet», 1978), «Асфальт» («Asfalt», 1979), «Порог» («Tr ̈oskeln», 1982), «Свобода» («Frihet», 1985).
Сочинения:
Romaner och noveller. Stockh., 1950–1951. Bd 1–14;
Мадонна скотного двора. Рассказы. М., 1961;
Dagbok från 20-talet. Stockh., 1982.