ЛУ-ЮХАНСОН ИВАР

ЛУ-ЮХАНСОН (Lo-Johansson) ИВАР - шведский пи­са­тель и пуб­ли­цист .

За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. В мо­ло­до­сти пе­ре­ме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий (бат­рак, ко­ро­бей­ник, поч­таль­он и пр.). В 1925-1929 годы ра­бо­тал во Фран­ции , Ита­лии, Ис­па­нии, Анг­лии, Венг­рии, Ав­ст­рии; свои ски­та­ния опи­сал в ря­де со­чи­не­ний, в т. ч. в сво­ём пер­вом опуб­ли­ко­ван­ном про­из­ве­де­нии - по­вес­ти «Жизнь бро­дя­ги во Фран­ции» («Vagabondliv i Frank­ri­ke», 1927). Ро­ман «Мо­на мерт­ва» («Måna är död», опубл. в 1932) - о тра­гической дис­гар­мо­нии в лю­бов­ных от­но­ше­ни­ях. Цен­т­раль­ная те­ма твор­че­ст­ва Лу-Юхансона - жизнь сельско-хозяйственных ра­бо­чих-ста­та­ров, бед­ней­ше­го со­ци­аль­но­го слоя стра­ны: на­пи­сан­ный под влия­ни­ем Э. Зо­ля , близ­кий на­ту­ра­лиз­му ро­ман «Спо­кой­ной но­чи, зем­ля» («God­natt, jord», 1933); сборники рас­ска­зов «Ста­та­ры» («Statarna», bd 1-2, 1936-1937) и «Про­ле­та­рии зем­ли» («Jordprolet ̈arer­na», 1941). Наи­бо­лее из­вес­тен ро­ман Лу-Юхансона «Толь­ко мать» («Bara en mor», 1939, русский перевод 1969, эк­ра­ни­за­ция А. Шёбер­га - 1949), вос­соз­даю­щий жиз­нен­ный путь ода­рён­ной жен­щи­ны из на­ро­да. Цикл те­ма­тических сборников но­велл, на­ча­тый книгой «Стра­сти. Лю­бовь» («Pas­sionerna. Äls­kog», 1968), по­свя­щён фе­но­ме­но­ло­гии че­ло­ве­че­ских стра­стей и по­ро­ков. В сборнике ис­то­рических но­велл «Власть сло­ва» («Or­dets makt», 1973) про­сле­жи­ва­ют­ся ис­то­рия че­ло­ве­че­ско­го язы­ка и его со­ци­аль­но- по­ли­тическая роль от пер­во­быт­ных вре­мён до со­вре­мен­но­сти. Сре­ди других со­чи­не­ний - ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны и ме­муа­ры: «Не­гра­мот­ный» («Anal­fa­be­ten», 1951), «По­ло­вая зре­лость» («Pu­ber­tet», 1978), «Ас­фальт» («Asfalt», 1979), «По­рог» («Tr ̈os­keln», 1982), «Сво­бо­да» («Frihet», 1985).

Сочинения:

Romaner och noveller. Stockh., 1950–1951. Bd 1–14;

Ма­дон­на скот­но­го дво­ра. Рас­ска­зы. М., 1961;

Dagbok från 20-talet. Stockh., 1982.